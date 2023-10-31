Bir asrın coşkusuna özel marşlar

Zeynep Toker

Tarkan – Sen Rahat Uyu

Megastar Tarkan’dan Cumhuriyet coşkusunu yansıtacak yepyeni bir marş geldi! Cumhuriyetimizin 100. yılına özel ‘Sen Rahat Uyu’ isimli marş besteleyen Tarkan, bu yeni çalışmasını Ömer Faruk Sorak yönetmenliğindeki klip çalışmasıyla birlikte yayınladı. Söz ve müziği Tarkan’a ait olan bu eserde, megastara aynı zamanda; Başak Doğan yönetimindeki Chromas ve Güneş Kaya yönetimindeki Beşiktaş Çocuk Korusu da eşlik etti. Tarkan’ın Atatürk’e ve tüm Türkiye’ye armağan ettiği yepyeni marştan elde edilecek tüm gelirin ise çocukların eğitimine destek için Darüşşafaka’ya bağışlanacağı söylendi.

Erkin Arslan – Cumhuriyet Marşı

Piyanist, besteci ve söz yazarı Erkin Arslan, Cumhuriyetin 100. yılı için özel olarak bestelediği ‘Cumhuriyet Marşı’nı müzikseverlerle paylaştı. Cumhuriyet temellerinin yıldönümüne duyduğu sonsuz saygı ve heyecanı notalarla ifade ettiğini söyleyen Erkin Arslan’a söz ve müziği kendisine ait olan bu bestede, Buray ve Emre Altuğ da marş korusunda yer alarak eşlik etti.

Erol Evgin – 100 Yılda Yüz Akıyla

Türkçe pop müziğin önemli isimlerinden Erol Evgin, bir asırlık mirasa teşekkürlerini marş seslendirerek sunan bir diğer isim oldu. Sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, bestesi Erol Evgin’e, düzenlemesi ise Firuz İsmailov’a ait olan ‘100 Yılda Yüz Akıyla”’marşı, klip çalışmasıyla birlikte yayınlandı.

Fazıl Say – 100. Yıl Marşı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. yılı için bestelediği ‘100. Yıl Marşı’nı ilk olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İzmir’deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde seslendirmişti. Sözleri şair Ayten Mutlu’ya ait olan marş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kaydedildi.

Ege – Cumhuriyet Sonsuza Dek

90’lar Türkçe pop müziğin popüler isimlerinden Ege, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Erol Temiz'e ait olan ‘Cumhuriyet Sonsuza Dek’ isimli marşını yayınladı. "Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır" ilhamıyla yola çıkan Ege, duygularını "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla bu uğurda mücadele eden tüm kurtarıcılara sadece sevgimizi değil; minnetimizi, çoşkumuzu ve gururumuzu yansıtmak istedim. Ülkemizin Cumhuriyetine kavuştuğu tarihin 100. yılında, eminim ki tüm Cumhuriyet çocukları eserimizi coşkuyla söyleyecek, paylaşacak ve sahiplenecektir" sözleriyle dile getirdi.

Kıraç – 100. Yıl Özgürlük Marşı

Kıraç, ‘100. Yıl Özgürlük Marşı’ isimli yeni bestesini Cumhuriyetimize armağan etti. Söz ve müziği Sedat Kunduracı imzası taşıyan bu beste, Can Bozoklor yönetmenliğindeki klip çalışmasıyla birlikte yayınlandı.

Turan Manafzade – Türkiye 100

Azebaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına özel bir marş besteledi. ‘Türkiye 100’ adlı marşı müzikseverlerin beğenisine sunan sanatçı, bestenin Türkiye Cumhuriyeti'ne olan en güzel duygularını yansıttığını dile getirdi.

Ali ve Aysun Kocatepe – Cumhuriyet Sonsuza Dek

Besteci Ali Kocatepe ve pop müzik sanatçısı Aysun Kocatepe, ‘Cumhuriyet Sonsuza Dek’ isimli bestelerini Cumhuriyetin 100. yılına ithaf ettiler. Sözü Ali ve Aysun Kocatepe imzası taşıyan marşın bestesi ise Ali Kocatepe tarafından gerçekleştirildi.

Soner Arıca – Cumhuriyet Marşı

Pop müzik sanatçısı Soner Arıca da Cumhuriyet coşkusunu bir marş ile taçlandırdı. ‘Cumhuriyet Marşı’ adındaki bu bestenin sözü ve müziği Soner Arıca imzası taşırken, düzenlemesi ise Miraç Kutlu tarafından gerçekleştirildi. Arıca’ya bu marşta Dr. Osman Özel yönetimindeki Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu da eşlik etti.

Ataol Behramoğlu – 100. Yıl Marşı

Şair Ataol Behramoğlu da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl coşkusuna dahil olan isimlerden biri. Ataol Behramoğlu ‘100. Yıl Marşı’ adını verdiği şiirini, DüşGezginleri Band eşliğinde yayınladı. Müzik ve düzenlemesi Erhan Doğan’ın imzasını taşıyan “100. Yıl Marşı”nın vokallerinde ise; Esen Çelik, Mehmet Teoman Ak ve Erhan Doğan yer alıyor.