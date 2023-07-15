Bir avuç güzel insanın öyküsü karşınızda!

HİLAL SARI

Foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının ulusal ve uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcilerinden biri olan Ara Güler’in edebiyat sevgisine dair bu incelikli hikaye, puhutv’de izleyiciyle buluşuyor. Sergi de Ağustos sonuna kadar Yapı Kredi Bomontiada’daki Ara Güler Müzesi’nde fotoğraf ve edebiyatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Soldan sağa: Salih Tozan, Orhan Kemal, Muzaffer Buyrukçu, Mücap Ofluoğlu, Samim Kocagöz ve Hüsamettin Bozok.

Bu hafta yayına giren belgesel, çocuk yaştan itibaren okumaya, yazmaya, edebiyata tutkulu bir isim olan Ara Güler’in edebiyata olan merakı ve edebiyatçılarla ilişkilerine açılan bir pencere… “Bir Avuç Güzel İnsan” diye tanımladığı kadim edebiyatçı dostları ise bu hikayede başrolde.

Ara Güler foto muhabirliğinden önce tiyatro sahnesinin büyüsüne kapılan, ardından edebiyata gönül veren bir sanat sevdalısıdır. Ara Güler’in öyküleri, bir fotoğraf karesinin tasvirini andırır. Her biri, onun yalnızca fotoğraflarıyla değil, edebi kişiliğiyle de görsel dünyanın adamı olduğunun kanıtıdır. Edebiyata olan ilgisi, dönemin usta edebiyatçılarıyla kurduğu dostluklarda, onlarla yaptığı sohbetlerde yaşamaya devam eder.

‘Bir Avuç Güzel İnsan’, duayen fotoğrafçının arşivinden karanlık oda ekipmanlarına, kitaplarından kişisel eşyalarına tüm koleksiyonuna sahip çıkan, koruyan, mirasını yaşatmayı görev edinen Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nde başlıyor.

Ara Güler Müzesi’nin duvarlarını süsleyen 153 portre ve daha fazlasıyla izleyiciyle buluşuyor. Bu belgesel, Türk ve dünya edebiyatının n önde gelen isimlerinin portrelerinden oluşan serginin hikayesini anlatıyor. Sergide portreleriyle yer alan dostları Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Karin Karakaşlı, Mario Levi ise Ara Güler’i anıyor, hikayelerini paylaşıyorlar.

Belgesel, Ara Güler sayesinde Nazım Hikmet’ten Füruzan’a, Sait Faik Abasıyanık’tan Halikarnas Balıkçısı’na, Yaşar Kemal’den Aziz Nesin’e, Orhan Veli’den Latife Tekin’e, Orhan Pamuk’tan Can Yücel’e edebiyat dünyasının kahramanlarını selamlama, anma, anımsama şansı veriyor.

Bir Avuç Güzel İnsan belgeselini ücretsiz olarak izlemek için; https://puhutv. com/bir-avuc-guzelinsan-detay