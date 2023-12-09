Bir devrin sonu: Tahta veda

Canan DEMİRAY

‘The Crown’ beşinci sezonu 1990'ların ortalarına, Kraliyet ailesinin kendi kişisel mücadelelerine odaklanırken, Prens Charles ve Prenses Diana'nın evliliklerinin çöküşünü gözler önüne sermişti. Kraliçe Elizabeth çocuklarına evlilik kurumunun kraliyet için önemini mütemadiyen savunsa da aile içindeki sorunlar, göz ardı edilemeyecek hale gelmişti.

Kasım ayında başlayan 6.sezon, Prenses Diana’nın hafızalara kazınan ölümüyle son bulmuştu. Dizinin son bölümleri izleyicileri Kraliyet’in 2005 yılına kadar götürerek veda edecek.14 Aralık’ta yayınlanmaya başlayacak ikinci kısımda kısımda öksüz kalan prensler William ve Harry daha hızlı büyümek zorunda kalıyor. Yetişkinliğe adım atan William artık genç ve yakışıklı bir prens, üstelik tahtın varisi olarak omuzlarında bir yük de taşıyor. Babası ilişkileri için yapıcı olmaya çalışsa da geçmiş William’ın aklında. Charles’ın Camilla’yla ilişkisi, evliliğe gidişlerinin uzun çetrefilli yolu, Harry ve William’ın o yıllardaki ilişkileri de karşımıza çıkacaklar arasında…

Monarşi ve siyaset dünyasında değişim

Bu sezon Tony Blair'in liderliğinin parladığı dönemlere taşınıyoruz. Başbakana “Kral Tony” lakabının takılması monarşi algısındaki değişimin göstergelerinden sadece biri. Ülkesini 21.yüzyıla taşıyan Kraliçe Elizabeth, yapılan kamuoyu araştırmalarını dinlerken düşünceli. Araştırmalar Kraliyet Ailesi’nin halktan kopuk olarak algılandığını ve israfa neden olduğunun düşünüldüğünü gösteriyor.

Tüm bunların üstüne kızkardeşi Prenses Margaret'ın geçirdiği hastalıklar ve yaşama veda etmesinden sadece altı hafta sonra da annesini kaybetmesi Kraliçe Elizabeth’i derinden etkiliyor, kuşak değişimini bir kez daha yüzüne çarpıyor. Üstelik bu tahta çıkışının 50. Yılı yani Golden Jubilee dönemine denk geliyor. Kutlanmalı mı? Kraliçe, gelenekçi duruşu ile monarşiyi yıllarca korusa da kurumun modern yaşamla artan uyumsuzluğu ciddi bir sorun. Finale giderken Kraliçe Elizabeth’in şahsi geçmişinin muhakemesini yapışını ve monarşinin geleceği sorgulamasını izleyeceğiz

Yeni nesilin başlangıcı

Günümüzde babası Kral Charles’tan sonra tahta çıkması beklenen Prens William’ın Kate Middleton ile aşkının filizlendiği dönem de işlenecek konular arasında geliyor. 2002’de her ikisi de St Andrews’ta okurlarken Kate’in katıldığı bir yardım defilesi sırasında podyumda giydiği transparan elbise de yeni sezonda yerini buluyor. Middleton’ın Prens William’ın dikkatini çektiği ilk an olduğu da bu anla ilgili söylenenler arasında.

Kurmaca tarihe karşı mı?

Bol ödüllü, Peter Morgan'ın kaleminden çıkan The Crown, bir kurmaca olsa da kronolojik gerçeklere sadık kalıyor. İlk sezonlar daha dönem işi olarak görüldüğünden, oyuncuların fiziksel benzerliği dışında gerçeklik sorusu çok daha az gündemdeydi. Hatta bir çok kişinin Kraliyet hakkında yepyeni konularda fikir sahibi yaptı. Diziyi izleyen kitlenin hatırlayamayacağı detaylara sahip olduğundan çok da sorgulanmadı.

Ama yakın zamanlara gelirken her adım tartışılır oldu. Elbette Prenses Diana ve Dodi arasında geçen diyalogu, ya da Kraliçe’nin aklından geçenleri bilmek mümkün değil, diyaloglar doğal olarak yazarların hayal dünyasından çıkarak ekrana geliyor. Peter Morgan finale gitmeden önce yakın dönem olaylarla uğraşmak istemediğini zaten söylemişti. Asalet ve monarşinin üstüne özellikle Prens Harry-Meghan Markle skandallarının patlamasıyla vasatlık sindi sineceği kadar. Bu nedenle prodüksiyonun finale gitmeyi tercih etmesi anlaşılabilir bir tercih. Her ne kadar önceki sezonlarının üstüne son iki sezonda sevenlerinin beklentilerini tam karşılamasa da finali izlemek için ekran karşısında milyonlarca izleyici gelecek haftayı bekleyecek.

Etkileyici oyuncu kadrosu

The Crown final sezonun çekimleri geçen sonbaharda başlasa da kraliçenin ölümü nedeniyle duraklatılmıştı. Fiziksel olarak pek benzememesi ve çekiciliği ile dikkat dağıttığı düşünülen Dominic West, Prens Charles olarak geri dönerken, Elizabeth Debicki Prenses Diana olarak bir kez daha bu rolü üstleniyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda başarılı oyuncu Imelda Staunton Kraliçe Elizabeth’i, Jonathan Pryce ise Prens Philip ve Lesley Manville, Prenses Margaret’i canlandırıyor. Meg Bellamy kadroya genç Kate Middleton rolüyle katılırken, Ed McVey ve Luther Ford William ve Harry'nin genç yetişkin rollerinde görülecek.