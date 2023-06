Bir futbol sihirbazı: Pep Guardiola

Takip Et

CEYHUN KUBURLU

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinden zaferle ayrılan Manchester City’de en çok konuşulan isimlerin başında teknik direktör Pep Guardiola geliyor. İspanyol hoca, koleksiyonuna Avrupa’nın kulüpler bazında en büyük kupasını da ekledi. Teknik direktörlük kariyerine başladığı ilk günden bu yana zirvedeki isimlerden biri olan Pep, kaldırdığı kupa sayısını 35’e çıkardı. Futbolculuk döneminde de özellikle Barcelona ile sayısız başarılar kazanan tecrübeli hoca, teknik adamlık kariyerinde de hız kesmiyor. 2006’da futbolculuk kariyerine nokta koyduktan bir yıl sonra Barcelona B Takımı’nın başına geçen Guardiola, 2008’de artık A Takımı’nın hocasıydı. Katalan ekibinde kazandığı başarıların ardından Pep Guardiola, güçlü oyun ve oyuncularıyla öne çıktı. Buradaki macerasının ardından yeni durağı Bayern Münih’ti. Alman devinde sıra dışı taktik anlayışıyla yeşil sahalara damga vurdu. Bayern Münih, onun yönetiminde Avrupa’da başarılı olamadı ama Almanya’da üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşadı. 2016-17’de ise bu kez rotayı İngiltere’ye çevirdi. Tam 7 sezondur çalıştırdığı Manchester City ile 5 kez İngiltere’nin en büyüğü oldu, Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğuyla da başarılarını taçlandırdı.

HER ÜLKEDE ZİRVEYE ÇIKTI

Pep Guardiola, Manchester’ın mavi tarafının kahramanı… İngiliz futbol tarihinde Sir Alex Ferguson ile birlikte FA Cup, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kazanan iki teknik adamdan biri… İspanya ve Almanya’dan sonra İngiltere topraklarında da hegemonyasını kabul ettiren Guardiola, hala kendisini yenilemeye ve futbola yön vermeye devam ediyor. Teknik direktörlük kariyerinin her döneminde farklı ülkelerde futbolu değiştirmeye, geliştirmeye ve başarılar kazanmayı sürdüren 52 yaşındaki futbol adamı, o ülkelerin milli takımlarına bile etki ediyor. “Her sezon sonunda bitkin olurum” diyen Pep, “Fakat bununla birlikte kazandığınızda kendinizi daha az yorgun hissedersiniz. Çünkü kazanmak ziyadesiyle bağımlılık yapar ve bu da sizi canlandırır. Ben kazanırken iyiyim ama kaybettiğimde kötüyüm. Her yerde aynı hikaye vardır. Ancak bu kulüpte sportif meselelerle ilgili üç ya da dört kişi karar veriyoruz. Başka kulüplerde ise etrafta 18 yönetici görebilirsiniz. İşimi yapmak için ümit edebileceğim her şeye sahibim. Buradan nereye gidebilirim ki? İspanya ya da Almanya’ya geri dönmeyeceğim. Premier Lig'de de bu kadar mükemmel olanaklara başka nerede sahip olabilirim?” sözlerini sarf ediyor.

VAZGEÇİLMEZİ ERLING HAALAND

Guardiola’nın 2022-23 sezonuna damga vuran takımı, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin (CIES) verilerine göre Avrupa’nın en pahalı kulüpleri arasında ilk sırayı alıyor. 98 takımın baz alındığı raporda; 1 milyar 280 milyon Euro kadro değeri bulunan City’yi, 1 milyar 214 milyon dolar Euro ile ezeli rakibi Manchester United takip ediyor. Erling Haaland 170 milyon Euro, Phil Foden 110 milyon Euro, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri 80 milyon Euro, Ruben Dias’ın 75 milyon Euro piyasa değerleriyle öne çıktığı City, bu anlamda da Avrupa’nın tüm takımlarını geride bıraktı. İngiliz ekibinde teknik direktör Guardiola kadar bu sezon en çok konuşulan isim Erling Haaland’dı… Golcü futbolcu, takımının en istikrarlısı olurken, hücumda sağladığı katkıyla fark yarattı. Şampiyonlar Ligi’nde 12 kez rakip fileleri havalandıran ve bu arenada gol kralı olan Haaland, Premier Lig’de de zirveyi kimseye kaptırmadı. İngiltere’de 35 lig maçında 36 gol sevinci yaşayan Haaland, en yakın rakibi Harry Kane’e 6 fark attı ve kral unvanını kaptı. Bu sezon Manchester City formasıyla 53 resmi maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki yıldız oyuncu, 52 gol attı, 9 da asist yaptı.

821 MAÇ 608 GALİBİYET

Teknik direktörlük kariyerinde Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City’yi çalıştıran Guardiola, bu 3 takımla toplam 821 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 608’inde galibiyet sevinci yaşayan İspanyol teknik adam, 112 beraberlik aldı, 101 mağlubiyet yaşadı. Guardiola’nın takımları rakip fileleri tam 2 bin 90 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise 662 gol gördü. Toplam 3 takımla 2.36 puan ortalamasına ulaşan tecrübeli hoca, bu istatistiklerle de son 14 yıla damga vurdu.

TAM BİR KUPA CANAVARI

3 Şampiyonlar Ligi

3 La Liga

3 İspanya Süper Kupa

2 Kral Kupası

3 UEFA Süper Kupa

3 Bundesliga

2 Alman Kupası

3 FIFA Kulüpler

5 Premier Lig

4 İngiltere Lig Kupası

2 FA Cup

2 Community Shield