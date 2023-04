Bir gol ve asistten çok daha fazlası...

Takip Et

Ceyhun KUBURLU

Tam ismi Nathan Daniel Jerome Redmond… 6 Mart 1994’te Birmingham’da dünyaya geldi. Jamaika ve İrlanda kökenli ailenin çocuğu… Her futbolcu gibi o da sokaklarda oynarken keşfedildi. Onun diğerlerinden farkı kendisinden yaşça büyük çocuklara karşı kurduğu üstünlüktü. Yetenekleriyle arkadaş grubu arasında öne çıkan ilk isimdi. 8 yaşından itibaren Birmingham City’nin akademisinde alt yapı eğitimi alan ve çıktığı maçlarda fark yaratan Redmond, 16’sına geldiğinde ilk büyük heyecanını yaşamıştı. 2009-10 sezonunda Birmingham formasıyla Everton’a karşı Premier Lig sahnesinde yer almayı başarmıştı. 90 dakikayı kulübede tamamlamıştı ama o yaşta gelecek adına çok daha umutlanmıştı. O sezon sonunda Birmingham küme düşmüştü. İki sezon daha kaldığı takımıyla Championship’te mücadele etti. Takımın vazgeçilmezlerindendi ve gösterdiği performansla 2013- 14 öncesi Premier Lig’in yolunu tuttu.

Norwich City ile anlaşan yıldız futbolcu, 2015-16 sonrası ise 7 sezon formasını giyeceği Southampton’a 13.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

"TARİH YAZACAĞIM"

Hem yaşadığı sakatlıklar hem de form grafiği nedeniyle 11’de sürekli şans bulamayan Redmond, 4-2’lik Fenerbahçe galibiyetinin adeta mimarı oldu. İkinci yarıda girdiği oyunda Beşiktaş’ın tüm gollerine katkı sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, 3 asist yaptı, 1 de rakip fileleri havalandırdı. Yalnızca Türkiye’de değil Avrupa’da da gündem olan kanat oyuncusu, derbi öncesi arkadaşına attığı mesajla da yapacaklarını tahmin etmiş gibiydi. Instagram hesabından karşılaşmadan dakikalar önce arkadaşına attığı mesajı paylaşan yıldız futbolcu, “Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım” ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımı sosyal medyada da büyük beğeni alan ve binlerce etkileşim alan Redmond, Beşiktaş taraftarının pazar gecesinden bu yana en çok konuştuğu isim oldu. Siyah- beyazlılarla 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcunun gelecek sezon da takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, yönetimin bu konuda işi sıkı tutacağı ve anlaşma yollarına gideceği konuşuluyor. Türkiye’ye geldiği ilk günden bu yana Beşiktaş’ın kendisi için en iyi tercih olduğuna vurgu yapan Redmond, “İlk zamanlarımda eksiklerim çoktu. Hala da var ama en iyisi için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Beşiktaş gibi bir camianın parçası olmayı sürdürmek istiyorum. İnanıyorum ki, seri galibiyetlere devam edip, şampiyonluk mücadelesinde son ana kadar var olacağız” diyor.

HER GOLE 23 BİN 500 TL

Çevresine yardım etmek için de şartları zorlayan Redmond, her gol attığında ve asist yaptığında ‘Right to Play’ adlı yardım kuruluşuna bin sterlin (yaklaşık 23.5 bin TL) bağışta bulunuyor. Beşiktaş’ın yıldızı, ayrıca Afrika, Asya ve Orta Doğu’daki milyonlarca engelli çocuğu korumak, eğitmek ve güçlendirmek için sporu kullanan uluslararası organizasyonun da elçisi. Hayır kurumunun gençlerle yaptığı çalışmaları çoğu zaman yerinde takip eden Redmond, İstanbul’daki Afrikalıların da yakın dostu. Her fırsatta onlarla bir araya geliyor, yardım ediyor ve sorunlarını dinliyor.

İLK TEBRİK ARKADAŞLARINDAN

İkinci yarıda oyuna girdiği Fenerbahçe maçında galibiyetin mimarı olan Redmond, soyunma odasında büyük bir coşkuyla karşılandı. 1 gol, 3 asistlik performans sergilediği karşılaşmanın yıldızı olan 29 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları tek tek tebrik etti. Teknik direktör Şenol Güneş de öğrencisine övgü dolu sözler söyledi.

“ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM”

Takım arkadaşları, hocası ve taraftarların övgüler yağdırdığı Nathan Redmond’dan mutlusu yok… “Tüm takımı tebrik ediyorum” diyen Redmond, “Çok konsantreydik. Aleyhimize çalınan penaltı ve kırmızı kartı da göz önünde bulundurursak birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı özellikle çok iyi bir performans göstererek galibiyeti hak ettik. Ben ise sadece üzerime düşeni yaptım” sözlerini sarf ediyor.