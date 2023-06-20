Bir hayal gerçek oldu, vegan ayran satışta!

Şebnem TURHAN

Türkiyeli veganlar olarak bence en büyük ihtiyaçlarımızdan biri vegan ayrandı. Ve bu ihtiyacımızı geleneksel paketleme, uygun fiyat ve muhteşem kıvamıyla gideren yepyeni bir girişimci ile tanıştırmak istiyorum sizi. Tuğçe Nur Aydın, tek başına Veganki markasıyla paketli vegan ayran üretiyor. Daha çok yeni olan girişimini, hedeflerini ve üretim sürecini konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyalım, vegan mısınız, bugüne kadar neler yaptınız?

Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldum. İstanbul gibi kozmopolit ve renkli bir atmosfere sahip bir şehirde öğrenim görmek beni fazlasıyla değiştirdi ve geliştirdi. Veganizm ile ilk kez bu yıllarda tanıştım. Dürüst olmak gerekirse ilk başlarda veganlığı aşırı bulduğumu söylemeliyim. Daha sonrasında insanları vegan olmaya iten nedenlerin tahminlerimden ve önyargılarımdan çok daha başka olduğunu keşfettim. İnsanların hayvan refahı, iklim krizi ile mücadele ve çevre, sağlık sebepleri vb. sebeplerle vegan olduğunu öğrendim. Vicdanımın doğrultusunda hareket etmem gerektiğini anladığımda üniversite yemekhanesinde tabağımda günün menüsünde olan misket köfte vardı. Tabağımdaki misket köfteye dokunamadım. Önce 2 ay vejetaryen, sonrasında ise vegan oldum. 2020 yılından itibaren vegan bir marka kurmanın tohumlarını ekmeye başladım ve 2022 yılının sonunda Veganki girişimimi başlattım. Veganki’yi kurmamın başlıca sebebi ambalajlı hazır vegan gıdaları makul bir fiyatla tüketiciyle buluşturmak ve böylece vegan yaşamın pahalı olduğu algısını yıkarak Veganizmin yayılmasına katkı sağlamak. Veganki’nin misyonu da bunu açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor: “Gezegenimiz için sürdürülebilir, veganlar için ulaşılabilir.”

Vegan paketli ayran fikri nereden çıktı? Ar-Ge çalışmaları ne kadar sürdü?

Çoğu vegan gibi bazı kişisel beslenme ihtiyaçlarımı evde bireysel olarak hazırladığım için yıllar içerisinde kendi tariflerimi geliştirdim ve yetkinlik kazandım. Çoğu zaman ailem, akrabalarım ve arkadaşlarım hazırladığım ürünleri beğendiklerini dile getirdiler. Kendileri için de bu ürünlerden hazırlamamı istediklerinde bu konu ile ilgili bir girişim başlatma fikri somut olarak can bulmaya başladı. Dünyada ve Türkiye’de bildiğimiz geleneksel görünüme sahip ambalajlı vegan ayranın bulunmaması, vegan bireylerin uygun bir fiyata az bir gramaja sahip bir ürünü kolaylıkla alıp deneyebilecek olmalarının sağlayacağı avantajları dikkate alınca ambalajlı vegan ayran üretme fikrinde kesin karar kıldık. Vegan olmayan annemin ve babamın evde kendim için yaptığım vegan ayranın tarifinin geliştirilmesinde olumlu ve olumsuz eleştirileri çok etkili oldu. Yalnızca vegan ayranımızın tarifinin geliştirilmesi ve netleştirilmesi 1,5-2 yıl sürdü. Özellikle içerik maliyetinin az olması ve tadının geleneksel ayrana benzemesi konusunda insanüstü bir çaba harcadığımızı itiraf etmem gerek.

Tek başına mı kurdunuz yatırımcınız var mı?

Veganki’nin ismi, logo ve marka tasarımları, kuruluş aşamasına ait bütün yasal başvurular ve süreçlerin takibi, ürünün geliştirilmesi, ambalaj tasarımı, marka işbirlikleri, halkla ilişkiler, reklam vb. bir markanın kuruluşundan itibaren gerçekleştirilmesi gereken bütün süreçleri ben takip ettim. Hala bu durum geçerliliğini koruyor. Markamıza yatırım yapan herhangi bir oluşum yok. Tamamen öz kaynaklarla ve ailemin desteği ile markamızı kurduk.

Vegan ayran markanız ne zaman piyasaya çıktı, nasıl gidiyor şu an ilgi?

Vegan ayranımız ilk olarak 2023 yılının nisan ayının sonuna doğru vegan tüketiciyle buluştu. İlk aşamada sadece vegan kafe ve restoranlarda müşterinin beğenisine sunulan ürünümüz şu an Kadıköy, Beşiktaş ve Taksim’de kafe ve marketlerde, aynı zamanda online olarak da tüketicinin ulaşabileceği durumda. Vegan ayranımıza olan ilgi bizleri hem çok şaşırttı hem de çok mutlu etti. Şaşırtmasının sebebi tahminlerimizden daha fazla vegan bireyin bu ürünü uzun zamandır bekliyor olması ve aldığımız geri dönüşlerin şaşırtıcı derecede pozitif olmasıydı. Vegan gıda raflarındaki bir eksiği lıkır lıkır ayran tadında bitkisel içeceğimizle tamamlamamız markamızın lehine oldu. İnsanların beğenisini kazanmak, ürünümüzün etki değerinin yüksek olduğunu bilmek devam etmek için ihtiyaç duyduğumuz motivasyonumuzu daha da artırdı.

Gelecek ile ilgili planlarınız neler?

Veganki, Türkiye’deki vegan gıda ürünlerinin tüketiciye en uygun ve makul fiyatlarla ulaşılabilir hale gelmesine katkı sağlamayı planlıyor. Vegan ayran ile pazardaki yerini alan ve tüketicinin beğenisini kazanan markamızın ürün gamını genişletmeyi ve vegan bireylerin hayatını olabildiğince kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

YALNIZCA ENTELEKTÜEL KESİME HİTAP ETMİYOR

Bu işe girmenizdeki temel amaç neydi? Sadece vegan olmanız değil sanırım…

Üniversite yıllarımda ambalajlı vegan ürünleri marketlerden makul bir fiyata bulup alabilmek bir öğrenci olarak beni çok zorluyordu. Lisans derecemi tamamladıktan sonra kariyerime yurtdışında devam edebilme olanağım olmasına rağmen ülkemde kalıp iklim krizi ile mücadelede ve Türkiye’de veganizmin yayılması ile ilgili etki alanı geniş bir proje başlatmak istedim. Özellikle veganlığın toplumun üst tabakasına ait bir hareket olmadığını ve yalnızca entelektüel kesime hitap etmediği fikrini insanlara anlatmak istedim.