Bir ikonun çöküşü

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Dünyaca ünlü ayakkabı şirketi Hunter Boot Limited, alacaklılarına 112,8 milyon sterlin borçlu olduğu gerekçesiyle iflasını açıkladı. 160 yıl önce kurulan şirket, Birinci Dünya Savaşı sırasında Wellington botlarıyla ünlendi ve o zamandan beri dünya çapında ikonik bir marka haline geldi.

Çiftçilerin ayaklarından, çamurlu müzik festivallerindeki konser müdavimlerine ve şık dergilerin kapaklarına kadar her yerde karşımıza çıkan Hunter botlarının geçmişi, Amerikalı girişimci Henry Lee Norris ve ortağı Spencer Thomas Parmale tarafından 1856 yılında kurulan Hunter Boot Limited şirketine dayanıyor.

İki girişimci, kauçuğun deriye bir alternatif haline gelmesinin ardından, ayakkabı ve bot üretmek için İskoçya'ya taşındı. Birinci Dünya Savaşı'nda Hunter, İngiliz ve İngiliz Milletler Topluluğu askerlerinin siperlerde giyebileceği su geçirmez botlar üretti. Botlar o kadar iyi karşılandı ki Hunter üretim fabrikaları talebi karşılamak için günde 24 saat çalışmak zorunda kaldı. Hunter, İkinci Dünya Savaşı sırasında da orduya bot üretti.

Hunter Botları, savaşlardan sonra, güvenilirliği ve sağlamlığı nedeniyle çiftçiler ve diğer kırsal kesim halkı arasında popüler hale geldi. Fotoğrafçılar Prenses Diana'yı şirketin kauçuk Original Wellington botlarını giyerken görüntüledi. Bu görüntüler, Hunter'ı işlevsel bir marka olmaktan çıkarıp moda markası haline getiren dönüm noktası oldu. Kate Moss, Rihanna, Tina Fey ve Meghan Markle gibi ünlüler şirketin botlarını giymeye başladı. Hunter, ayrıca dış giyim, çanta ve diğer aksesuarları da üretme kararı aldı.

Hunter Boot'un CEO'su, 2020 yılında göreve gelen Paolo Porta… Şirketin merkez ofisi Queensferry, Birleşik Krallık'ta bulunuyor. Hunter Boot'un en önemli özelliklerinden biri, ekosistemin korunmasında liderlik üstlenmesi oldu. Şirket; çevresel taahhütleri kapsamında geri dönüştürülmüş tekstil ürünleri ve geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanırken, karbon emisyonlarını dengelemek için kauçuklarını FSC sertifikalı ormanlardan temin etti.

Azalan talep, pandemi, enflasyon ve Brexıt

Kate Middleton ve Kate Moss’un giydiği Wellington botlarıyla tanınan 160 yıllık İngiliz şirketi neden bu duruma geldi? Aslında şirketin, 2019 yılından bu yana zor günler geçirdiği biliniyor. Şirket, kısa bir süre önce Ted Baker ve Juicy Couture'un ABD'li sahibi Authentic Brands Group tarafından yaklaşık 100 milyon sterlin değerinde bir anlaşma ile satın alındı. Yönetici Alix Partners, Hunter'ın azalan talep, pandemi, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enflasyonist baskıların bir araya gelmesi nedeniyle zorluğa girdiğini söylüyor. Partners’ın öne sürdüğü bir diğer neden ise Brexit.

Times ise, tedarikçiler ve hissedarlar da dahil olmak üzere 16,9 milyon sterlin borçlu olduğunu ve bunu geri alma ihtimallerinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Bu arada, şirketin ana kreditörü olan ABD bankası Wells Fargo'ya 18,5 milyon sterlin, Goldman Sachs destekli yatırım fonu Pall Mall Legacy’e ise 7,5 milyon sterlin borcu olduğu belirtiliyor.

Hunter ise, tüm bu süreci Instagram hesabında yayınladığı bir mesajla özetliyor: “Kısa bir geçiş dönemindeyiz." Mesajda şöyle deniliyor: "Hunter kısa bir geçiş döneminde olduğu için sabrınız için teşekkür ederiz. Müşterilerimizin sorularını yanıtlamak ve düzenli operasyonları yeniden başlatmak için elimizden geldiğince hızlı çalışıyoruz.”