Bir rüya gerçek oldu: Togg T10X V1

Viraj - OkanALTAN



Hepimizin, özellikle de otomotiv endüstrimizde görev yapan herkesin rüyası idi… Yerli bir marka ve yerli bir otomobil…

Togg projesi açıklanır açıklanmaz, Türkiye’deki en köklü üreticilerden mavi ve beyaz yakalılar, ama en önemlisi mühendisler Togg’a akın ettiler… Hatta, yurt dışındaki dünyanın en büyük markalarının kilit Ar-Ge pozisyonlarındaki Türk yazılımcılar, mühendisler, adeta bir tersine beyin göçü gerçekleştirdiler. Amaç, ‘bizim otomobil’i en iyi şekilde hazırlamak ve tarihi zıplama tahtasında ‘benim de imzam var’ diyebilmekti…

Önce Bilişim Vadisi, sonra Gemlik… İnanamayanlar ve ‘bu siyasi oyuncak” diyenler bir tarafta, diğer tarafta “nasıl olursa olsun, artık tümüyle bizim otomobilimiz var’ diyerek Togg’u savunanlar…

Artık tümüyle yapıldı… Endüstri 4.0 seviyesinde 12 bin hektarlık devasa fabrikasından bini aşan adetlerde yollara çıkmaya başladı… Yurt dışına bile gönderiliyor… Üstelik akıllı cihaz olarak tanımlanıp, taşıdığı teknolojilerle dünyanın en modern otomotivcilerine dudak ısırtarak!..

Fakat, şimdi yatırımdan, projeden, gösterişten değil, ilk gerçek yerli aracımızın kendisinden bahsetme zamanı…

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu üretim tesislerinden Mudanya yönüne Kurşunlu üzerinden ilk sürüş izlenimlerimize başladığımızda, yolda bizleri görenlerin alkış tutması, karşıdan gelenlerin selamlaması, aslında bu yazının özeti olabilir. Herkes, yerli otomobilimizi kabullenmiş, beğenmiş ve hatta coşkuyla ‘süper olmuş’ diyerek el sallıyordu!..

Ben de, ilk günden bu yana ‘bizim de, bize ait, bizim yaptığımız, tümüyle bizim olan’ bir otomobilimiz olmalı diye diye, tüm hayatım olan otomotiv gazeteciliğimi geçirmiştim. Fakat, şimdi direksiyonunda oturuyor ve hatta Gemlik Körfezi kıyısında uzanan virajlardan hızımı yükselterek geçiyor ve ‘halen tutunuyor’ diye fısıldayarak, şaşkınlığımı gizleyemiyordum.

Togg’un sedan, Cross-Coupe, B-SUV ve C-van modellerinden önce elektrikli C-SUV klasmanında şimdiden adetlerde ve pazar payında liderliğe oturan, tasarımı iyi, 2,89 metrelik dingil mesafesinin üstündeki çok kabin içi geniş ve kullanılan malzemeyle işçilik kalitesi gerçekten çok iyi T10X’i ilk kez kullanmak, beni duygulandırsa da yine de de mesleki eleştirel gözlerle bakmam gerektiğini aklımda tutuyordum.

Arka akstaki 160 kW yani 218 beygirlik motorun güç pedalına her dokunduğumda beni ileri doğru hızla itmeye başlaması ve ardından geri kazanımın en şiddetli üçüncü kademesinde tek pedallı sürüş efektiyle deselerasyonun enerji kazanımıyla çok daha dengeli yavaşlama hatta güçlü frenlemede güvenli kısa çizgiyle karşılaşmak, dinamik sürüş sevenleri gülümsetecektir.

Teknolojik kabin içi sevenlerin aşık olup bayılacağı, tüm göğüste boydan boya uzanan bilgi eğlence ekranı ve yeniden yapılandırılabilir değişkenliği, sanal zekanın oluşturduğu müzik ile Trumore premium dijital paketiyle gelen dijital sanat galerisinden size özel NFT’lerin rengarenk dansı… Ayrıca yolcu tarafındakilerin film bile izleyebilmesi, ekran üzerinden alışveriş siparişleri verilebilmesi, evinizin elektroniğini uzaktan kontrol edebilmeniz, sürüş ve şarj bilgilerini piyasadaki tüm elektriklilerden çok daha net görebilmeniz, sürüş stili tavsiyeleri alabilmeniz, akıllı mobilitenin nerelere yöneldiğini de gösteriyor.

Otomobil kavramına yenilikler kazandırmaya başlamış Togg mühendis ve tasarımcıların, pedallar ve altı düz olsa da direksiyonun bildiğimiz şekli dışında her şeyi değiştirmek istemeleri, vites düğmesinin formundan ve önündeki 8 inçlik kumanda ekranından belli oluyor. Döner basmalı düğmeyle de sürüş dikkati ve ergonomi bozulmadan parmak hareketlerinizle aracın tüm kontrollerini oradan yapıyor ve istediğiniz bilgi ve görüntüleri karşınızdaki asıl panoramik ekranlara taşıyabiliyorsunuz. Sizin yorgunluğunuzu da takip eden sosyal kamerayla selfieler bile yapabiliyorsunuz.

ÇEKİCİ VE MODERN HATLAR

Tüm dijital özelliklerin, en yeni Amerikan ve Çinli premium elektrikliler seviyesinde olduğunu ve sunulduğu fiyat ile de hepsiyle rahat rahat yarışabileceğini de ayrıca belirtelim. Tüm bunlarla da, 2023 üretimi şimdiden satılmış durumda… Müşteriler, yatırım için değil, kullanmak için tercih ediyor!..

Uyumlu oranları ve küresel beğeni seviyesindeki çizgileriyle çekici ve modern diyebileceğimiz hatları, gösterişli ön panjuru, iri jantları, elektrikli performansın yüklerine uygun yerli üretim lastikleri, 4,6 metre uzunluğun gerisinde 441 ila 1.515 litrelik bagaj alanı, uzun yolculuklarda rahatsız etmeyen ve yanal destekleriyle sizi tutan deri koltuklar, 29 ve 12 inçlik yan yana monitörlerinin ne aşağıda ne de yukarda olup, göz ucuyla sürücünün bile güvenle bakabildiği konumu, tüm ayrıntılar OK!..

Konfor ve Eko modlarından başka Spor modunda, yükselen çeviklikle direnci artan direksiyon, ancak değişmeyen suspansiyon yaylanması, arkadan itişli 52.4 kWh bataryasıyla 2 tonun altındaki ağırlığı, bozuk zeminde bile yolda tutabiliyor.

Kamera asistanıyla yokuş kalkış desteğinin, modern OffRoader’lar kadar stressiz ve 350 Nm’ye kadar yüksek kuvvetle çalışması, sonra rampa iniş kontrolüyle frene basmanıza gerek kalmadan aracın dengesi bozulmadan tepeleri aşmanız, T10X modelinin SUV kimliğiyle tam paralel geliştirilmiş.

Şu anda seri üretime girmese de kullandığımız en üst seviye dört çekerlileri çok keyifli olsa da, ben, 0-100 km/h hızlanması 7,4 saniye ve 185 km/h azami sürati olan, elbette fiyat avantajı da taşıyan, tek e-motorlusunun fazlasıyla yeterli olacağını söylemek istiyorum. Sizleri 523 km’ye ulaştırabilecek 88,5 kWh bataryalısının yerine 314 kilometrelik giriş paketinin menzilini, tavsiye ediyorum. 180 kW’lık şarj hızıyla DC noktalarda yüzde 20-80 dolumunun ya da Hit&Run dediğimiz yollarda bir kahve içimi süresinde 100 km’lik ek menzil sağlamasının çok daha keyifli olacağını düşünüyorum. Hele ki, evden ya da AC duvar tipi şarjlarda 11 kW kapasiteyle T10X’in giriş versiyonunun sabaha kadar kabloda durmasının gerekmeyeceğini de söylemeliyim.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, her ne kadar T10X’i bir otomobil değil, ultra modern bir mobilite ve iletişim aracı olarak tarif etse de, bana göre ilk gerçek otomobilimiz, Tesla’ların yüksek niteliğine ulaşan müthiş bir tam elektrikli!.. Üstelik, bizim!.. Bizim çocukların yapmayı ilk kez denediği ve herkesi şaşırtarak hızla başardığı, bizim motiflerimiz ve beğenilerimizle işlenmiş, olağanüstü bir elektro-mekanik!..

Anlatılacak daha çok detayı var… Onları da, büyük bataryalı dört çekerlisiyle paylaşırım…

TOGG T10X V1

160 kW 218 HP 350 Nm

0-100 km/h: 7,4 saniye

Azami hız: 185 km/h

Tüketim: 19,5 kWh/100 km

Standart batarya: 52,4 kWh

Menzil: 314 km

AC 11 kW %20-80: 195 dakika

DC 180 kW %20-80: 28 dakika

Yerden yükseklik: 192 mm