“Birlikte ve Geleceğe” 100. Yıl Sergisi için başvurular devam ediyor

Türkiye genelindeki sanatçılar için bir açık çağrı başlatan Polat Holding ve BASE, açık havaya uygun heykel ve enstalasyonlardan oluşacak “Birlikte ve Geleceğe” 100. Yıl Sergisi için, sanatçıların projelerini bekliyor.

Seçilen eserler Ekim 2023’te, şehrin dinamiklerine modern bir yorum katan, sanat ve gastronomi rotası Polat Piyalepaşa Çarşı’da sanatseverlerle buluşacak.

Polat Piyalepaşa Çarşı’nın ortak yaşam alanına yönelik üretilecek projelere açık olacak sergi, sanatın ulaşılabilir olması ve geleceğe aktarılması için yeni karşılaşmalar yaratmayı hedefliyor.