Bisiklet sporunu sahiplenen Asperox kendi bisiklet takımını kurdu

FATOŞ BOZKUŞ

Şirketler spora yaptıkları yeni yatırımları birbiri ardına açıklamaya başladı. Son olarak ev temizIik ürünIeri sektöründe Türkiye’nin en büyük üç üreticisinden biri olan Beyaz Kağıt, Asperox markasının liderliğinde spora yatırım yapma kararı aldığını açıkladı.

Daha temiz bir dünya için iyiliğe pedallamak amacıyla bisiklet sporunu sahiplenen marka, bir taraftan Türkiye'nin en büyük yol bisikleti yarışı olan Turkcell Granfondo'nun 'Temizlik Sponsorluğu'na daha kapsamlı şekilde devam ederken bir taraftan da aralarında şampiyonların yer aldığı toplamda 12 sporcudan oluşan Asperox Bike Pedia Racing Team’i kurdu.

Turkcell Granfondo kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi metropollerde yapılacak yol yarışlarında yine parkurları ve parkur üzerindeki tabela, bank ve benzeri ortak kullanım araçlarını da temizleyerek, yarışçılara destek olacaklarını söyleyen Beyaz Kağıt Pazarlama Müdürü Zeynep Kahraman şunları söyledi: “İlk kez açıklıyoruz ki, takım olarak bisiklet alanında birçok başarıya ve şampiyonluğa imza atmış Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı’nın da ana sponsoru olarak genç bisikletçilerimize destek vereceğiz.

Ve biz de çevireceğimiz pedallarla daha hareketli bir yaşam, yaşanabilir bir çevre konusunda farkındalık oluşturmak, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmek için kendi bisiklet takımımızı kurduk. 12 sporcudan oluşan Asperox Bike Pedia Racing Team, ülkemizde ve yurt dışında düzenlenen müsabakalara katılarak hem markamızı hem de bayrağımızı gururla temsil edecek.

Bisikletle tanışma hikayesiyle, azmiyle, sayısız şampiyonluğu ile bizi gururlandıran bisikletçimiz Gökhan Uzuntaş da yurtiçinde ve yurtdışında katılacağı tüm yarışlarda artık bizim formamızı taşıyacak."

REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN İMZALAR ATILDI

Dijital reklamcılık sektöründe kullanılan internet, cihazlar ve destekleyici sistemlerle üretilen sera gazı emisyonları, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor. Yakın gelecekte iki katına çıkacağı tahmin edilen bu miktarın önüne geçilebilmesi için sektörün iklim krizini kabul etmesi ve kararlı adımlar atması gerekiyor. Bu kapsamda dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği Interactive Advertising Bureau (IAB)’nin Avrupa bölgesel kuruluşu olan IAB Europe'da yer alan 20 ülke Sürdürülebilirlik Ortak Taahhütnamesine imza attı.

Taahhütnameyi İnteraktif Reklamcılık Derneği adına, Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş imzaladı. Avusturya, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Norveç, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan IAB’lerinin imza attığı bu taahhütname ile dijital reklamcılık sektöründe sürdürülebilirlik için düzenleyici politikaların belirlenmesi, bu politikaların sektörün her kademesine yayılması ve standartlaştırılması amaçlanıyor.

Yapılacak çalışmalar, markaları sürdürülebilir reklamları tercih etmeye yönlendirirken, dijital reklamcılık ekosisteminin genel karbon ayak izinin azaltmasını da sağlayacak.

IAB Europe bünyesinde Sürdürülebilirlik Standartları Komitesi tarafından çevresel, sosyal ve ekonomik etkiler dikkate alınarak oluşturulacak çalışma planı, yönetmelikler ve politikalarla uyumlu stratejiler, yönergeler ve sınıflandırmalar geliştirmeyi içerecek. Planda, dijital reklamcılıkla ilişkili karbon emisyonlarının azaltılmasına öncelik verilecek ve iklim eyleminin önemi vurgulanacak.