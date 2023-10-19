Bitki bazlı et rekora koşuyor

ŞEBNEM TURHAN

Ernst&Young’un yeni raporu bitki bazlı et pazarının 2035 yılında 139.4 milyar dolara yükseleceğini ortaya koydu. 2020 yılındaki pandeminin talebi artırdığına dikkat çekilen raporda, bitki bazlı süt ürünleri pazarının ise 51.3 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı tahminine yer verildi.

Ernst & Young tarafından yapılan araştırma, bitki bazlı et satışlarında 2035 yılına kadar önemli ve küresel bir büyüme öngörüyor. Rapora göre 2021'de 16.5 milyar dolar olan küresel bitki bazlı et satışlarının 2035'e kadar 139.4 milyar dolara yükselmesi bekleniyor; bu da yüzde 16,5'lik bileşik yıllık büyüme oranının yakalanacağını işaret ediyor.

Kuzey Amerika ve Avrupa büyümede başı çekecek

Protein Industries Canada için yapılan çalışma, yüksek enflasyon, daha sağlıklı protein tercihi gibi faktörlerin ışığında pazarın nasıl bir seyir izleyeceğini araştırdı. Kısa vadeli ekonomik zorluklara rağmen, Protein Industries Canada CEO’su Bill Greuel, bitki bazlı et sektörünün uzun vadeli beklentileri konusunda iyimser olduklarını vurguladı. Greuel “Bitki bazlı gıda alanında ve içerik üretiminde zorlu zamanlar yaşanıyor ancak sektörün büyümesini destekleyen temeller hâlâ çok güçlü. Bu rapora dayanarak şu anda deneyimlediğimiz şey kısa vadeli bir pazar gerilemesi, ancak uzun vadede bulgular bitki bazlı gıda sektörünün büyümesinin önemli olacağını gösteriyor” dedi.

Çalışma aynı zamanda diğer bitki bazlı kategorilerdeki büyümeyi de öngörüyor. 2021'de 14.4 milyar dolar olan bitki bazlı süt ürünleri satışlarının 2035'te yıllık yüzde 9,5 büyüme oranıyla 51,3 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Protein Industries Canada, yapay zeka kullanan bitki bazlı gıda teknolojisi projeleri için yakın zamanda 10 milyon dolarlık bir fon da dahil olmak üzere sektöre yatırım yapmaya devam ediyor. Kuruluş, son birkaç ayda tesis bazlı girişimleri desteklemek ve yatırımları çeşitlendirmeye yönelik daha fazla plan yapmak için Innovate UK ve Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi ile de ortaklık kurdu.

Greuel, “Rapor, Protein Industries Canada için çeşitlendirilmiş bir inovasyon portföyüne duyulan ihtiyacın altını çiziyor, çünkü değerlendirdiğimiz üç segmentte de pazar fırsatları görüyoruz. Dolayısıyla değer zincirinin bu ucundaki yatırımlarımızı çeşitlendirmeyi düşünmek aynı zamanda kritik öneme de sahip” diye konuştu.

Raporda bu yıl sonunda ise bitki bazlı et pazarının 120 milyar dolar büyüklüğü aşması, bitki bazlı süt pazarının ise 40 milyar doların üzerine çıkması beklentileri de yer aldı. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da çok daha güçlü büyüme öngörülen raporda, soya ve bezelye bazlı bitkisel etlerin bitki bazlı gıda pazarının yarısını oluşturması bekleniyor. Bugüne göre soya bazlı süt ürünlerinde pazar kaybı yaşanması öngörülürken bitki bazlı süt pazarında yulaf, hindistan cevizi ve badem öne çıkıyor.

Doku konusunda gelişim gerekiyor

Raporda, tüketicilerin geleneksel muadilleriyle "doku ve tat açısından eşit olmayan ürünlere" yönelik fiyat duyarlılığının enflasyon nedeniyle arttığı, ancak gelecekteki iyileştirmelerin bu eğilimi dengeleyebileceği belirtiliyor. Ancak fiyat paritesi, bitkisel bazlı ürünlerin benimsenmesinin ve büyümesinin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor; tüketicilerin yüzde 64'ü, vegan protein tüketimini maliyet gerekçesiyle azalttı.

EY'nin analizine göre tüketicilerin yüzde 58'i için bitki bazlı proteinden vazgeçme sebebi olarak tat ve doku ikinci sırada yer alıyor. Diğer engeller arasında etiketlemeyle ilgili düzenleyici zorluklar ve tedarik zinciri sorunları sıralanıyor.