Bitkisel bazlı yoğurt geliyor

ÖZGE YAVUZ

Mart 2021’de kurulan bitkisel süt markası Nilky, inovasyon yatırımlarıyla ürün çeşidini artıyor. İlk aşamada bitkisel süt olarak 1 litrede ‘fındık, badem ve yulaf’ sütleriyle işe başlayan şirket, ardından yoğun talep üzerine şekersiz badem ürününü müşterilerle buluşturdu. Geçen yıl bitmeden hemen önce de Türkiye’de ilk defa 500 ml pakette badem sütünü piyasaya sürdü.

Soğuk kahve en yenilerden

Türkiye’de ve dünyada daha önce yapılmayan vegan salep ürettiklerini söyleyen Nilky Kurucu Ortağı Caner Peltekçi, “Ürünümüz kış aylarında satışa çıktı ve beklentilerimizin çok üzerinde bir ses getirdi. 180 ml pakette çikolatalı fındık sütümüz yine Türkiye’nin ilklerinden oldu. Süt kategorisinin son ürünü ise hindistan cevizi... En çok satan ürünlerimiz yulaf ve badem sütlerimiz. Bu yaz lansmanını yaptığımız Nilky Wake Latte ürünleri ise yine hazır içecek konusunda Türkiye’de çok ses getireceğine inandığımız bir ürün grubu” diyor. Badem, yulaf ve hindistan cevizi sütleri ile hazırlanmış içmeye hazır kahvelerin ise önümüzdeki zamanların iddialı ürünü olacağı beklentisinden söz eden Peltekçi, “Sene bitmeden Türkiye’nin ilk bitkisel bazlı yoğurdunun da lansmanını yapmış olacağız” diye konuşuyor.

“Hedefimiz bir numara olmak”

Geniş ürün yelpazesiyle her ağız tadına ve tercihe hitap ettiklerini söyleyen Caner Peltekçi, şöyle devam ediyor: “Her müşterimizin bir favorisi oluyor. Bizim ürünlerimizden badem şekersiz ve yulaf sütlerimiz eklenti şeker içermiyor. Diğer ürünlerde de 1lt’de %3 gibi kıvam ve tat anlamında destek olacak şekilde eklenti şeker bulunuyor.” İç pazarda yakın zamanda hızlı bir şekilde pazar paylarını büyüttüklerini ifade eden Peltekçi, “Hedefimiz tabi 1 numara olmak. Türkiye’de farklı markalar var ama tek yerli üretim yapan bitkisel süt markası biziz. Orta Doğu’da Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Lübnan, Libya, Suudi Arabistan, Ürdün’e ihracatımız devam ediyor” diyor.