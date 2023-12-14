Bitkisel yoğurtta geri sayım başladı

Özge YAVUZ

Yurt dışına gidip gelirken büyüyen bir pazar olarak keşfettikleri bitkisel sütleri, 2.5 yıl önce Nilky markasıyla Türkiye’de üretmeye başlayan Caner Peltekçi ve Emre Başar Sözen, bu alanda her geçen gün hedef büyütüyor. İlk aşamada birer litrelik ‘Fındık, Badem ve Yulaf’ sütleriyle işe başlayan şirket, şekersiz badem ve Hindistan cevizi sütünü, bitkisel bazlı soğuk kahve ve salebi de piyasaya sunduktan sonra şimdi de Türkiye’deki ilk fermente bitkisel yoğurdu pazara sunacak. Hindistan cevizi bazıyla yapılan, laktozsuz ve prebiyotik olan yoğurdun önemli bir pazar payı elde etmesini beklediklerini söyleyen Nilky Kurucu Ortakları Caner Peltekçi ve Emre Başar Sözen’le yeni projelerini konuştuk.

BİLDİĞİMİZ YOĞURDA YAKIN

Caner Peltekçi, yeni ürünlerinin vegan kitle tarafından heyecanla beklendiğini söyleyerek, “Türkiye’deki ilk fermente bitkisel yoğurt. Bizim bildiğimiz yoğurda en yakın olan, Hindistan cevizi bazıyla yapılan laktozsuz vegan yoğurt bu. Önümüzdeki 3 hafta içerisinde piyasada olacak” diyor. Yoğurt da sütler gibi Balıkesir’deki fabrikada üretilecek. Bu ürün için dünyanın en büyük maya firmasıyla çalıştıklarını açıklayan Peltekçi, “Bu firma bitkisel sütlere özel bir maya geliştirmiş” diye ekliyor. Peki, şu anda dünyanın en çok tercih ettiği yulaf sütünde Türkiye’de tercihler ne yönde? Emre Başar Sözen şunları anlatıyor: “5 tane 1 litrelik ürünümüz var; badem, badem şekersiz, yulaf, Hindistan cevizi ve fındık. Yulaf ve badem en popüler ürünlerimiz. Türk halkının sevdiği ürünler. Biliyorsunuz dünyada bu tür sütler soya ile başladı, sonra badem sütü popüler oldu. Biz bunu yeni kabul etmişken dünya yulafa döndü. Biz de ilk çıktığımızda badem ve yulaf çıkmıştık. Şu anda Türkiye’ye yulafı da sevdirmeye çalışıyoruz.”

HERKESE HİTAP EDİYOR

Peltekçi ve Emre Sözen’in verdiği bilgiye göre Nilky’nin pazar payı şu anda yüzde 35-40 civarında. Türkiye’nin her yerinde satış yapıyorlar. Ama en çok satış; Marmara, Akdeniz ve Ege’de. Peki Türkiye’de vegan pazarı nasıl gidiyor? Emre Başar Sözen, “Türkiye’de küçük bir pazar. Ama her sene yaygınlaşıyor. Bu ürünler sadece veganlara değil herkese hitap ediyor. Örneğin glutensiz pazarı var. Bu çölyak hastası olmayan insanlar tarafından da tercih ediliyor. Laktozsuz ürün pazarı da öyle… Dolayısıyla vegan da o yöne gidiyor. Bir ürün bildiğiniz gibi Avrupa ya da ABD’de popüler olup sonra Doğu’ya yayılıyor. Vegan pazarının da aynı dalgayla yayılacağını düşünüyorum. Biz bu pazarın Türkiye olarak ortalarına geldik ama hızla büyüyeceğiz” diye konuşuyor.

Yeni ambalajlar gelebilir

Türkiye’nin en büyük 5 kahve zincirinden 3’ünün Nilky ürünlerini kullandığını söylüyor Caner Peltekçi. İndirimli marketler için de 500 ml’lik ambalaj çıkardıklarından bahseden Peltekçi, “100 ml’lik ambalajlar gelir mi?” sorusuna, “Bakalım, olabilir” diyor. Geçen yaz soğuk kahvelerini de piyasaya süren Nilky’nin badem sütünden yapılan salepte de iddialı olduğunun altını çizen Peltekçi, “Yeni ürün araştırmalarımız sürüyor. Şu an 8 ülkeye ihracatımız var. Hedef Avrupa ve ABD pazarlarına da ihracat yapmak. Türkiye’nin gurur duyacağı global bir marka olmayı hedefliyoruz” diyor.