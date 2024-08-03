‘Biz beşikten mezara tayfayız’

Ece Ulusum

Farklı kitleleri bir araya getirmek, farklı isimlerin sahnesini aynı anda biraz da işin içine heyecan katarak görebilmek… 2006’dan bu yana dünyanın dört bir yanında düzenlenen Red Bull SoundClash’in amacı bu. Şimdi Türkiye’de. Bir yanda rap müzik türünde hızla yoluna devam eden Uzi, diğer yanda farklı sound’larla basamakları koşarak çıkan Güneş var. Dün, Volkswagen Arena’da sahnedeydiler. Özel şovlar ve sürpriz isimlerle hazırlanan rekabetli karşılaşma diğerlerinden epey farklı zira 4 round olacak.

Bu röportajı karşılaşma öncesi Karaköy’deki partide yaptık. O nedenle okurken siz sonucu öğrenmiş olacaksınız. Ama kim haklı çıktı, onu yanıtı bu röportajda.

Red Bull SoundClash teklifi kimden geldi?

Uzi: Bana Ulaş Demiröz’den geldi. Biraz gururluyum da. Eskiden bize bu tarz işleri getirmiyorlardı. Sokaktan çıktığımız için herhalde. O yüzden ayrıca gururluyum. Güneş bu konulara aşina da benim için ilk.

Güneş: Uzi söyledi ben de reddedemedim. Bu iş sayesinde sonrasında birçok sanatçı için de değişik bir bakış açısı yaratabilir. Çünkü ben Uzi’nin Uzi’de benim şarkılarımı okuyacak.

Süper güçlerinizi açıkladınız. Onun olayı nedir?

Güneş: Gücüm, aqua. Benim kendimi tanıttığım ilk albümün adı Atlantis. O yüzden özel gücüm su altında nefes alabilmek.

Uzi: Özel gücüm Blood o da benim ilk albümüm Kan’ı temsil ediyor. Benim için yeri ayrı. Hayatın her yerinde iyi ya da kötü görünen bir şey.

Bu dostça bir karşılaşma olacak ama…

Güneş: insanlar ne düşünür bilemem. Gelenleri çok fena eğlendireceğiz.

Uzi: Ciddi karşılaşma olacak. Eğleneceğiz ama kendimizi de göstereceğiz. Ama karşımdaki Güneş olduğu için de güzel olacak. Dinleyici farkımız var, tarz olarak. Ama iki tarafın birleşeceğini o gün eğleneceğimizi düşünüyorum.

Kazanan ya da kaybeden olmak önemli mi sizin için?

Güneş: Aslında kaybetsen bile sevinirsin. Birlikte müzik yapan insanlar olsak da biz çok zıt değerleri de temsil ediyoruz bir yandan. Uzi’nin bende benim onda onaylamadığım şeyler olabilir. Aynı zaman da Uzi ile karşı karşıya olmak da benim için büyük zevk. Biz beşikten mezara tayfayız. Şu an karşı karşıya olsak da genelde hep yanyanayız biz.

Uzi: Çok teşekkürler, benim için de öyle. Biz her zaman birbirimiz için iyisini isteriz. Ama yine de ben kazanırım umarım! Fakat o gecenin kaybedeni olmayacak gibi duruyor.

Sizce birbirinizin en güçlü yanı nedir?

Uzi: Güneş’in tek olması ve her şeyin üstesinden gelebilmesi.Müzikal anlamda da en iyi kadın müzisyenlerden biri. Rapçi demiyorum her türü yapabiliyor çünkü.

Güneş: Uzi’nin çok güçlü yanı var. Ama sevdiğim özelliği temiz kalpli olması. O bir şeyi çok istediğinde, üzerine çok uğraşmasa da evren onun için her şeyi organize ediyor. Kalbi ve yeteneği sayesinde.

Sosyal medyada nasıl yorumlar var, baktınız mı hiç?

Uzi: Ben bakmıyorum açıkçası. Uzun zamandır da insanların bizim hakkımızda sosyal medyada söylediği şeylerle ilgilenmiyorum. Daha çok şarkıların gidişatına bakıyorum. Bilgim yok.

Güneş: Biz her zaman birbirimiz için iyisini isteriz.Ben baktım biraz. (Gülüyor.) Çok eşit gidiyor. Şaşırdım da Utku’nun sosyal medyada daha güçlü olduğunu düşünüyorum.

Uzi: Yok ya senin fanların güçlü, mesaj atıyorlar sürekli. Gerçekten fanatikler.

Güneş: Ben de bu süreçte bu kadar fanatik dinleyicim olduğunu daha net görebildim, çok mutluyum. Benim 500 fanım, Uzi’nin 200 fanının sesini geçemez ama ona eminim!

Sırada ne var?

Güneş: Ben yeni albüm hazırlıyorum. Bu karşılaşma sonrasında Uzi ile yıllar sonra ilk iş birliğimizi de yayınlayacağız.

Uzi: Şarkı yapmaya devam.