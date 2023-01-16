Bizim mahallenin çocuğu: Ata Demirer

Cengis ASİLTÜRK

Filmlerinde izleyiciyi güldüren, saf haliyle zaman zaman hüzünlendiren Ata Demirer’in, farklı filmlerde kült halini alan karakterini halk sevildiği için, filmler farklı olsa da bu karakter adeta Ata Demirer’in kendisidir. Filmlerin büyük çoğunluğunun senaryosu kendisi tarafından yazıldığı göz önüne alınınca, adı hangi filmde her ne olursa olsun karakterleri, Ata Demirer’in kendisi olup çıkmakta. Türk eğlence sektörüne de zaten bir Hollywood aklı egemendir; kurallar esnetilebilir ama yıkılamaz. Bu nedenle Türkiye’de kırk yıllık yerleşik bir sinema var; insanları güldüren ve eğlendiren...

Bursa Bülbülü adlı yeni filmin yapımcılığını BKM yaptı. Ata Demirer (Cengis), Bursa’da bulunan bir çay bahçesinde şarkıcılık yapmaktadır. Artık orta yaşlara doğru ilerleyen adamın tüm hayali bir kaset çıkartmaktır. Bu hayalle yaşarken karşısına Taşkın çıkar. Taşkın, Cengiz’in hayatını değiştirecek kişidir. Filmin hikâyesi bundan sonra başlar.

Bursa Bülbülü filminde Ata Demirer’e Melek Baykal, Cem Gelinoğlu, Seda Türkmen, Tarık Pabuççuoğlu, Ramiz Mullamusa, İnci Şen, Celil Nalçakan, Seçil Mutlu gibi kalabalık bir oyuncu kadrosu eşlik etmektedir.

Yeni yılla birlikte dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başaran “mahallenin komik oğlu”, bu son filmiyle de kalplerde taht kuracak gibi. Her başarıdan ya da her büyük işi başardıktan sonra insanın aklına daima “nereden nereye” sorusu gelmez mi? İşte bu sorunun karşısında, yüzünde tüm geçmişinin izi gibi taşıdığı hüznünü sevdiğimiz Ata Demirer’in geçtiği evreler de hiç yabana atılacak türden değil.

Başarı yolunda, hatta varoluş mücadelesinde kapıları hayli zorlayan ve piyasa oyununun kurallarını esneten Ata Demirer, hayata doğuştan avantajlı başlayanlardan değil bir kere. Anne Ahıska Türk’ü. Baba ise Arnavut. Ata Demirer çok küçük yaşlarda, kendinde müziğe yönelik bir istidat bulunduğunu hissetmişti. Lise son sınıftayken Bursa Erkek Lisesi’nden ayrılarak, Çelebi Mehmet Lisesi’nden mezun olduktan sonra ağabeyinin de yardımıyla bir piyanist-şantör olarak çalışma hayatını başlattı. Elbette gece kulüplerinde... Azimli bir gençti. Müziğe olan tutkusunu eğitim hayatına soktu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü sınavını kazanarak İstanbul’a yerleşti. Yıl, 1991’di.

Öğrencilik yıllarında çeşitli yerlerde müzik yaptı. Müzikle uğraşırken de bir arkadaşının ısrarı ve desteğiyle barlarda komedyenliği denemelerine başladı. Oluyordu galiba. İnsanlar ona ilgi gösteriyordu. Grup Vitamin’in üyelerinden Gökhan Semiz’le yakın arkadaşlığı sayesinde de stand-up gösterileri yapmaya başladı. Bu süreçte Grup Vitamin’in bir şarkısının klibinde rol aldı. Önünde açılan o yolda azimle ilerleyip kendi varoluşunu inşa etmeye kararlı bu olan genç adam, Turkish Kovboylar adlı Grup Vitamin şarkısındaki uzun hava bölümünü de seslendirdi.

Disney’de gösterime giren Bursa Bülbülü adlı filme gelinceye kadar; E.Ş.E.K Tiyatro Grubunun kurucusu Uğur Uludağ’ın verdiği destekle gerçekleştirdiği ilk profesyonel stand-up gösterisinden alnının akıyla çıktı. Ata Demirer azimle çalıştıkça şansı da yaver gidiyordu. 1995 yılında gerçekleştirdiği ilk müzikal şovunda Asos’ta keşfedilince, Dormen Tiyatrosu gibi ülkenin en önemli tiyatro kurumundaki ünlü Komik Para oyununda izleyici karşısına çıkma şansını da yakaladı. Kendi yolunu çizme vakti gelince, o yıl kurduğu Ege Kumpanya orkestrasında gösteri yapmaya başladı. Naif yolculuğu onu sinema sanatına götürdü; Vizontele Tuuba, Neredesin Firuze filmleriyle sinema oyunculuğuna başladı. Kısık Ateşte 15 Dakika adlı filmde ise ilk defa başrolü üstelendi. Esas sıçramasını senaryosunu da yazdığı Eyvah Eyvah adlı sinema filmiyle yapan Ata Demirer’in hayranları, onu, son filmi Bursa Bülbülü'nde ise mesleğinin zirvesinde bir aktörü izlemekte.

1980'LERİN GAZİNOSU

Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en bü yü k tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz’in hayatı Taşkın’la karşılaşmasıyla değişir. Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte Taşkın ve Taşkın’ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.