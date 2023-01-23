BMW'nin eğlence makinesi: M2

Okan ALTAN

BMW’nin yarışçı M bölümü, 2022’de 50 yılını kutlarken, çok sayıda üstün performanslı fantastik tasarım ortaya çıkardı… Fakat hepsinin arasında sürüş eğlencesine ve gençlere en çok hitap eden yeni M2 idi…

1-Serisi M-Coupe’nin halefi önceki M2’nin getirdiklerini daha da geliştiren yenisi, arkadan itişli sürüş keyfi, M3 ve M4’ten aktarılan motorun yüksek gücü ile ultra dinamik bir spor Coupé’nin, kompakt yapıda nasıl olabileceğini, adeta “toy for big boy” esprisinde, tüm dünyaya gösteriyor. Hatta büyük böbreği beğenmeyip eleştirenlere de çok farklı bir keskinleştirilmiş, çerçevesiz dikdörtgen panjurlu, bağımsız karakterli bir ön görünüm sunuyor… Fakat sade halini daha da geliştirmek isteyenlere, 2 kapılı yapısında şeffaf kaplamalı karbon fiberle güçlendirilmiş plastikten CFRP’ten yapılmış fonksiyonel fiber eklenti parçalarını, fabrikanın orijinal özelleştirme seçenekleri sunuluyor. Yeni M2’nin saf yarış genlerinin altını çizen ön alt spoyler, yan eşikler, arka difüzör ve arka spoyler gibi aerodinamizmi artıran dış bileşenler, M Performance Carbon’dan hazırlanmış.

ÇEVİK VE SPORTİF

Daha agresif sportif sürüş isteyenlere de, şasi ve kokpitte kompetisyon tarzı M Performance parçaları tavsiye ediliyor. Örneğin; 338 kW’lık sıralı 6 silindirli 3.0 litrelik çift turbolu motorun sesini daha da bas tonda ve yoğunlukta çıkaran, paslanmaz çelikten yapılmış ön borulara sahip, çıkışı 8 kg daha hafif titanyum M Performance egzost sistemi de opsiyonel. Fırçalanmış alüminyum ayrıntılara sahip kabin içindeki karbon arkalıklı M spor çanak koltuklar ve Alcantara kaplamalar, kolçak ve dizlikler ile diğer birçok yüksek kaliteli M Performance seçeneği de, gerçek spor otomobil havasını yarışçı formata çeviriyor.

Trafiğe kapalı bir pistte oynarken, 10 mm’ya kadar alçaltılabilen yaylanma plakalarına sahip M Performance suspansiyonu, çevikliğinin ve viraj alma dinamiklerinin keyfini tam olarak çıkarmanıza veya günlük hayatta da yarış heyecanıyla sürüşün keyfini çıkarmanız için hazırlanmış.

BMW performans programından çok sayıda ek parça ile süslenecek olan M2’lerin bu aerodinamik, sürüş, şasi ve kokpit vurgularının, aracın sert karakterini tam olarak yansıttığını itiraf edelim… Fakat en çok da ön ve arka çamurlukların alt uçlarındaki kanat elemanlarını, yeni dış ayna kapaklarını, göz alıcı kırmızı çekme kayışını, karbon yüzgeç antenini, tavan kenarındaki ve bagaj üstündeki kanatçık ikilisinin, tam yarışçı havası taşıdığını da söyleyelim. Ancak, yeni M2’nin dual çift egzost sisteminin piramit gibi ortadan dört borulu, seramik kaplı çıkış trim modülleri olan ve elektrikli kapakları sayesinde özel akustiği, asıl önemli detay…

Önde 20 ve arkada 21 inçlik forje, çapraz kollu tasarımlı M Frozen Gold Bronze veya M Jet Black mat jantları da yeni M2’yi daha da dikkat çekici yapacaktır.

Üst ortada merkez işareti olan, deri kaplı Pro direksiyon simidi, M renklerinde dekoratif dikişlere de sahip. Karbon vites kanatçıkları, kapı pimleri ve karbon depo kapağı da, uzun M Performance seçenek listesindeki opsiyonlar arasında.

En küçük gerçek M olan M2’nin ikinci nesli, normal 2 serisinden 5 cm daha geniş gövdesi ve standart 8 ileri otomatiğe de isteğe bağlı 6 ileri manuel şanzımanla asıl büyük farkını gösteriyor.

İlk M2 CS’ten bile daha güçlü olan G87, bir büyük sınıfa ait alt yapısı CLAR platformundaki S58 kodlu motorunda muazzam 550 Nm kuvvetle donanmış.

Uzunluk 4,58 m ile 12 cm uzarken, dingil mesafesi de 5,4 cm büyütülmüş. 4,6 m boyuyla daha olgun ve hatta büyük ağabeylerine yakın duran yeni M2, ağırlıkta da 1,7 tonla M4 kadar olgunlaşmış.

Yarış kaskı için başlıkları çıkarılabilir ultra hafif koltuklarına 6 noktalı yarış emniyet kemerlerinin monte edilebildiği böyle bir ‘yarış oyuncağı’nda kavisli geniş ekran panelinin üstünde, tipik M vites ışıklarıyla karşılaşmak da oldukça şaşırtıcı… Son derece sert karakterli yeni M2’nin manuel hali, M-Steptronic hızına yetişemiyor. Motor devri artırılsa bile zorla vites büyütmeyen otomatiğin manuel modunda, gaz pedalına tam basarken aynı anda direksiyondaki sol vites kulakçığını çektiğinizde sürülebilecek en düşük vitese birden fazla vites küçültebilmeniz de müthiş…

MANEVRA USTASI

Manuelde 4,3 saniyelik 0-100 km/h, otomatik şanzımanda 4,1 saniyeye düşüyor. 0-200 km/h de, manuelle 14,3 ve otomatikle 13,5 saniye sürüyor. M Sürücü Paketi ile 285 km/h hıza tırmanabilen M2, aslında yarış pistlerinde en iddialı driftleri yapabilmek ve virajlı boş yollarda en agresif sürüşlere en uygun araç olarak geliştirilmiş… Kontrollü manevra ustası, standart olarak aktif M diferansiyeliyle arka tekerler arasındaki hız eşitlemesini tamamen önleyebiliyor, aynı zamanda sürekli ve değişken yüzde 100’e varan kilitleme etkisi oluşturabiliyor… M-Laptimer ve M Drift Analyzer ise tur sürelerini iyileştirmek ve sürücünün dönüşler ile yüksek hızda viraj becerilerini geliştirebilmesi için programlanmış.

Hıza bağlı ve değişken oranlı M Servotronic direksiyonuyla yol tutuş limitlerinin üstünde dansa çıkmanız ve bunu sürekli tekrar etmeniz isteniyor gibi…

BMW’nin bu eğlence makinesi, Drivelogic ayarlarıyla adeta sürüş uzmanlığını geliştirme otomobili...