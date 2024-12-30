Bol seçenekli vegan yılbaşı menüsü!

ŞEBNEM TURHAN

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Vegan bir yeni yıl masası için bu yıl her yıldan çok daha hazırız. Çünkü vegan yoğurttan peynire, bitki bazlı et ürünlerine o kadar çok seçenek var ki menü hazırlamak çok daha kolay. Sizler için bir menü derlemek istedim, farklılıkları dokunuşları size bıraktım. Haydi başlayalım.

BAŞLANGIÇ/ MEZELER

Yılbaşı soframıza ilk önce mezeler ve başlangıçlarla açıyoruz. Vegan meze alternatifleri için Itznuts’ın Metro Türkiye işbirliğiyle yaptığı vegan yoğurt bazlı mezeler bence çok işimizi kolaylaştıracak. Yok illa ben kendim yapacağım derseniz yine Itznuts’ın Metro Türkiye ve diğer vegan dükkanlarda satılan vegan kaju bazlı yoğurdunu edinmeniz yeterli.

Metro Chef Veggie Fermente Süzme Kaju: Yüzde 45 kaju içeriyor, koruyucu katkı maddesi yok ve probiyotik içeriği var. 299 TL satış fiyatı. Bu yoğurt ile ne yapabilirsiniz? En gözde yoğurt mezesi Atom’u yapmak işten bile değil. Bir kaseye 2.5 bardak kaju yoğurdunu alın, 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 6 tane kurutulmuş acı biber, 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım çay kaşığı toz biber ihtiyacınız olan her şey. Yoğurt ve sarımsağı karıştırın, 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın doğranmış kuru acı biberleri atın içine karıştırın ardından toz biber güzelce karıştırın. Üç dört dakika sonra biberleri ateşten alın. Ardından sarımsakla karıştırdığınız yoğurdun üzerine ekleyin. İşte bu kadar.

Metro Chef Veggie Bitki Bazlı Mezeler: Yok ben uğraşamam diyorsanız hazır kaju yoğurtlu mezelerden satın alabilirsiniz. Metro Türkiye en iyi alternatif ancak vegan lokanta ve dükkanlarda da küçük işletmelerin yoğurtlu mezeleri bulunuyor. Metro Türkiye’de dört çeşit yoğurtlu meze var. Chef Veggie Bitki Bazlı Haydari, Metro Chef Veggie Bitki Bazlı Köz Patlıcanlı, Metro Chef Veggie Bitki Bazlı Kurutulmuş Domatesli ve Metro Chef Veggie Bitki Bazlı Havuç Tarator. Haydari süzme kaju yoğurdu ve sızma zeytinyağıyla hazırlanıyor, köz patlıcan sarımsaklı yapısıyla dikkat çekiyor, kurutulmuş domatesli ise tam bir eşlikçi, haydariyi uzun süredir yiyemiyordum Metro Türkiye’den bulunca çok sevindim.

Yoğurtlu mezeler dışında tabii ki kısır ve mercimekli köfteyi atlamak istemiyorum. Benim en hızlı ve iyi sonuç alan mercimekli köfte tarifimi de sizin yılbaşı sofranız için paylaşmak istiyorum.

Mercimekli köfte: Mercimekli köfte için öncelikle 1 su bardağı kırmızı mercimeği 3 su bardağı suya atalım ve tencereyi kaynamaya bırakalım. O arada 1 tane kuru soğanı ince ince doğrayıp 5 yemek kaşığı zeytinyağında çevirelim. Üzerine 1 yemek kaşığı biber 1 yemek kaşığı da domates salçası ekleyelim soğanlar yumuşayınca altını kapatıp soğumaya bırakalım. Mercimekler iyice eridikten sonra 1.5 su bardağı ince köftelik bulguru içine ekleyip kapağını kapatalım. O arada 10 kadar taze soğan ile bir demek maydanozu ince ince doğrayıp hazır edelim. Bulgurla mercimek iyice karıştıktan ve soğuduktan sonra salçalı soğanı ekleyip güzelce karıştırıp elimizle yoğuralım. Burada kuru ise su ve yağ eklemesi yapabilirsiniz. Bu ikisi karıştıktan sonra yeşillikleri ekleyip, tuz, karabiber ve pul biberi de koyup elimizle şekil vererek bir kaba hazırlayalım. Afiyet olsun.

ÇORBA

Mezelerden sonra adettir çorbaya geçilir. Ama siz çorbayı gecenin başında mı yoksa gelecek yıl mı içersiniz bilemek. Ben gecenin sonunda içmeyi tercih ediyorum. Önerim iki tane. Klasik mercimek çorbası birincisi ikincisi de yine yoğurt bulduk kullanalım diyerek yayla çorbası.

Mercimek çorbası: 1 su bardağı kırmızı mercimek, doğrayarak bir soğan, bir patates, bir havuç içine atalım ve üzerine 5-6 bardak su koyup kaynamaya bırakalım. Ben mercimek çorbasına hiç yağ koymuyorum ve bence gerek de yok. Mercimek çözüldükten ve sebzeler yumuşadıktan sonra çorbayı blenderden geçirelim. Tekrar ocağa alalım koyu ise biraz su ekleyin keyfinize göre. Ardından tuz, karabiber, acı pul biber ve biraz da limon sıkıp kaynamaya bırakalım. Yine afiyet olsun.

Yayla çorbası: En sevdiğim çorbalardan ve Metro Türkiye’nin kaju yoğurdu piyasaya çıkmadan önce gerçekten aşırı maliyetli pahalı bir çorbaydı benim için. Artık veganlar için de yayla çorbası uygun. 2 su bardağı yoğurda, 1.5 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı limon suyunu ekleyip güzelce karıştırın. Üzerine 6 su bardağı soğuk suyu da ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca 1 çay bardağı pirinci ekleyin ve yine ocakta kaynasın. Bu arada siz bir tavada 4 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın üzerine 1 yemek kaşığı kuru nane ve pul biber atıp karıştırın. Kaynayan çorbaya bu karışımı ekleyin, üzerine tuz koyun kaynamaya bırakın. Bir 5 dakika kaynasın altını kapatın. Afiyet olsun.

ANA YEMEK

Bitki bazlı et çeşitlerinden veya seitan alıp fırında yapabileceğiniz gibi sebzelerden size güzel iki ana yemek tarifi vermek istiyorum.

Fırında lahana bifteği: İlk tarifin çok sevdiğim Bitkisel besleniyorum’dan. Fırında lahana steak yapıyoruz. Öncelikle 4 parça lahanamızın üzerine zeytinyağı fısfıslayıp tuz ve karabiber serpip 220 derece ısıtılmış fırına atıyoruz. O kızarırken bir tencerede yarım bardak kurutulmuş domates doğranmış, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım soğan, 2 diş ezilmiş sarımsağı koyup birkaç dakika pişiriyoruz üzerine 1 su bardağı sebze suyu ve 1 tatlı kaşığı sirkeyi ekleyip 10-15 dakika koyulaşana kadar pişiriyoruz. Üzerine yarım bardak bitkisel krema ile 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip birkaç dakika daha pişiriyoruz. Sonra servis tabağına aldığımız fırından çıkan lahanaların üzerine sosu döküp yiyoruz.

Fırında karnabahar bifteği: En sevdiğim ve en kolay pişen tariflerden ve tam mevsimi. Bir küçük boy karnabaharı büyük bir tencerede yeteri kadar koyup kaynattığımız suyun içine atalım. 7-8 dakika haşlansın. Sonra karnabaharı fırından çıkaralım bir fırın telinin üzerine koyalım altına tepsiyle suyu süzülsün. En az 10 dakika bekleyelim. O arada sosu hazırlayalım. 3 yemek kaşığı tahin, 1 limon suyu, acı sos, tuz karabiber ve sosu seyreltmek için yeteri kadar su ile karıştıralım. Ardından suyu süzülen karnabahara bu sosu masaj yaparak güzelce yedirelim. 45 dakika 220 derece ısıtılmış fırına atalım karnabaharı. Yumuşadıktan sonra çıkaralım ve biftek gibi keserek üzerine isterseniz kaju yoğurduyla servis yapalım.

TATLI

Yılbaşı yemeğimizi zirvede bitirmek için iki güzel tatlı tarifi vereceğim. Cheesecake hafifliğiyle yılbaşı yemeği tamamlanması için çok güzel bir seçenek. İkinci tarifim ise çikolatalı sufle; yine dostum Bitkisel Besleniyorum’un tarifi.

Limonlu cheesecake: Öncelikle 2 su bardağı çiğ kaju fıstığını derin bir kaba alın, üzerine kaplayacak şekilde sıcak su ekleyin ve yaklaşık 10-15 dakika bekletin. Kalıbın tabanına pişirme kağıdı serin. 5 tane çiğ badem, 1 su bardağı hurma, 2 yemek kaşığı pekmez ve 1 çay bardağı suyu blenderden geçirin iyice ufalansın karışsın. Bunu cheesecake yapacağını ve pişirme kağıdı serdiğiniz kalıba dökün. Elinizle bastırın 3 cm olacak şekilde güzelce yayın. Dolgusu için sıcak suda bekleyen kajuların suyunu süzün, üzerine 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı pekmez, 2 yemek kaşığı tahin, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 limon kabuğu rendesi, 2 yemek kaşığı limon suyunu koyup blenderden geçirin güzelce karışsın iyice öğütülsün. 3 dakika falan karıştırın. Sonra tabanın üzerine karışımı ekleyin Bu tabanı fırına atın 180 derecede 30-35 dakika pişirmeye bırakın. Fırından çıkan tatlığı oda sıcaklığına gelince buzdolabına atın ve bir gün boyunca bekletin buzdolabında. Yani bu tarifi yılbaşı yemeğine yetiştirecekseniz bir gün önceden hazırlamak zorundasınız. Ardından dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.

Çikolatalı sufle: Öncelikle fırınımızı 180 dereceye ısıtıyoruz. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı hurma suyu (Metro Türkiye’de var), 4 yemek kaşığı ılık bitkisel süt iyice çırpalım. Sonra 50 gram bitter çikolatayı benmari usulü eritelim. Ardından bunu karışımımıza ekleyelim, çırpalım. Karıştıktan sonra 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kakaoyu da ekleyip güzelce çırpalım. Karışımı yağladığımız iki sufle kabına dökelim. Alt üst ayar açılmış fırında 180 derecede 14 dakika pişirelim. Sıcakken servis edelim.