Bölgede sinerji oluşturmak, buluşma noktası olmak istiyoruz

Faruk ŞÜYÜN

Taksim meydanında, tarihi Maksim Gazinosu’nun bulunduğu bina, renovasyonu sonrasında 2019’un sonlarından bugüne Sofitel İstanbul Taksim Hotel olarak hizmet veriyor. Tuna Ofis Ev Mobilyaları A. Ş, Fransız Accor Grubu’nun amiral gemisi sayılan Sofitel markasının Türkiye’deki yatırımcısı. Sofitel’in dünya genelinde 47 ülkede 120’den fazla oteli bulunuyor.

İstanbul’daki otelin 2022 performansından memnun olduklarını söyleyen Genel Müdür Soner Metin, konaklayan misafirlerin yüzde 99’unun yabancı olduğuna dikkat çekiyor. Pandemi sürecinden sonra tanıtım faaliyetlerine ancak başlayabildiklerini söyleyen Metin, şöyle devam ediyor:

“Ağır ama emin adımlarla ilerliyoruz. Toplantı salonlarımıza yurt dışından yoğun talep var. Avrupa’dan, Rusya’dan, Körfez ülkelerinden, Hindistan’dan nişan, düğün için geliyorlar. Çeşitli sektörlerdeki firmalar teklif almadan direkt Sofitel’i seçiyor, burada konaklayıp salonlarımızda toplantılar yapıyorlar. Katılımcılar için de iyi; etkinlik bittikten sonra alışveriş yapıp çevreyi gezebiliyorlar. Çünkü, Taksim’in kalbinde, Beyoğlu Kültür Yolu üzerindeyiz. Bütün ulaşım araçlarıyla gelmek mümkün. Bu durum, salonlarımızdaki toplantılara olan katılımı da maksimuma çıkarıyor.”

Kitap dergisi olarak ödül törenlerimizi Sofitel Taksim’in balo salonunuzda yapıyoruz; gelen konuklarımız da bizim gibi hem ulaşım kolaylığından hem de sunulan lezzetlerden memnun olduklarını söylüyorlar. Bu durum, bizim gibi toplantı düzenleyenler için çok önemli bir olgu. Soner Metin de buna dikkat çekiyor:

“Biz, İstanbul’daki ve Türkiye’deki firmaların da toplantılarını otelimizde gerçekleştirmelerini istiyoruz. Kurumsal misafirlerimiz için 4 adet tam kapasiteli toplantı odamız ve biri 450, diğeri 550 metrekarelik 2 balo salonumuz mevcut. 169 oda ve 34 suit olmak üzere çeşitli misafir taleplerine karşılık verebilecek düzeyde toplam 203 odamızla hizmet vermekteyiz. Ayrıca büyük bir SPA’mız, 7 terapi odamız var. Boğaz manzaralı çok büyük terasımızda nişan ve düğün törenleri gerçekleştirmek mümkün.

Bölgedeki uluslararası tek lüks markayız. Nasıl bir lüks, erişilebilir bir lüks. Meselâ otelin önünde araçtan inebilirsiniz, tam karşımız İstiklal Caddesi. Bu bölgede bir sinerji oluşturmak, bir buluşma noktası olmak istiyoruz.”

Sofitel, Fransız ruhunu yansıtan bir otel, gastronomiye de çok önem veriyorlar. Ana restoran The Oven’ın Koordinatör Şefliğini Murat Bozok, otelin Executive Şefliğini ise Cüneyt Bilgin üstlenmiş. “Şeflerimiz yalnızca restoranımızın menülerini yapmıyorlar. Buradaki toplantıların, düğünlerin, nişanların da banket dediğimiz organizasyonların da menülerini, lezzetlerini hazırlıyorlar. Böylelikle klasik otel toplantılarının biraz dışına çıkmaya çalışıyoruz. Amacımız, Fransız mutfağıyla Türk misafirperverliğini harmanlayıp burada yansıtmak” diye anlatıyor Soner Bey.

Murat Bozok, Fransız ekolünden gelen eğitimi ve restoran detoplantıneyimleriyle bir Fransız markasıyla işbirliği yapmaktan büyük keyif aldığını söylüyor. O da farklı kültürleri ve damak tatlarını harmanlayarak bir menü oluşturmaya özen gösterdiğini vurguluyor. Bozok şöyle anlatıyor:

“Ana temayı Fransız yaptık ama onun yanında güveçte yemekler, pizzalar gibi taş fırınımızdan çıkarabileceğimiz diğer lezzetler de menümüzde yer aldı.”

Executive Şef Cüneyt Bilgin, daha önce İstanbul’daki çeşitli uluslararası otellerde, ardından Amerika’da San Francisco’da iki Michelin yıldızlı bir restoranda sağlıklı yemekler yapan bir konseptte çalışmış. Türkiye’ye döndüğünde yolları Murat Şef’le çakışmış.

Murat Şef’in uzmanlığıyla hazırlanan zengin menüde Cüneyt Şef’in tabakları arasında 12 saat pişmiş dana kaburga etinden yapılan Oven burger, kış çorbaları, pizza çeşitleri ve makarnalar da var. Murat Şef, evde kendime ne pişirsem dediğinde hazırladığı karabiberli, peynirli elyapımı makarnayı da menüye eklemiş, içinde sos yok, yalnızca parmesan eritilip üzerine trüf koyuluyor. Fransızların klasik tatlısı tiramisulu rumbaba da menüde yer alanlar arasında. The Oven şık sunumları, özel kavı ve başarılı hizmet ekibiyle Taksim’de buluşmaların ilk adreslerinden biri olmaya aday.