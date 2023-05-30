Bond’un son gözdesi: Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante

Okan ALTAN - Viraj

En muhafazakar İngilizler de, hibritler ve elektriklilerle geleceğe hazırlanmak zorunda kalıyorlar. En nefes kesici, içten yanmalı motorlu süper sporcu çılgın otomobiller bile, aşama aşama planlardan çıkarılıyor.

Maalesef; 110 yaşındaki Aston Martin’in önden motorlu en dinamik modeli DBS’in de üretiminde artık sona geliniyor. Fakat, 300’ü Coupé ve 199’u Cabrio olmak üzere sadece 499 adet üretilerek veda edecek DBS’te son bir zirve versiyon hazırlanmış.

Bu son vahşi homurtulu agresif DBS 770 Ultimate, Aston Martin’in şimdiye kadar ürettiği en güçlü model olacak; üstelik İngiliz otomobil sanatlarının en güzel örneklerinden biri olacak üstü açılabilir zarif Volante formuyla şimdiden satılıp bitmiş…

Kompozit panelli ekstrüde yapıştırılmış alüminyum gövdenin sardığı kokpitte kapitone delikli deri döşeme ve Alcantara kaplamaların keyfini yaşayacak olan sahipleri, ekstrem performansın keyfini Sport Plus koltuklarda Bang&Olufsen müzik sistemini açmaya bile gerek duymadan çıkaracaklar. Dirseklerini de özel bir tokalı deri kayışın geçtiği orta kolçağa yaslayacaklar. Yontulmuş karbon kanatçıklardan viteslerle oynamanın nasıl bir şey olacağını da sadece onlar bilecek… Karbon kapı eşiklerinde de kendilerine özel üretilmiş otomobilin seri numarasını görüp, gülümseyecekler… Geri kalan detaylar da, Q by Aston Martin kişiselleştirme departmanı tarafından tümüyle zevklerine göre özgün olacak…

Kaslı çamurlukların içinde parlayan üç farklı seçenek R21 inç alaşım jantları da, sadece 770 Ultimate için tasarlanmış. Üstlerinde de 770’lere özel geliştirilmiş PNCS gürültü engelleme sistemine sahip 101Y kodlu önde 265/35 ve arkada 305/30 Pirelli P Zero lastikler ise standartta sunuluyor. Kış için ise, bu otomobile özel hazırlanmış Sottozero II’ler sunuluyor.

Ön kısmı aynalarla 2.145 ve arkası 1.970, yüksekliği 1.295, uzunluğu 4.715 mm olan boyutlarının altında 2.805 mm’lik dingil mesafesi ile1.945 kg boş ağırlığının ön ve arka dağılımı da, 50:50 olarak düşünülmüş…

Normal DBS’ten farklı ön apron, daha fazla soğutma havasını motor bölmesine yönlendiren iki yeni hava girişi, karbon fiber kaputundaki at nalı şeklindeki entegre havalandırmaları, ön akstaki bastırma kuvvetini artıran yeni ön splitter, ikinci nesil Aeroblade’li kanatlarda daha yumuşak bir hava akışı sağlayan yeniden tasarlanmış yan eşik panelleri ve arkadaki daha derin bir difüzör ile ilk bakışta değişik duran DBS 770, daha dikkatli bakınca karbon cam çerçeveleri, siyah fren kaliperleri, kırmızı arka stoplar ve karartılmış çelik çapraz egzost çıkışlarıyla da benzersiz görünüyor.

YEPYENİ BİR İKONİK MODEL

Ayrıca tekniğine bakacak olursak da; ön 410 ve arka 360 mm çaplı ventile karbon seramik fren diskleri, EDC motor drag kontrol sistemi, dinamik tork vektörleme, daha hassas ve geri bildirimi çok daha fazla olan değişken elektrik destekli yeni direksiyonun hız orantılı kremayer dişli sistemi ilk sırada gözüküyor. Yol tutuşu artırmak için ön aksta daha geniş iz açıklığı, ön ucu sertleştiren ek bir travers dikme ve arkada daha kalın kesme zemin paneli, Skyhook teknolojisi kullanan uyarlanabilir ADS amortisör sisteminde yeni bir sönümleme kalibrasyonu da şasideki farklılıklar olarak listeleniyor.

Motorda ise; 9,2:1 sıkıştırma oranlı, tamamen CNC işlenmiş yanma odalarındaki ateşleme ve emme yollarında modifikasyonlar yapılmış ve artırılmış takviye basıncıyla 5.2 litrelik V12 BiTurbo motordan 6.400 devirde 770 HP ve 1.800 devirden itibaren 900 Nm çıkması sağlanmış. Arka tekerlere aktarılacak bu ekstra güce uyum sağlanması yönünde de, sınırlı kaymalı mekanik diferansiyele ve daha da hızlı vites geçişleri için arka ortadaki ZF’in 8HP95 8-ileri otomatik şanzımanına ince ayar yapılmış. Alaşımlı tork tüpü ve karbon fiber pervane mili de, tuning’ten faydalanmış…

Maksimumda 340 km/h hızın yanında Coupé’sinde 3,4 ve konumuz olan Volante’sinde 3,6 saniyelik 0-100 km/h hızlanma iddiası ortaya çıkarılmış. Bu kadar makulen hatta maço bir duruşa da, zaten böyle aşırı veriler yakışırdı…

Bu yılın başında duyurulduğu anda sipariş defterleri dolan Aston Martin'in seri dışı Super GT klasmanında amiral gemisi DBS 770’lerin teslimatları son baharda başlayacakmış… Böylece; otomobil dünyasına heyecan katacak yepyeni bir ikonik model olacak DBS 770 Ultimate Volante’leri, ancak 2024 bahar aylarında Riviera’larda kükremelerle gezinirken görmeye başlayacağız…

Son olarak açık hava heyecanının bağımlılık yarattığını belirtelim!.. Hele ki, yol, otomobil ve sürücü bir olduğunda; sinir sisteminizin her düğümünden 770 beygir geçirebilecek bir kas mucizesi, yolu ısırmaya ve burundan kuyruğa doğru nefes almaya, hırıltılı bir güçle havayı delip geçmeye başlayan, emsalsiz bir üstü açık sürüşün enfes keyfi ise…