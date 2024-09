Bordo mavi yıldızın seyir defteri

HAKAN ATİS

Son sözümü baştan söyleyeyim: Trabzon, Türkiye’nin yiğitler şehridir. Orada, ülkemizin batmayan güneşi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserim’ dediği cumhuriyeti tüm coşkusuyla karşılanırsınız. Kenti keşfederken adeta her sokağında Atamızı, halkıyla omuz omuza yürürken görürsünüz. Büyük önder, oradan sarışın bir kurt gibi uzanır yurdun dört yanına. Her daim kalpleri fetheder. Aydınlatır, yol gösterir, moral verir. İşte bu nedenle Karadeniz’in bordo mavi incisi Trabzon’un kendine has havasını biraz soluduğunuzda Gazi Paşa’nın Soğuksu Mevkii’nde bulunan, milletine armağan ettiği köşke yönelirsiniz. Orada tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anarsınız. Yüreğiniz manevi saygı duruşunuzun sessiz tören alanı olur. Kırmızı ile beyazı buluşturan dünyanın en güzel bayrağını gördüğünüz an, gökyüzüne bakıp selam durusunuz. Ardından nice keyifli soru takılır aklınıza. Tonya’dan mı başlasam Maçka’dan mı? Yılın bu zamanı lezzetli köfteleriyle ünlü Akçaabat mı güzeldir, yoksa Çaykara mı? Yomra’da mı batırmalı güneşi, yoksa Sürmene’de mi? Ruhunuzdaki gezgini bunları düşünerek hür bırakırsınız. Belki biraz yorulursunuz ancak değer. Çünkü… Bu kadim şehir saygın yerel basınından siyasete, spordan iş dünyasına, magazinden kültür yaşamına, spordan akademi dünyasına, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına yayılan benzersiz dayanışma ruhu ve armonisiyle büyüler sizi. Hele bir de söz konusu denizcilik ve yelken olunca Trabzon’un keyfine doyum olmaz.

GÜÇ BİRLİĞİ VAR

Her zaman söylerim. Hayatta başarmak için önce düş kurmak gerekir. Merak etmeyin, çekinmeyin, geri adım atmayın! Şuna inanın: Kararlı insanların olduğu toplumlarda bir gün gerçeğe dönüşürler. Tıpkı yiğitler diyarı bordo mavi incinin Ortahisar İlçesi’nde olduğu gibi. Orada 2011 yılında kurulan Akyazı Yelken Kulübü, günümüzde oldukça güzel fırsatlar sunuyor. Edindiğim bilgiye göre aktif üye sayıları 60, gönüllü destekçileri ise 1500 dolayında. Dahası… Kente mavi bereket katan diğer 3 yelken kulübüyle birlikte gelecek için umut aşılıyorlar. Sergiledikleri centilmence rekabet önümüzdeki yıllarda elde edilecek başarıları müjdeliyor. Her birini tebrik ediyorum. Spor hayatımıza uzun yıllar renk katmalarını diliyorum. Akyazı’ya dönecek olursak… Günümüzde 6 branşta faaliyet gösteriyorlar. Bugüne kadar okul spor yarışlarında elde ettikleri iki Türkiye 3’üncülüğü ve Karadeniz Bölge 1’inciliği başta olmak üzere pek çok başarıları var. Yakın dönemde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile teknik destek anlaşması imzalayan Akyazı Yelken Kulübü Başkanı Adil Duman, sporcularının şu günlerde 28 Eylül’de gerçekleştirilecek Optimist Türkiye Şampiyonası’na hazırlandığını belirtiyor.

TAM BİR LİMAN KENTİ

Trabzon’un liman kenti kimliği ile tarih boyunca bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken deneyimli isim, sözlerine şöyle devam ediyor: “Özellikle engelli bireylerin yelken ve su sporları ile rehabilitasyonunu amaçlayan AB projemizin hazırlıklarını yürütüyoruz. Ayrıca 28 Ekim-5 Kasım tarihlerinde ILCA Türkiye Şampiyonası ve 29 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı Yelken Yarışları’na odaklanıyoruz. Proje Koordinatörümüz Emre İshak ve Mimarımız Ahmet Dinçbilek ile ‘Trabzon Marina ve Yat Limanı Projesi’ üzerinde çalışıyoruz. Fizibilite raporumuzu hazırlamaya başladık. Bunun gerçekleşmesi halinde Trabzon yeni bir cazibe merkezi kazanmış olacak.”

YENİ HEYECANLAR

Uzun vadeli hedefleri arasında Doğu Karadeniz’in kıyı turizmi alanında dünyaya tanıtılmasının da yer aldığını belirten Adil Duman, özetle şunları vurguluyor: “Batum, Soçi, Odessa, Burgaz ve Köstence’de bulunan yelken kulüpleri ile görüşüyoruz. Ayrıca Trabzon-Soçi arasında turizm koridoru yaratılması, bunun da yelken ağırlıklı olmasını planlıyoruz. Ulusal ve uluslararası ölçekli yarışların bölgemizde düzenlenmesi için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Özellikle Karadeniz’e kıyısı olan kentlerin üniversite yelken takımlarıyla organize edilecek ve geleneksel hale dönüşecek ‘Doğu Karadeniz Regattası’ için ciddi mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Bu minvalde 2025 yılının kentimiz için dönüm noktası olacağına inanıyoruz.”

Akyazı Yelken Kulübü’nün tüm sporcularına başarılar dileyerek yazımı noktalıyorum. Sözün özü, Karadeniz’in bordo mavi incisi Trabzon’a veda edilmez! Sadece yeniden görüşeceğiniz güne kadar hoşça kal diyebilirsiniz. 45 yıllık can dostum, kentin has evladı ve ülkemizin tanınmış Avukatlarından Aziz Kumaş’ın dediği gibi “Ömürlük sevdamız cennet Türkiye’nin en güzel rengidir Trabzon …” Kentin ünlü hukuk duayeni haksız sayılmaz öyle değil mi? Tavsiyesine uyup kente veda etmiyorum… Bir sonraki buluşmamıza kadar yürekten hoşça kal diyorum. Gelecek haftaya kadar pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun. Esen kalın.