‘Bosna’nın pırlantası’ artık Fenerbahçeli

CEYHUN KUBURLU

Savaşın gölgesinde bir çocukluk, zorlu bir yaşam ve sonunda tırnaklarıyla kazıyarak zirveye çıkan bir kariyer... Ülkesinde bir kahraman ve yaşayan efsane... Lakabı 'Bosna'nın Pırlantası' ama futbol tarzıyla 'Saraybosna'nın kuğusu' diyenlerin sayısı da az değil. "Savaş döneminde sürekli ağlıyordum. Silah ve bomba sesleri hep vardı. Yaşadıklarım beni bugünkü hale getirdi ve daha güçlü biri yaptı. Yaşıtlarıma göre daha hızlı öğrenmek zorunda kaldım" diyen Edin Dzeko, 17 Mart 1986'da Saraybosna'da doğdu. Savaş başladığında henüz 6 yaşındaydı. Futbolu çok seviyordu ama dışarı çıkıp top oynamak da bir o kadar tehlikeliydi.

OKUL BİNASINDA İDMAN...

İlk takımı, savaş sonrası babasının 9 yaşında elinden tutup götürdüğü FC Zeljeznicar'dı. Dzeko o günler için "İlk idmanımızı unutamıyorum. Saha mahvolmuştu ve okul binasında idman yapıyorduk" diyor. 2003'te ilk profesyonel kontratını imzaladı. Kariyerine orta saha olarak başladığı Zeljeznicar'da ona, 'sıska ve cılız' (boyu şu an 1.93 cm.) anlamına gelen 'kloc' lakabı takıldı. Ancak ondan çok etkilenen ilk hocası Jusuf Sehovic, Dzeko'yu, “Herkesten çok daha çalışır. Gelişmek adına her şeyini ortaya koyardı. Psikolojik olarak çok güçlüydü. Her türlü disipline uyum sağlardı” sözleriyle tanımlıyor. 2 yıl sonra 25 bin Euro karşılığında Çek ekibi Teplice'ye transfer oldu. Bu para, Zeljeznicar için adeta piyangodan çıkmış büyük bir ödül gibiydi.

TOPLAM 5 DİL BİLİYOR

Arkadaşı Mirza yakın geçmişte, “Edin, gereğinden fazla takım oyuncusuydu. İspanya’ya karşı bir maçını hatırlıyorum. Golü kendi atabilirdi ama pas vermeyi tercih etti. Bu inanılmazdı” demişti. Kendisini saha dışında da çok geliştirdi. An itibarıyla kendi dili Boşnakça'nın yanı sıra İtalyanca, İngilizce, Almanca ve Çekçe'yi de akıcı şekilde konuşabiliyor.

Dönelim tekrar futbola... Çek Ligi'ndeki performansı sonrası Almanya'da Wolfsburg'un sert idmanlarıyla bilinen hocası Felix Magath, Dzeko'yu 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattı.

REKOR BONSERVİS ÜCRETİ

Dzeko, Grafite ile birlikte Bundesliga'yı adeta salladı. 2009’da kulüp, ilk lig şampiyonluğunu yaşarken Dzeko da, toplamda 4 sezonda (2009-10 Gol Kralı/22 gol) 142 maçta 85 kez ağları salladı. O kadar hızlı gelişti ve parladı ki, kısa sürede Bosna Hersek Milli Takımı'nın (Şu an kaptanlığını yapıyor ve 121 maçta 61 golü var) vazgeçilmezi oldu. Ekonomik anlamda güçlenen Manchester City, Dzeko'yu gözüne kestirdi. 7 Ocak 2011'de Roberto Mancini'li City, Boşnak süperstar için 32 milyon Euro ödedi. Bu, dönemin Bundesliga'daki bir oyuncu için ödenen en yüksek, City için ikinci (Robinho'dan sonra) ve Premier Lig için de 6. rekor bonservis bedeliydi. Dönemin aynı zamanda Boşnak futbolcu için en yüksek rakam olduğunu zaten söylememe gerek yok sanırım.

MANCHESTER CITY TARİHİNE GEÇTİ

Dzeko, ilk sezonunda FA Cup'ı, ikinci sezonunda tıpkı Wolfsburg'la yaptığı gibi bu kez City'nin tarihindeki ilk Premier Lig'i (2011) kazanmasına yardımcı oldu. 2014'te bir kez daha Premier Lig'de zafere ulaşan tecrübeli futbolcuyu 2015’te İtalya’dan Roma kiraladı. Roma ondan o kadar çok memnun kaldı ki, daha sonra bonservisini aldı. Dzeko da, 2016-17'de kariyerinin istatistik anlamında en iyi sezonunu geçirdi. 51 resmi maçta 38 gol ve 10 asistle şov yaptı, Serie A'da 28 golle zirveyi kimseye bırakmadı. Yaşı ilerleyince çok fazla koşmadığıyla ilgili eleştiriler geldi.

“KİMSE BENDEN ÇOK KAZANMAYI İSTEMEZ”

Bir röportajında, “Koşmuyor muyum? Takımım için en iyisini yapmıyor muyum? Bu sadece komik! Şunu garanti edebilirim. Kimse benden daha çok kazanmayı istemez. Kime karşı oynadığımın bir önemi yok. Sadece gol atmak ve kazanmamıza yardımcı olmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı. 2021 yazında Romelu Lukaku, Chelsea'ye transfer olunca Inter, 4 milyon Euro bonservisle 35'ine gelen Dzeko'yu aldı. İki sezonda 34 kez fileleri salladı, 2'şer kez İtalya Kupası ile İtalya Süper Kupası zaferleri yaşadı.. Ve Hakan Çalhanoğlu'nun da olduğu Milano ekibiyle kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı.. Ve şimdi mütevazı, gösterişsiz, futbol aşığı bu adam finali oynadığı İstanbul'da artık Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

“FUTBOL DELİSİYİM”

Boşnak yıldız, kendisini, ‘futbol delisi’ olarak özetliyor. Dzeko bununla ilgili sorulara, “Her zaman futbol izlerim. Bütün ligleri, bütün maçları. Hangi seviye ya da hangi takımların olduğunun bir önemi yok. Takım otobüsünde tabletimden ya da telefonumdan, boş vakitlerimde hafta sonu evde koltuğumda otururken hep futbol izlerim. Özellikle rakiplerime odaklanırım. Bu sayede onlara karşı oynarken, rakibin zayıf yönlerini önceden bilme şansım oluyor” cevabını veriyor.