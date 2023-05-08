Bridgerton evrenine dönüş

Canan DEMİRAY

İngiltere’nin gündemini bu hafta Kral Charles’ın taç giyme töreni işgal edebilir ama biz Birleşik Krallık’ın daha eski bir dönemine yolculuk ediyor, Queen Charlotte’ın dönemine ışınlanıyoruz.

Altı bölümden oluşan dizi, Kral III. George dönemi ile Regency dönemleri arasında gidip geliyor. Kraliçe Charlotte’u iki sezondur tanıyoruz ancak bu kez dizi, onun gençliğiyle, saraya ilk ayak bastığı günle açılıyor.

Charlotte, ağabeyi tarafından Almanya ve İngiltere arasında ticari bir anlaşma amacıyla Genç Kral George ile evlendirilmek üzere saraya getiriliyor. Anlaşmayı yapan George’un annesi Prenses Augusta, oğlunun yerini de ailesini de iktidarda tutmaya kararlı: Monarşinin acil bir varise ihtiyacı var. Beyazların egemen olduğu ülkede ilk kez siyahi bir kraliçenin olması, önyargılı toplumda beklenmedik bir değişime de yol açıyor. Beyaz olmayan soyluların, unvanlarını ve topraklarını çocuklarına devretmelerine izin verilmeli mi sorusu gündemin bir parçası.

Genç Kral George, yakışıklı, karizmatik ve biraz da değişken bir karakter. Evliliğin getirdiği görevlerden kaçınıyor gibi görünmesinin ardında bir sırrı var. Güçlü karakteriyle Charlotte hem bu sırrı keşfedecek hem de kralın kalbini ve güvenini nasıl kazanacak göreceğiz. Kraliçenin başyaveri Brimsley ve Kralın yaveri Reynolds da monarşiyi kurtarmak için destek güçlerinden.

LADY DANBURY ROL ÇALIYOR

Bu arada, Game of Thrones sevenlerin unutamayacağı anne karakterlerinden Catelyn Stark’ı canlandıran Michelle Fairley buradaki taht oyunlarının da bir parçası; Prenses Augusta olarak ekrana geliyor söyleyeyim.

Bridgerton’ın temel taşlarından efsane Lady Danbury’nin de gençliğiyle tanışmaya hazır olun.

Agatha Danbury hayatında kritik bir dönüm noktasında, toplumdaki yerini bulmak için savaş vermek zorunda.

Vanity Fair’in Becky’si gibi değil; Agatha aslında Sierra Leone’de ileri gelenlerinden birinin kızıyken kendinden oldukça yaşlı bir soyluyla evlenerek İngiltere’ye geliyor.

Kraliçe Charlotte’ın saraya gelişini ise cemiyette kendine bir yer edinmek için kullanıyor. Daha genç yaşta ilişki yönetmeye başlayan Danbury, önceki sezonlarda sezonun pırlantası olması için genç kızlara yol gösterdiği gibi, burada da yeni Kraliçeye cemiyet ortamını ve evliliğin incelikleri konusunda yol yordam göstermeye başlıyor ve dostlukları gelişiyor.

Lady Danbury Genç Kraliçe ile yaklaştıkça da onun toplumdaki bu değişim için kilit olacağını ve üstüne düşen sorumluluğun farkına varmasını da sağlamaya destek oluyor. Hem oyuncu hem de yazılan karakter oldukça başarılı, adeta Kraliçe Charlotte’tan rol çalıyor.

KOSTÜMLER VE RENKLER İÇ DÜNYALARININ YANSIMASI

Dizide, kostümler ve renkler karakterlerin önemli bir katmanı, hikaye anlatımının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Genç Kraliçe Charlotte’u dizi boyunca 80 farklı elbiseyle görüyoruz. Genç Agatha Danbury de ondan çok geri kalmıyor, 60 özel kostümle karşımızda. Kral George ve Kraliçe Charlotte’ın kostüm renk paletinde birbirlerini tamamlayıcı renkler kullanılmış.

Kraliçe Charlotte’un gençlik yıllarında İngiltere’ye geldiğinde giymesi beklenen sade gelinlikten dantellerle, incilerle, taşlarla süslü kostümlere geçişi görülmeye değer.

Regencycore moda akımıyla romantik ve zarif kostümlerle bir kez daha ekranlarımız renklenecek. Modadan genç kral da elbette nasibini alıyor.

Tasarım ekibi Genç Kral George’un kostümlerinde, Timothée Chalamet, Prince ve Mick Jagger’dan esinlenmiş.

YİNE YENİDEN İHTİŞAMIN ZİRVESİNE

Dizide yine binlerce göz kamaştırıcı mücevher kullanılmış. Sadece Kraliçe Charlotte’un taktığı mücevher ve taçlar 500’ün üzerinde, buna saçı için kullanılan aksesuarları eklerseniz sayı 900’e çıkıyor.

Peruklar da bölümdeki temalara uygun olarak hazırlanmış, örneğin balo sahnesinde göreceğiniz peruk için 500 devekuşu tüyü kullanılmış.

Bridgerton dünyası renkleri, ışıltısı, aşk ve mutluluk arayışındaki karakterlerden oluşan büyüsüyle keyifli vakit geçirmeye bir kez daha davet ediyor.

TERZİ KENDİ SÖKÜĞÜNÜ DİKEBİLECEK Mİ?

Geçmişten Kraliçe Charlotte’un ileri yaşlarına geçiş yapıyoruz. Balolarıyla, sosyeteye takdimlerle, sezonun ‘pırlanta’sını seçen Kraliçe, bu kez enerjisini kendi söküğünü dikmeye harcamak zorunda. Kızları ve oğullarıyla toplam 13 çocuğu olan Charlotte’un kraliyet soyunun devamı için tahta varis olacak toruna ihtiyacı var. Bunun için çocuklarını silkeliyor ama bakalım sonuç alabilecek mi? Alışık olduğumuz soğuk ve mesafeli görüntüsünün ardında kendince çabalayan bir anne ve eş olarak Charlotte’la karşılaşmaya hazır olun.