Bu bayram ‘tatil ürünleri’ öne çıkıyor

Özge Yavuz

Bu sayımızda ‘Bayram Konuğu’ köşemizde, Bisse Group CEO’su Ahmet Onur Kefeli’yi ağırladık. Kefeli ile yaz modası ve bayram alışverişi trendleri üzerine…

Bisse’de en çok hangi ürün grupları satılıyor?

Sahip olduğumuz cironun yüzde 40’ı gömlekten oluşuyor. Gömleğin yanı sıra pantolon, tişört ve triko ilgi görüyor. Ceket ve takım elbise gruplarının ciroya etkisi yüzde 20 seviyesinde. Butik üretim yapıyoruz, dolayısıyla bir sonraki sezona ürün kalmıyor. Satış ortalamamız yüzde 80’lerde oluyor, elimizde kalan diğer yüzde 20’lik ürünü ihracatta kullanıyoruz. Şu an Amazon’la olan anlaşmamız var, buradan da ürünlerimize ulaşılabilir.

Bu bayram öncesinde satışlarınız nasıl gidiyor?

Bu bayram öncesi satışlardaki hareketlilik, Babalar Günü’nün de etkisiyle yüksek. Bu seneyi tamamıyla enflasyon payının da üstünde kapatarak yaklaşık -geçen yılın iki katı üzerinde- yüzde 150 büyümeyle götürüyoruz.

Bayram öncesi hangi ürün gruplarına talep var?

Kurban Bayramı, klasik erkek giyimi için önemli bir bayram olmuyor. Bu sene özellikle insanlar bu yılın ilk yaz tatilini yapacakları için tişört ve yazlık ürünler ön plana çıkıyor.

Bayrama özel bir kampanyanız olacak mı?

Normal dönemin kampanyası eşliğinde ilerliyoruz. Mağazalarımızda şu anda %30’a varan indirim var, sezonu da böyle kapatmayı planlıyoruz.

Bu yılın erkek modası ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Moda için geçmişe dönüş var diyebiliriz. Örneğin pandeminin ardından eşofman takımlar tarihe karıştı. Ürünler artık sadece bollaşıyor. Paçalar dar kesimden bola doğru değişiyor. Pandemi döneminde kaybettiğimiz klasik giyim, tekrardan hız kazanıyor. Keten, kadife gibi doğal ve orijinal ürünler ön planda, %100 içerikli gruplar revaçta. Yazla beraber rahat giyim artmaya başlıyor.

Tasarım konusunda yurtdışından hangi markalardan esinleniyorsunuz?

Tasarımlarımız marka direktörümüz tarafından kendi şirketimizde yapılıyor. Yurtdışında gömlek konusunda bizden etkilenen var. Tasarım olarak değil ama kumaş olarak etkilendiğimiz Loro Piana ve Vitale Barberis diyebiliriz.

Sizce Türk erkekleri modayı yakalama konusunda hangi noktada?

Türkler giyim konusunda çok iyi. Bu özellik, atalarımızdan kaynaklı da bir durum. Hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde şık giyinmekle övünen, giyimine özen gösteren bir toplumuz. Modayı gayet iyi yakalıyoruz. Modayı belirleme noktasında ise Avrupalı bazı ülkeler başı çekiyor ama bu alanda dünyadaki en iddialı ülkelerden biriyiz.

“EN KALİTELİ OLMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Bisse’deki son durumdan bahseder misiniz? Kaç mağaza oldu, ne kadarlık bir ihracatınız var?

Bugün Türkiye’de 23 ve yurtdışında da 17 olmak üzere toplam 40 mağazamız var. Toplam 580 kişilik bir ekibiz, tamamı kendi üretimimiz olan 1 milyon adet gömlek ihraç ediyoruz. Yeni fabrikamızın tamamlanmasıyla gelecek sene istihdamımızı 2 katına, gelecek 5 yılda da 5 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz.

Pe ki bu yılki hedefleriniz neler?

Gömlek butiği sayımızı artıracağız, özel dikim mağazalar açacağız, yurt dışındaki mağazalarımızı artıracağız, önümüzdeki sene e-ticaret alanında outlet mağazacılıktan çıkmayı planlıyoruz. Bisse’yi yurt dışı ve yurt içi e-ticarette görebileceksiniz. Mağazalarımızı şıklaştırıyoruz, hizmeti artırıyoruz. Gömlekte ve diğer ürünlerimizde çok iddialıyız. En kaliteli olmak bizim için çok önemli. Gömlek alanında rakip tanımayacağız.