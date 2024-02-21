“Bu kitabı yazmak kolay olmadı”

Deniz IŞIK

Hayatın her dönemi çok önemli olmasına rağmen hiçbir dönemin yenidoğan dönemi kadar önemli olmadığını söylüyor Dr. Hüseyin Tapik… Bu nedenle de bir doktor olarak yıllarca ailelerden duyduğu soruları derleyerek, adeta bir cep sözlüğü hazırlamış. Amacı da zamanı kısıtlı olan anne ve babaların doğru bilgiye daha hızlı ulaşabilmeleri… Hamilelik, doğum, lohusalık ve yenidoğan konularına destek olacak kitapla ilgili sorularımızı yanıtlayan Dr. Hüseyin Tapik, sıradaki kitabıyla ilgili de ipucu verdi.

Geçen aylarda ‘Yenidoğanla İlgili 101 Soru ve Cevapları’ kitabınız çıktı. Detaylara geçmeden önce şunu sormak isterim. Ebeveynler yenidoğan döneminin öneminin yeterince farkında olmadığı için mi yazıldı bu kitap?

Kesinlikle öyle. Hala yeteri kadar farkında olmadıklarını gözlemliyoruz. Hayatın her dönemi çok önemlidir; ancak hiçbir dönemi yenidoğan dönemi kadar önemli olamaz. Yenidoğan bebek dünyaya gözlerini açtığı ilk dakikalarda eğer birkaç dakika oksijensiz kalsa hayat boyu mental motor gelişme gösterebilir. Bu narin dönemde erkenden tespit edilebilen hastalıklar bir an önce önlenebilir ve bebekler kurtulabilir. Ağır hastalıkların ve ölümlerin en çok bu döneminde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Yenidoğan hekimi olabilmek için 7 yıl tıp tahsisinin ardından 4 yıl çocuk asistanlığı, tekrar imtihana girip kazanabilirseniz 4 yıl daha asistanlık yapıp, imtihanda başarı gösterebilirsiniz Neonatalog yani yenidoğan doktoru olabiliyorsunuz. Zannediyorum uzmanı olmak için geçirilen tüm bu süreçler göz önüne alındığında konunun ne kadar önemli olduğu da anlaşılır.

Sağlık üzerine yazılmış pek çok kitap var fakat bu kitap cep sözlüğü ya da ansiklopedi gibi. Soru soruyorsunuz ve yanıtı alıyorsunuz. Kitabı bu şekilde kurgulamak nasıl aklınıza geldi?

Yeni doğum yapan annelerin bir yandan heyecanları, diğer yandan endişeleri beni hep etkilemiştir. Onlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm. Zamanı kısıtlı olan bu anne ve babaların doğru bilgiye daha hızlı ulaşabilmeleri için yarım asırlık doktorluğum döneminde en çok muhatap olduğum soruları bu şekilde kurgulayarak sunmanın daha etkili olacağını düşünerek bu yöntemi seçtim.

Yenidoğan diyoruz ama yine de bilmeyenler için soralım. Bu kitap ne kadarlık bir dönem için annelerin başucu kitabı olacak? Anneler bebekleri kaç günlük ya da aylık olana kadar bu kitapta aradıkları soruların yanıtlarını bulacak?

Yenidoğan dönemi hayatın ilk bir ayını kapsar. Ancak bu kitap evleneceklere, evli olanlara, hamile kalmak isteyenlere, hamile olanlara, bebeği olanlara, hatta dede ve ninelere de hitap ediyor diye düşünüyorum.

101 soruya yanıt veriyorsunuz kitapta ama bu soruları bölümlere ayırsak doğum öncesi ve sonrası hangi alanlarda destek olacak annelere kitap?

Belirttiğiniz gibi bir ayrıma gidecek olursak; hamilelik, doğum, lohusalık ve yenidoğan konularında destek olacaktır.

Bazı yanıtların sonlarında ‘öneri’ bazılarında ‘not’ kiminde de ‘hap bilgi’ var. Yine ‘uyarı’ ve ‘dikkat’ ibarelerini de görüyoruz. Bunlar da özellikle altı çizilmesi gereken ifadeler sanırım…

Evet, tam da ifade ettiğiniz gibi! Öneri, hap bilgi, dikkat ve uyarı diye belirteçler kullanmamız soruların özeti ve konunun akıllarda daha iyi kalması için tercih edildi.

Kitaptaki birçok bilgi bir yandan da bir sorun oluştuktan sonra ne yapmalı yerine sorun oluşmaması için başta neler yapılmalı kısmını anlatıyor değil mi?

Bu da yine doğru bir tespit. Sorunun oluşmamasını sağlamak olduktan sonra müdahale etmekten daha kolay malumunuz. Kitapta da bu duruma dikkat ederek, konu ile ilgili bilgi, sorun oluşmaması için ne yapılmalı ve sorun oluştu ise doğal, en kısa sürede en doğru şekilde nelerin yapılması gerektiğini anlatmaya dikkat ettik.

Peki, ne kadar sürdü bu kitabı yazmanız? Sonuçta bir yandan da sizi bekleyen hastalarınız vardı…

Bu kitabı yazmak kolay olmadı. Tüm kelimelerin tıbbi kaynaklara dayalı olması gerekiyordu. Bunlar ihtiyacı olanlara en iyi anlayacakları şekilde yazılmalıydı. Sosyal medya gibi diğer alanlardan bağımsız gelecek nesillere hitap etmeliydi. Bu kitap yazılmalıydı evet ama yazmış olmak için yazılmamalıydı. Kitabı toparlamak, yazmak, yeni baştan düzenleyip tekrar tekrar yazmak uzun zamanımızı aldı.

İkinci ve üçüncü kitaplarınızı da yazmaya başladığınız bilgisini veriyorsunuz sonsözde. İçeriklerinden söz eder misiniz biraz? Hangi bilgileri paylaşacaksınız bu kitaplarda. Okurla ne zaman buluşacaklar?

Yeni kitabım bir ana kitap olacak. Sağlıklı, zinde, zeki, başarılı, mutlu çocuklar yetiştirmenin sırlarını çözmeye yönelik olacak. Okurlarımla buluşması kısmetse sonbaharı bulur diye tahmin ediyorum.

“Zamanı kısıtlı olan anne ve babaların doğru bilgiye daha hızlı ulaşabilmeleri için yarım asırlık doktorluğum döneminde en çok muhatap olduğum soruları soru-cevap şeklinde kurgulayarak sunmanın daha etkili olacağını düşündüm.” HÜSEYİN TAPİK

Künye

Yenidoğanla İlgili 101 Soru ve Cevapları

Dr. Hüseyin Tapik

Timaş Yayınları

256 s.