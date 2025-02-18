Bu özel yılı Dubai’ye yapılan yat projesiyle kutlayacak

BARIŞ SEDEF

Aytaç Denizcilik firma sahibi Recep Aytaç, 2023 yılından 2024’ün ikinci yarısına kadar Blaundus’un 30 metrelik yatını yapıp teslim ettiklerini söyledi. Mevcut yatın Ebru Yaşar’a teslim edildiğini kaydeden Aytaç, devam eden projeler hakkında da bilgi verdi. Ofis ve yaşam alanlarına dair projelerde de yer aldıklarını dile getiren Aytaç, “Yeni projemiz Dubai’de bir firmaya ait 68 metrelik bir yat projesi. Bunun mobilya ve güverte teak kısmını tamamlamayı planlıyoruz” dedi. Makine hattında ise CNC yatırımları yaptıklarının altını çizen Aytaç, mevcut makinelerin de altyapısını geliştirdiklerini söyledi. Makine yatırımlarını 4 milyon TL’lik bütçeyle geliştirdiklerini kaydeden Aytaç, “Projelerimiz uzun yıllar içerisinde yapılıp teslim ediliyor. Arada 1 yıl veya 6 ay gibi boşluklar oluyor. Bunu öngörerek ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Victorius’a imza attı

İlk kaplama mobilyayı 20 metre boyundaki ‘Borabora 20’ yatına uyguladıklarını dile getiren Aytaç, “Bu proje sonraki gelen projelerin de kapısını açtı. 44 yıldır mobilya alanında kaliteli uygulamaları hayata geçirdik” dedi. Aytaç, sonraki yıllarda ise Eton, Aymet, Demiray, Casablanca, Savarona, Platinium, Evadne, Epril 5 ve ‘Uluslararası En İyi Motor Yat Ödülü’nü alan ve Akyat’ta inşa edilen Victorius projesinin de yat mobilyalarının uygulamalarında bulunduklarını belirtti. Sektörde 45 yılı geride bırakamaya hazırlandıklarını belirten Aytaç, katma değeri yüksek projelerde yer almak adına çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yat sektörünün kalite olarak iyi bir noktada yer aldığını belirten Aytaç, “Şu anda alttan gelen adam sayısı oldukça az. 15 yıl sonra kalifiye eleman sorunun sektörde ciddi sorunlar oluşturacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Kişiye özel tasarımlar

Özellikle yat mobilyaları, gemi mobilyaları ve kişiye özel villa dekorasyonları, ahşap ve lake kapılar mutfaklar, gardolaplar, ahşap evler ürettiklerini belirten Recep Aytaç, şunları söyledi:

“Firmamız malzeme ve işçilikte önce kaliteyi ön planda tutarak kişiye özel tasarımlar üretmektedir. Bu düşünce içerisinde iç piyasada değişen dünya teknolojisini takip ederek dünyaca ünlü Atatürk'ün yatı 136 metre boyundaki Savarona'nın dekorasyonuna imza atmıştır. Dış piyasada ise Dubai'de Troy Marine LLC kurarak dünyanın en büyük özel yatı unvanını hala elinde bulunduran Dubai Şeyh Muhammed bin Raşid el Makdum ait 160 metre boyundaki PLATINUM yatının 2500 m2 teak güverte kaplamalarını ve özel mobilyalarını üretmiştir. Abu Dhabi Şeyh Mansur El Nahyan için 70 metre HOUSE BOAT projesinin güverte teaklarını ve iç mobilyalarını kişiye özel tasarımlarla tamamlamıştır. Amerika New York'ta faaliyet gösteren AMİŞH ve ZAYTUNA marketler zincirinin nostaljik yapısına uygun dekorasyon tasarımlarını ve imalatlarını Tuzladaki tesislerimizde üreterek Amerika’daki montajlarını başarıyla uygulamıştır.”