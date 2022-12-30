Bu yılbaşı modada casual bir ışıltı var

Moda dünyasının en heyecanlandığı dönemlerden biri yılbaşları kuşkusuz. Gösterişli, pullu, payetli, iddialı kıyafetler hem tasarımcıların hem de moda markalarının olmazsa olmazları. Yeni yıla sayılı saatler kala “Bu yılbaşında moda nasıl olacak ve bu kış hangi trendler öncü” gibi sorular sorduğumuz ünlü moda tasarımcısı Özlem Süer, “Casual bir enerjiyle, gece kıyafeti trafiği özelliği taşıyan ama tamamen günlük sokak rahatlığı ve konforunu birleştirdiğimiz bir tarz var bu yılbaşı” diyor. Özlem Süer’le trendler üzerine…

Bu yılbaşı modasında nasıl bir tarz hakim?

Bu sene aslında hiç olmadığı kadar bir casual ışıltı var. Gece kıyafeti trafiği özelliği taşıyan ama tamamen günlük sokak rahatlığı ve konforunu birleştirdiğimiz, hatta daha sports wear’den ilham alınarak kombinasyonu yapılmış bir şıklık… Örneğin şimdilerde, post pandemik dönemde eşofman altlarının havasını taşıyan, belden lastikli, belden şeritli, aktif spor kıyafetlerini anımsatan pantolonları çok görüyoruz. Daha şalvarsı formda olanları da var. Tamamen daha Adidas’ın üç çizgi eşofmanları gibi enerjiler taşıyan, performans kumaşlarından oluşturulmuş, nitelikli yüzeyler… Üzerinde ışıltılarla birlikte bizi geceye davet ediyor. Ve çok konforlu. İstediğiniz zaman bağdaş kurup oturabileceğiniz, tek omuz dışarda, sırt dekoltenizle birlikte muazzam bir kombinasyon sunan, yine yüksek ayakkabılarla giyebileceğiniz bir stil.

Küçük zıtlıklar mı olacak popüler stillerde?

Evet. Çok yüksek topuklu giydiysek belki üzerinde bir eşofman pantolon stili, sırt dekoltemizde belki bir deri montu kombinlediğimiz, çapraz çantalarla zenginleştirdiğimiz dokular… Aslında çok genç ve dinamik bir imaj var. Ya da bununla birlikte çok keskin, pırıl pırıl hatları olan, çok girintisi çıkıntısı, volanı olmayan, dümdüz, bisiklet yaka, uzun kollu, daracık ama yere kadar elbiseler de yeni yılda görülecek. Hiç detay taşımayan, yalın, çok minimal etkiler… Onlarda da ışıltıyı çok görüyoruz. Belki bir ekose kumaşın pırıltılı ipliklerle yapılmış olanı ya da çok özel baskılarla ışıklandırılmış yüzeyleri trençkotlarda görüp, spor bir şort kombinasyonunu uzun çizmelerle bir arada görüyoruz. Çok hoş kombinasyonlar var bu sene.

Sizin koleksiyonunuzda bu tarz ürünler var değil mi?

Benim koleksiyonumda da, 2022- 2023 Christmas Line kapsül koleksiyon yapan markalarda da görüyoruz.

Biraz da renklerden bahseder misiniz?

Bu kış koleksiyonumuzda bordonun, kırmızının tüm ışığına yer verdik. Bordoyu bakır ve altın tonlarıyla aydınlattık. Kadife, payet çok fazla hakim koleksiyonumuzda. Oversize dış giyimleri çok önemsedik. Triko parçalar, ilk kez 2022 boyunca koleksiyonumda yer aldı. Yılbaşı line’ımızda da var. Önü açık uzun hırkaların üzerini payetlerle, dev pullarla işledik. Kocaman payetler kullandık. El örgüsü nitelikli kazaklar, hırkalar kullandık.

2023’ün ilk aylarındaki moda anlayışını da anlatabilir misiniz?

Çok natürel bir beklentimiz var 2023’te. Ketenlerin, ipeğin, pamuğun yeni yorumları, daha natüralist hisler yaz sonuna kadar bizimle çok olacak. Ama bu disko ve parti havasını senenin her anında görmeye devam edeceğiz. Natürel bejler ve ten tonlarının doğal çizgisi dışında çok renkliliği de konuşabiliriz. Yanık oranj tonları, özellikle daha yeni pembeler hayatımıza girecek. Bunun dışında macchiato bej dediğimiz renklerle bitter kahve kombinasyonu olacak. Petrol ve turkuaza yakın mavileri çokça göreceğiz. Denim ve deriden çok söz etmeliyiz. Oversize geniş parçalar büyük formlar yakalayacak. Beyaz gömlekleri de erkeksi boyfriend ceketlerle birlikte göreceğiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DAVETLER…

Özlem Süer, gezegene dost bir kimlikle, sürdürülebilir bir çaba içinde olmayı moda dünyasına yakıştıran bir isim. Bu nedenle bu seneki Özlem Süer House yılbaşı davetinde moda yazarı ve marka danışmanı Ümit Temurçin ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. “Çamlar Ormanına Doğru” mottosu ile yola çıkan Özlem Süer ve Ümit Temurçin’in yeni yıl davetinde özel bir projeye imza atıldı. Dekoratif yeni yıl süslemeleri yerine ağaçlarla özel bir sunum yapıldı. Göknar fidanları kökleri toprakta olsun, enerjisini insanlığa yaymaya devam etsin diye yaşam alanlarına kök salmaları ve şehrin içerisindeki eko sisteme dahil olmaları için bağışlandı. Özlem Süer House’da gerçekleşen davet sonrasında fidanlar Beşiktaş Belediyesi desteği ile bölge parklardaki uygun alanlara doğru zamanda ekilmek üzere teslim edildi. Özlem Süer, “Böyle özel günleri, buluşmaları birer misyon edinmiş davetlere dönüştürmek istedik. Bundan sonraki projelerimiz de bu konseptte olacak” dedi. Ümit Temurçin de, “Özellikle göknar çamını seçtik çünkü Norveç mitolojisinde Yaşam Ağacı olarak nitelendiriliyor ve kökleri ile 9 diyarı bileştiren özel bir hikayesi var” diye konuştu.