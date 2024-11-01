Bugün harekete geç!

ŞEBNEM TURHAN

30 yıldır 1 Kasım küresel çapta Vegan Günü olarak kutlanıyor. Gelin bu yıl iklim, sürdürülebilirlik, yaşam hakkı için 1 Kasım Dünya Vegan Günü’nde yaşamınızı değiştirmek için kullanın. Atacağınız her adım, küçük bir çabanız bile dünyayı daha sürdürülebilir kılmak için büyük anlam ifade ediyor.

Biraz tarihçe. Dünya Vegan Günü aslında 1 Kasım 1994’de Vegan Derneği Başkanı Louise Wallis’in derneğin kuruluşunun 50’inci yıldönümü ve vegan teriminin ortaya çıkışını anlam ve ölümsüzleştirmek için ortaya atıldı. Ve ardından gelen 30 yıldır 1 Kasım Dünya Vegan Günü olarak kutlanıyor. Peki Wallis neden 1 Kasım’ı seçti. Aslında yanıt basit, 1 Kasım eski hasat festivallerinin yapıldığı bir tarih. Wallis’e de sorulduğunda neden 1 Kasım diye şu yanıtı vermiş: “Derneğin Kasım 1944'te kurulduğunu biliyorduk ancak tam tarihi bilmiyorduk, bu yüzden 1 Kasım'ı seçtim. Kısmen bu tarih Cadılar Bayramı ve Ölüler Günü ile çakışıyor. Bu fikri sevdim çünkü bu tarihler geleneksel ziyafet ve kutlama zamanları.”

Tüm canlılar, dünya ve sağlığınız için

Dünya Vegan Günü artık küresel bir kutlama. 1 Kasım, toplumun her kesiminden insanların, beslenme seçimlerinin ötesine geçen, şefkat, sürdürülebilirlik ve sağlığı kapsayan bir yaşam tarzını onurlandırmak için bir araya gelmesini ifade ediyor. Tıpkı Wallis’in de dediği gibi geleneksel ziyafet ve kutlama zamanları gibi Vegan Günü’nün sadece ne yediğimizle ilgili olmadığını çevre ve diğer canlılarla daha derin bir bağ kurmakla ilintili olduğunu unutmayalım.

Dünya Vegan Günü’nü kutlarken üç temel dayanağını yeniden hatırlayalım: Hayvan refahı ve yaşam hakkı, sürdürülebilirlik son olarak da insan sağlığı. Veganlık bu sacayağına oturuyor ve her biri diğerini destekleyerek etik bir yaşamın da temellerini oluşturuyor. Hayvan refahı ve yaşam hakkıyla türcülüğün ötesinde tüm canlılar için duyarlı davranabilir, tüm canlıların haklarını tanırsınız, sürdürülebilirlik alanında ise ekolojik ayak izinizi azaltırsınız, bitki bazlı beslenerek ise çok daha sağlıklı olursunuz. Tüm araştırmaların da insan sağlığına katkısını ortaya koyduğunu hatırlatalım.

Görüyorsunuz ki vegan felsefesi tabağın çok daha ötesinde. Tıpkı Dünya Barış Günü gibi Dünya Vegan Günü de tüm canlılar arasındaki barışı ve sürdürülebilirliği teşvik ederek bu ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesine de vesile oluyor.

Ankara ve İstanbul’da festival düzenleniyor

Peki nasıl kutlanıyor Dünya Vegan Günü. Türkiye’de ve dünyada binlerce etkinlik planlanmış durumda. 7'nci Uluslararası İstanbul VegFest 16 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Vegan işletmelerin sergilendiği, seminerler ve aktivitelerle dolu bir festival bizi bekliyor. Ankaralı veganlar bu kadar beklemeyecek. 3 Kasım'da Kült Kavaklıdere'de vegan festivalde buluşacaklar. Vegan işletmelerin stantlarıyla yer alacağı festivalde seminerlerde bitkisel beslenme, vegan sporcular, vegan kozmetik, vegan girişimciler yer alacak.

Bu yıl Türkiye için Dünya Vegan Günü'nün anlamı çok daha büyük. Hayvanlara yönelik katliam yasasının Meclis'ten geçmesi ardından aralıksız süren hayvan katliamları ve işkenceleri bu günü çok daha önemli hale getiriyor. Vegan Günü etkinliklerinde hayvanların hukuki konumu yeni yasa ve yapılabilecekler de masaya yatırılacak konular arasında öne çıkıyor.

Türkiye’nin yanı sıra Vegan Topluluğu'nun doğum yeri olan Birleşik Krallık'ta Glasgow, Essex ve Surrey gibi şehirlerde festivaller ve pazarlar düzenleniyor. ABD ise, Boston Vegan Yemek Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Avustralya'da Adelaide ve Melbourne gibi şehirler, vegan yaşamın çeşitliliğini ve yaratıcılığını sergileyen bitki bazlı inovasyon merkezlerine dönüşüyor.