Bukalemunun muhteşem dönüşü…

Ada Ünlü

1990'ların en iyi süper modellerinden biri olan ve tüm zamanların en başarılı ve etkili modellerinden biri olarak kabul edilen Linda Evangelista, bugüne kadar 700'den fazla dergi kapağında yer aldı.

Ünlü fotoğrafçı Steven Meisel’in “ilham perisi” olan Evangelista, "Günde 10.000 dolardan daha azına yataktan çıkmayız" cümlesi ile sektöre damgasını vuran bir isim aynı zamanda.

Sektörden yaklaşık beş yıl uzak kaldıktan sonra, Evangelista on yılı aşkın bir süredir ilk fotoğraf çekimi için Steven Klein Studio bir araya geldi ve V Magazine sayfalarına geri döndü.

Evangelista’nın V Magazine kapağında yer aldığı ilk tarih ise 2001…

“The Linda” ile başlayacak süpermodellik çağı

Linda Evangelista, 1965'te Kanada'da bir İtalyan göçmen ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Modellik kariyeri 1984 yılında doğduğu Kanada'dan New York'a taşındıktan sonra Elite Model Management ile anlaşmasıyla başladı. Fotoğrafçı Peter Lindbergh'in önerisi üzerine Evangelista 1988 yılında saçlarını kısacık kestirdi. "The Linda" lakaplı saç kesimi, dünya çapında pek çok kopyaya yol açmakla kalmadı, aynı zamanda Evangelista'nın kariyerine de fayda sağladı ve süpermodel çağının başlamasına yardımcı oldu. Görünümünde dramatik değişiklikler yapmaktan korkmadığı için, "modanın bukalemunu" lakabını aldı.

Dünyanın en ünlü kadınlarından biri oldu

Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford ve Christy Turlington’dan oluşan dönemin süper modelleri arasında kilit bir figür olan Evangelista, 1980'lerin sonlarında ve 1990'lar boyunca dünyanın en ünlü kadınlarından biri oldu. Meslektaşlarının aksine, modellik dışında başka girişimlere yönelmeyi tercih etmedi. Bir model olarak başarıları, 2008 yılında Fashion File adlı televizyon programının izleyicileri tarafından ‘Tüm Zamanların En Büyük Süper Modeli’ seçilmesine yol açtı.

Güzel olmasaydım, öğretmen olurdum

“Bu kadar güzel olmamın nedeni, Tanrı'ydı. Öyle olmasaydım, öğretmen olurdum” diyen Evangelista’nın akılda kalan açıklamalarından biri de şu oldu: “İnsanlar modelliğin akıl gerektirmeyen bir iş olduğunu; sadece orada durup poz verdiğinizi düşünüyor ama bu şekilde olmak zorunda değil. Çok fazla katkım olmasını isterim. Bir elbiseyi nasıl giyeceğimi, nasıl poz vereceğimi çok iyi biliyorum. 2005 yılında ‘Günde 10.000 dolardan daha azına yataktan çıkmayız’ sözüm, üstüme yapıştı. Bunu uzun zaman önce söyledim ve bugün farklı bir insanım. Artık yataktan çok daha iyi bir sebep için kalkıyorum. Milyonlarca dolar toplayan ve tüm dünyada HIV ve AIDS konusunda farkındalık yaratan bir ekibin parçasıyım.”

Kanser beni öldürmeyecek

İki kez kanser teşhisi konan Evangelista, bu süreci şu sözlerle anlattı: “Hastalık ilk olarak 2018 yılında düzenli mamografi çekimi sırasında tespit edildi. Ve meme aldırma operasyonu geçirmeye karar verdim. İyi olduğumu ve hayata hazır olduğumu düşünüyordum. Meme kanseri beni öldürmeyecekti. 2022 yılında ise göğsümde bir kitle hissettim ve hastalığım yeniden ortaya çıktı. İkinci teşhisin ardından onkoloğuma ‘Göğsüme bir delik açın. Güzel görünmesini istemiyorum. Kazı yapmanı istiyorum. İşin bittiğinde göğsümde bir delik görmek istiyorum. Beni anlıyor musun? Ben bundan ölmeyeceğim’ dedim…”

“Medyanın tabiriyle, tanınmaz hale geldim”

‘Benim Gerçeğim, Benim Hikayem’ başlığıyla yayınladığı sosyal medya gönderisinde, bir yağ aldırma uygulaması yaptırdığını, sonucun ise beklentisinin tersine vücut şeklini bozduğunu anlattı. “Deformasyon çoğaldı, azalmadı; iki kez acılı, başarısız, düzeltici ameliyat geçirmeme rağmen yağ hücrelerim kalıcı olarak deforme oldu” diyen eski model, “Medyanın tabiriyle, tanınmaz hale geldim” sözlerini paylaştı.

Sadece fiziksel değil duygusal acıda yaşadı

Bugün 57 yaşında olan Evangelista, 2022 yılında People dergisine verdiği bir röportajda, son yıllarda hayatına gölge düşüren duygusal ve fiziksel acıyı anlattı. Yağ aldırma operasyonunu gerçekleştiren Zeltiq Aesthetics Inc. aleyhine 50 milyon dolarlık tazminat davası açan eski modelin yaptığı açıklamalar şöyle: "Podyumda olmayı seviyordum. Şimdi tanıdığım biriyle karşılaşmaktan korkuyorum. Artık bu şekilde, saklanarak ve utanç içinde yaşayamam. Bu acıyla daha fazla yaşayamazdım. Sonunda konuşmaya hazırım. Tedavilerden sonraki üç ay içinde çenesinde, vücudumda şişkinlikler fark etmeye başladım. Küçültmek istediğim bölgeler aniden büyüyordu. Sonra da uyuşmaya başladılar. Bir şeyleri yanlış yaptığımı düşünerek kendim düzeltmeye çalıştım. Diyet ve daha fazla egzersiz yapmaya başladım. Öyle bir noktaya geldim ki hiç yemek yemiyordum. Aklımı kaybettiğimi düşünüyordum. Doktorum paradoksal adipoz hiperplazi (PAH) teşhisi koydu. Diyet yapmamın ya da egzersiz yapmamın bunu düzeltmeyeceğini söyledi."

Yağ aldırma operasyonunun son derece az rastlanan yan etkilerinden birini yaşıyordu Evangelista. Bu zorlu dönemin sonunda ise, kendisi ile aynı durumda olanlar için umut olmaya karar verdi ve Cindy Crawford gibi arkadaşlarının da desteği ile, geçen sene Instagram hesabında sessizliğini bozdu…

Evangelista kaybettiklerini geri kazanmak için mücadele etmeye ve artık saklanmamaya kararlı….