Cadılar Meclisi yollara döküldü

CANAN DEMİRAY

Marvel Sinematik Evreni'nin ilginç karakterlerinden biri olan Agatha Harkness, kendi adını taşıyan Agatha All Along’da bir dedektif olarak karşımıza çıkıyor. New Jersey'nin Westview kasabasında mahsur kalan Agatha, üzerinde bir büyü olduğunu ve güçlerini kaybettiğini gizemli bir gencin onu büyüden kurtarmasıyla anlıyor. Kendine gelen Agatha, güçlerini geri kazanmak için Cadılar Yolu'nun zorluklarıyla yüzleşmek zorunda. Bu yolculuğa çıkmak için bir de cadı meclisi kurması gerekiyor. Agatha manipülatif becerileriyle kimleri ikna edecek ve bu süreçte neler olacak? Dizinin yapımcılığını da üstlenen başyazar Jac Schaeffer ve başrol oyuncusu Kathryn Hahn ile konuştuk…

JAC SCHAEFFER: Hikayenin arka planı ilgi çekici

WandaVision'da Agatha'yla tanıştırdığın zamana geri dönelim. Bu karakterde “Biraz daha derinlere inmek istiyoruz” demenizi sağlayan şey neydi?

Agatha karmaşık, çok farklı boyutları olan bir karakter. Her zaman bencil, kötü niyetli; onu böyle tanıdık. Kathryn kadroya dahil edildiğinde karakter oturdu, onun sayesinde de sonsuza dek keşfedebileceğimizi hissettiğimiz bir karakter haline geldi. O da güce odaklı bir karakter sonuçta. WandaVision'da kendini gizliyordu, burada kendini saklamak zorunda değil üstelik dizinin başında gücünü kaybetmiş durumda. Hikayesinin arka planı, özellikle de komik bir şekilde anlatıldığında her zaman ilgi çekici olur diye düşünüyorum.

İlk bölümde Mare of Easttown'a bir gönderme vardı. Neden Agatha’yı Eastview’ın dedektifi yapmaya karar verdiniz?

Başlangıçta bir suç draması yapma fikrim WandaVision için vardı ancak WandaVision’ın gelişim sürecinde, sitcom formatına sadık kalmamız gerektiği netleşti. Agatha’ya geldiğimizde ise bu fikri yeniden ele aldım. Mare of Easttown, Nicole Kidman’ın Destroyer filmi ve True Detective gibi projelere bir selam niteliğindeydi.

Agatha yan bir karakter, tam anlamıyla bir kahraman değil. Ancak izlediğim ilk dört bölümde bile onu ilgi çekici buldum. Onun macerasını izleyiciler için ilgi çekici kılmak zor mu?

Agatha’nın ilgi çekici olmasını sağlayan şey, bir kahraman olmaması. O, kahramanca işler yapabilir ancak ve ancak bu durum kendine hizmet ederse. Ama aynı zamanda komik, eğlenceli ve karizmatik biri. Kathryn’in doğal çekiciliği ve komediden dramaya kolayca geçebilmesiyle bu karakteri inşa ettik. Şimdi Agatha'nın zihnindeki daha önce keşfedilmemiş köşeleri göreceğiz. Onun kim olduğu ve neden böyle olduğuna dair daha fazla şey öğreneceğiz. Ben Agatha’yı seviyorum çünkü artık neden, nasıl böyle olduğunu biliyorum. Nedenini öğrenmek için izlemelisiniz.

Agatha All Along'da müthiş bir kadronuz var. Özellikle Aubrey Plaza ve Kathryn Hahn arasındaki kimya mükemmeldi.

Catherine ve Aubrey zaten arkadaşlar. Aubrey, Parks and Recreation’dan tanıdığı Catherine ile çalışmak istediği için bu rolü kabul etti. Sete büyük bir heyecanla geldiler ve özellikle pilot bölümde harika bir enerji vardı. Kadroda birçok isim, sanki bir büyüyle bir araya gelmiş gibiydi.

KATHRYN HAHN: Agatha hem eğlenceli hem de derin bir hikaye

Kathryn, Agatha Harkness gibi bir kötü karakteri oynamanın en büyük zorlukları neydi?

Kötü olmak eğlenceli, ama zorluk, karakterin kırılganlıklarını açığa çıkarmakta bence. Agatha'nın derinliklerine inmek beni gerçekten heyecanlandırıyor. WandaVision'nın ardından bu karakterin yıllar boyunca inşa ettiği savunma mekanizmalarını çözmek keyifliydi, adeta katman katman açılan bir soğan gibi diyebilirim. Ayrıca, Jac ile çalışmak çok doğaldı, yazdığı kelimelerin ritmini ve tonunu hemen hissettim.

Agatha’yı bir partide görseniz ve bir arkadaşına tanıtmak isterseniz arkasından neler söylerdiniz?

Öncelikle, ‘tam bir cadı’ derdim. Muhtemelen çok can sıkıcı olduğunu söylerdim. Tek yaptığı diğer insanları küçümsemek. Çok komik ama aynı zamanda doğrudan kaba. Tek takılan bir kız, arkadaşı yok derdim.

Agatha’nın bu yeni seride WandaVision'da izlediğimiz halinden nasıl bir farkı var?

Wanda Vision'da birçok farklı dönem ve anlatım tarzı vardı. Agatha karakter olarak şov yapmayı, ilgi toplamayı seviyor; bu değişmedi. Ancak bu dizide farklı, gücünü alınmış olarak göreceksiniz. Ama kendini göstermek için farklı yöntemlerle başvuracak.

Dizide CGI kullanımının az olması sizi bir oyuncu olarak nasıl etkiledi? Başta da bir cinayet sırrı çözmeye çalışan bir dedektif olarak çıkıyorsunuz izleyici karşısına.

Evet, böyle girişimiz var anca kısa bir süreliğine. Agatha’nın kim olduğunu anlamaya çalıştığı bir dönem var. Bu yüzden dedektif karakteri üstleniyor. Maskenin zamanla düşeceğini bilmek gerçekten eğlenceli. Evet, dijital efektlerden kaçındık, her şeyin gerçekçi olmasını istedik. Set bir futbol sahası büyüklüğündeydi ve her şey el işçiliği ile üretilmişti, ateşböceklerinden mantarlara kadar her şey gerçekti. Ayrıca fiziki sihir numaraları yaptık, bu oldukça farklı hissettirdi.

Cadılar Yolu, bir Wizard of Oz yolculuğuna benziyor, ancak Agatha bizim küçük Dorothy’miz değil. İlk dört bölümde komedi ve zekasını çok beğendim. Spoiler vermeden, en sevdiğin bölümler hangileri ve neler göreceğiz?

Gelecek bölümlerdeki bazı favori dönemlerim ve sahnelerim var. Dedektif bölümü, her zaman oynamak istediğim bir roldü ve bu şovu başlatmak için harika bir başlangıçtı. Güçsüz olsa bile şekil değiştirme yeteneğiyle başarılı olmaya devam ediyor. Sıradan bir cadı değil, kesinlikle.

*Dizinin Agatha’sı olan başarılı oyuncu Kathryn Hahn’a, Heart Stopper’dan tanıyacağınız genç oyuncu Joe Locke’nun yanı sıra Parks and Recreations ve geçen yıl da White Lotus’la gündemde olan Aubrey Plaza ile Patti LuPone, Sasheer Zamata gibi yıldızlar eşlik ediyor.