Cam tavanlar arasında aşk

Canan Demiray

Bir çift için zor bir seçim: Uçurumun eşiğine gelen ilişkileri mi yoksa işleri mi? İşyerinde ve yatak odasında kapalı kapılar ardındaki çatışmada her şey mübah mı?

Kadınların işyerinde ve ilişkilerde eşitliğe ulaşabilme çabası, yerleşik cinsiyet algılarını kırmanın zorluğu ‘Fair Play’de gözler önüne seriliyor. İş dünyasında kadınların verdiği bu mücadelede erkeklerin güvensizliğini ise filmde yadsınamaz boyutta. Ana karakterlerimiz Luke (Alden Ehrenreich) ve Emily (Phoebe Dynevor) birbirine karşı kışkırtan bu yıkıcı cinsiyet dinamiği psikolojik gerilimi ilmek ilmek örüyor.

Ölüm mü yoksa terfi mi ayırana kadar?

Konuya göz atalım: Genç bir çiftin ilişkisinin temellerini sınayan bu psikolojij gerilimin fonunda Wall Street var.‘One Crest Capital’ adlı yatırım şirketinde çalışan New York'lu çift Emily ve Luke hem işlerinden hem de ilişkilerinden oldukça memnun. Evlilik kararı alsalar da çalışanların romantik ilişki kurmasının hoş görülmediği işyerlerinde bunu açıklayabilmek için doğru zaman konusunda kararsızlar. Oldukça ateşli mutluluk tabloları bir gece Emily’nin geç saatte aldığı telefonla değişiyor. Patronları çalışkan ve başarılı Emily’i yeni altın çocuk olarak seçiyor ve terfi etmesine karar veriyor.

Emily her ne kadar mutlu olsa da bunun ilişkisine nasıl yansıyacağından emin değil. Ne de olsa nişanlısı Luke’un bu terfiyi alacağını düşünürlerken kendisinin terfi etmesinin şaşkınlığı içinde. Bunu nasıl Luke’a söyleyeceğini çekingen bir şekilde düşünürken Luke onu tebrik ediyor. Ama bunda ne kadar samimi?

Güç sevdasıyla tansiyonu yükseltmek onun işi

Senarist-yönetmen ​Chloe Domont televizyonu ve finansı iyi bilen bir isim. NFL oyuncularının saha dışındaki parıltılı hayatlarını, parayı nasil yönetemediklerini ve içine düştükleri entrikaları anlatan ‘Ballers’da onun imzası vardı. Yine Wall Street'in altın çocuklarından ‘Bobby Axelrod’ ve mali suçların peşinde koşan savcı ‘Chuck Roades Jr’ ın güç mücadelesini anlatan ‘Billions’da yönetmen koltuğunda o vardı. ‘Fair Play”’de ise hem senaryo hem de yönetmen şapkasıyla gerilimi başarıyla ekrana aktarmayı başarıyor. Karakterlerin duygusal durumlarının yarattığı gerginliğe ek olarak filmin izleyici üzerinde yarattığı psikolojik etkiyi sinematografik olarak arttırmak için, çekimlerde evin duvarlar yakınlaştırılması ve koridorların daraltılması gibi fiziki manipülasyonlara da gidilmiş.

Yılın başında Sundance'te gösterimi yapılan film Toronto Film Festivali’nde izleyici ile buluşmuştu. Bu gerilimin sonu nasıl bitecek merak ediyorsanız bugün Netflix’te izlemeye başlayabilirsiniz.

Kadronun yeni ve eski yıldızları

‘Bridgerton’ın ‘Daphne’si olarak tanıdığımız Phoebe Dynevor, Emily rolünde oldukça başarılı. Dynevor’a genç ‘Han Solo’ olarak beğenilen Alden Ehrenreich ‘Luke’ rolünde eşlik ediyor. ‘Ray Donavan’ da ‘Terry’ rolüyle başarılı bir portre çizen Eddie Marsan ise şirkette herkesin çılgınlarca onayını almaya çalıştığın CEO rolünde karşımıza çıkıyor. ‘Madmen’den hatırlayabileceğiniz Rich Sommer’da filmin kadrosundaki oyunculardan.