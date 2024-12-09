Casus hikayeleri sevenlere güzel haber

Canan Demiray

Londra’da partilerin eğlencelerin olduğu renkli bir dönem. Noel Baba’nın kahkahasının sokaklarda, partilerde çınladığına aldanmayın, cinayetler ölümler kapıda. Bir gecede gerçekleşen üç cinayet bir de üstüne üstlük diplomatik bir kriz ülkenin Savunma Bakanı Wallace’ın gündemini karıştırıyor. Neyse ki tüm sorunlarını açabileceği, hep yanında olan, başarısının mimarı karısı Helen var. Ancak Wallace’ın bilmediği bir şey var, o da eşi Helen’in bir casus olarak 10 yıldır devlet sırlarını Black Doves adındaki kurumla paylaştığı. Wallace’ın bilmediği bir diğer konu da Helen’ın gizli bir ilişkisi olduğu.

Dışardan bakıldığında ikiz çocukları ve politikacı kocasıyla düzenli bir dünyası olan Helen’in hayatı sevgilisi Jason’ın öldürülmesiyle paramparça olunca intikam peşine düşüyor.Dizinin bir diğer baş kahramanı Helen’in, hem koruyucu meleği hem de partneri olan Sam Young işte burada devreye giriyor. Meslekte Helen’den daha tecrübeli ancak yıllar önce ülkeyi terk etmiş olan Sam, eski partnerini bu tehlikeli yolculukta korumak üzere Roma’dan Londra’ya geri dönüyor. Her bölümde ikilinin geçmişlerini, bu yola girişlerini ve bugün dönüştükleri insanları gösteren hikayede diyaloglardaki samimiyet ve mizah nosyonu da keyifli bir dokunuş katmış.

Keira Knightley ve Ben Whishaw’un uyumu

Karayip Korsanları’ndan, Aşk ve Gurur’a, Anna Karenina, Imitation Game gibi birbirinden başarılı yapımlardaki oyunculuğuyla BAFTA, Oscar, Golden Globe adaylıkları olan güzel oyuncu Keira Knightley, Black Doves’un casus ve fedakar bir anne rolünde, karakterin içsel çatışmalarını ve dışardaki mücadelesini ustalıkla canlandırıyor. Bu riskli görevde ona eşlik eden bir diğer başarılı oyuncu Ben Whishaw, duygusal anları ve hikayenin aksiyon tarafını başarıyla dengeliyor. Whishaw’u son Bond’un Q’su olarak ajanlar aleminde gördünüz ama sesine de büyük küçük herkesin sevgilisi Paddington’un sesi olarak hatırlayabilirsiniz. Bir başka başarılı yapım Happy Valley’nin BAFTA ödüllü yıldızı Sarah Lancashire da bu iki casusun emir aldığı karakter Reed olarak ekrana geliyor.

Londra’nın karanlık yeraltı dünyasında geçen tehlikeli maceranın yönetmen koltuğunda oturan Joe Barton’un senaryoda da imzası var. Barton’ın önceki yapımları Giri/Haji ve The Lazarus Project de beğeni toplamıştı.

Ekranda birbirinden renkli mutluluk, birliktelik ve aşk mesajlarıyla dolu Noel yapımı arasında Black Doves şüphesiz zıt bir mesaj veriyor. Karanlık sırları koruyanların, fedakarlık, içsel çatışmalarla ve aksiyonla dolu öyküsünü izlemek oldukça ilgi çekici. Helen Webb akılda kalacak bir karakter olacak. Netflix’in 5 Aralık'ta yayınlayacağı bu altı bölümlük dizi, yıl biterken gelen güzel bir havadis niteliğinde. İkinci bir sezonunun olması da gündemde.