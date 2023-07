Caz ve daha fazlası bugün başlıyor!

Takip Et

ECE ULUSUM

Bu yıl festivalin 30’uncu yılı. İstanbul’u dünya müzik rotalarına sokan, birçok unutulmaz anlara ev sahipliği yapan festivalin 30’uncu yılına eşlik etmelisin.

İKSV festivalleri mekanlarıyla da meşhur. Bu yıl İstanbul Boğazı’na karşı caz dinlemek isteyenler için Robert Kolej’in içindeki Konak Teras ilk kez festivale ev sahipliği yapacak. Ayrıca The Marmara Esma Sultan Yalısı ve Sultan Park-Swissôtel The Bosphorus da mekanlar arasında yer alıyor. Festivalin merkezi ise Parkorman olacak.

Vapur deneyimli konser de var. Caz Vapuru, 16 Temmuz Pazar günkü yolculuğunda festival izleyicisini caz ve swing tınıları eşliğinde Anadolu Kavağı’na götürecek. Cazın üç kuşağı sahnede olacak. Festivalin kapanış konserinde Cemal Reşit Rey sahnesinde, İmer Demirer, festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün de sahibi Can Kozlu, Ali Perret, Selen Gülün Blue Band ve İpek Göztepe Quintet gibi farklı kuşaklardan başarılı müzisyenler buluşacak.

Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz ile sıradışı söz yazarı ve besteci Riff Cohen’i ilk kez bir araya getirecek festivalin özel projelerinden Riff Cohen & Okay Temiz ‘The Ritual’ da ilk kez Parkorman konserlerinde izleyicilerle buluşacak. Uluslararası alanda tanınmış Güney Kore’nin caz yıldızı Youn Sun Nah Quartet’i listenize ekleyin. Farklı müzik türlerini icradaki yeteneği ve duru vokaliyle dikkat çeken Youn Sun Nah, modern insanın yaşamına dair mütevazı hikâyeler anlatan albümü Waking World ile İstanbul’da olacak. (Robert Kolej - Konak Teras, 14 Temmuz Cuma)

Damon Albarn’ın ortak prodüktörlüğünde üçüncü stüdyo albümü London Ko’yu çıkaran Fatoumata Diawara, festivalde yer alan isimler arasında. İleri görüşlülüğü ile Afro-pop’a yeni bir pencere açan Diawara, güçlü sesi ve dokunaklı şarkı sözleriyle caz, blues ve Afrobeat unsurlarını ustalıkla birleştiriyor. Şarkılarını, Mali’nin resmi dili olan Bambaraca ile söyleyen müzisyen; Herbie Hancock, Bobby Womack, Flea ve David Crosby gibi isimlerle sahneye çıkıp kayıtlara girdi. (The Marmara Esma Sultan Yalısı, 17 Temmuz Pazartesi)

Yıldız grup The Lumineers geliyor. ‘Ho Hey’ ile 2012’de yaptıkları başarılı çıkışın ardından Bruce Springsteen, Tom Waits, Bob Dylan ve Tom Petty gibi efsanelerden aldıkları ilhamla dünya çapında başarı kazandılar. ‘Stubborn Love’, ‘Ophelia’ ‘Angela’ ve ‘Cleopatra’ gibi şarkılarıyla sadece müzik listelerinde değil sosyal medyada da viral oldular. Grubun enerjisine yetişmek için ön grup Adamlar’la coşmak serbest! (Parkorman- 12 Temmuz Çarşamba)

Tempolu müzik ama yürüyüş tempolu! +1’li Gece Gezmesi bu yıl da Kadıköy’deki Moda Sahnesi, Dorock XL, Kadıköy Sineması ve The Wall’da gerçekleşecek. Etkinliğin bu yılki konukları Ari Barokas, Evdeki Saat, Another Bitches Brew, Barış Demirel ‘BD Deneyimi’, Sababa 5, Taşra Üçlemesi Caz Projesi, Dilan Baykal, The Flabbies, Düşün ile Yalnayak…