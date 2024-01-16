CES 2024’ün parlayan yıldızları: Las Vegas’taki teknoloji şovunda öne çıkan 15 ürün

Erdal KAPLANSEREN

1-LEO’NUN LOO TOO ÇÖP KUTUSU

Smarty Pear tarafından geliştirilen Leo’s Loo Too, kedinizin sağlığını gözetmenize yardımcı olacak yenilikçi bir çözüm sunuyor. Kedinizin ağırlığını ve tuvalet alışkanlıklarını takip eden sensörlerle donatılmış bu akıllı kum kabı, evcil hayvanınızın sağlığı hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Ayrıca, UV sterilizasyonu ve radar gibi güvenlik özellikleriyle donatılmış bu ürün, evcil hayvan dostu bir temizlik deneyimi sunuyor. Sesli asistan desteğiyle kolay kullanımı ve düşük gürültü seviyesi ile de öne çıkan bir ürün.

2-CAMBRIDGE AUDIO ALVA ST PIKAP

Cambridge Audio, Alva serisi ile kablosuz pikap teknolojisinde yeni bir sayfa açıyor. Alva TT V2 ve Alva ST modelleri, kablosuz bağlantı özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Alva TT V2’nin düşük gürültülü doğrudan tahrik sistemi ve yüksek kaliteli hareketli bobin kartuşu, odyofil kalitesinde bir deneyim sunuyor. Alva ST ise daha uygun fiyatlı olmasına rağmen benzer bir kablosuz konfor ve ses kalitesi vaat ediyor. Her iki model de müzik severler için cazip.

3-SOMALYTICS İNCE SENSÖR

Somalytics, nanoteknolojiyle geliştirilen kağıt kadar ince sensörlerini sergileyerek dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sensörler, hareket kontrolü, sağlık takibi ve göz izleme gibi alanlarda kullanılabilecek bir yenilik sunuyor.

4-MORPHEE ZEN İLE MEDİTASYON

Morphee’nin meditasyon cihazı Zen, rahatlama için ideal bir araç. Küçük ve taşınabilir olan bu cihaz, anksiyete ve panik ataklar için hızlı çözümler sunuyor. Altı farklı tema altında sunulan 72 seans, meditasyon deneyimini zenginleştiriyor.

5-BİRD BUDDY AKILLI KUŞ YEMLİĞİ

Bird Buddy, evinizin dış duvarına takılan akıllı bir kuş yemliği sunuyor. Bu cihaz, entegre bir kamera ve mobil uygulama aracılığıyla mahallenizdeki kuş popülasyonunu izlemenizi sağlıyor. Canlı görüntü sırasında kuşları fotoğraflayabilir, uygulama sayesinde kuşları tanıyabilir ve onlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu interaktif özelliklerle kuş gözlemciliğini eğlenceli bir hobiye dönüştürüyor ve doğa koruma çabalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

6-LG OMNIPOD

LG Electronics’in geleceğe yönelik tasarımı Omnipod, sürücüsüz minibüs konseptini yeniden tanımlıyor. Bu çok yönlü araç, mobil ofis, yaşam alanı veya kişisel spor salonu gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. İçerisinde yer alan yapay zeka avatarı Rhea, etkileşimli bir deneyim sunarken, şık ve fütüristik tasarımıyla da dikkat çekiyor.

7-MOVANO AKILLI YÜZÜK

Movano Ring, fitness takibine yeni bir soluk getiriyor. Hipertansiyon ve diyabet takibi yapan akıllı yüzük, sensörleri kullanarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Ürünün, sağlık takibi cihazlarının geleceğinde önemli bir yeri olabilir.

8-HİSENSE LAZER SİNEMA PROJEKTÖR

Hisense’in yeni PX1 Pro lazer projektörü, ev sineması deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Kısa mesafeli projektör teknolojisi sayesinde kolay kurulum ve akıllı TV işlevleri sunan bu ürün, 4K çözünürlükte bir görüntü kalitesi vaat ediyor.

9-SAMSUNG FREESTYLE TAŞINABİLİR PROJEKTÖR

Projektör, küçük ama etkileyici özelliklere sahip. 1080p çözünürlükte 30 ila 100 inç arası ekran boyutları sunan cihaz, 360 derece hoparlörüyle dikkat çekiyor. USB-C ve HDMI bağlantı noktaları olan Freestyle'ın kablosuz akış imkanı da var.

10-APEMAN SEEKER R1 AKSİYON KAMERASI

Seeker R1, bisikletçiler için özel olarak tasarlandı. Bu cihaz, sürücülerin arkalarına bakmadan olup biteni net bir şekilde görmelerini sağlıyor. Kolay montajı ve akıllı fren lambası sistemiyle birlikte, çarpışma önleyici lazer bisiklet şeridiyle dikkat.

11-SAMSUNG JET WOODY ÇUBUK SÜPÜRGE

Jet Woody Çubuk Süpürge, şık tasarımı ve etkili temizlik kapasitesiyle öne çıkıyor. Ayrıca, serinin bir parçası olarak yeni hava temizleyici de dikkat çekiyor. Bu ürünler, ev temizliğinde ve hava kalitesinde şık çözümler sunuyor.

12-RING CAM KIRILMA SENSÖRÜ

Cam kırılmalarını 25 metreye kadar algılayabilen bu sensör, ev güvenliği için önemli. Ring Alarm veya Ring Alarm Pro uyumlu olan sensör, siren çalıp, kayıt başlatabiliyor.

13-TPLINK TAPO C220 GÜVENLİK KAMERASI

TP-Link’in Tapo serisi, ABD pazarına yeni güvenlik kameraları ile giriyor. Özellikle 2K C220 Pan ve Tilt Kamera, gizlilik için fiziksel olarak gizlenebilen merceğiyle dikkat çekiyor. Bu özellik, kullanıcıların mahremiyetine ekstra bir katman ekliyor.

14-LG SIGNATURE ŞEFFAF TV

LG’nin yeni OLED T TV’si, 77 inçlik şeffaf bir ekrana sahip. Bu özelliği ile geleneksel TV’lerden ayrılan OLED T, kullanılmadığında çevresiyle uyumlu bir görünüm sağlıyor. Ev elektroniği ve tasarımı konusunda yeni bir standart belirliyor.

15-SAMSUNG MÜZİK ÇERÇEVESİ

Müzik Çerçevesi, resim çerçevesine benzeyen bir kutunun içinde yer alan hoparlör sistemi ile dikkat çekiyor. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları sayesinde kolayca kullanılabilir. Bu ürün, evdeki müzik deneyimini estetik bir şekilde geliştirmeyi hedefliyor.