Çinlilerin çılgın elektriklisi: BYD Yangwang U9

OKAN ALTAN

Bir ara Bulgarlar ve Araplar, sonra bazı İsviçreliler, en son da Amerikalılar çıkıp, 1.500-2.000 beygirlerden bahsetmişler, dünya hız rekorlarını alt üst edeceğiz demişlerdi. Ortaya doğru dürüst bir prototip bile çıkaramadan kaybolup gitmişlerdi. Bazı Japon ve Danimarkalı istisnalar hariç, çoğunu ciddiye almakla hata ettiğimizi çok sonradan anlamıştık.

Fakat Çinliler çok ciddiler… Özellikle Batı’nın en iyi mühendis ve tasarımcılarını transfer ederek, kendi hayal güçlerinin bile ötesinde “Sky is the limit!” diyerek, başımızı döndüren projeleri gerçekleştirmeye, yollara çıkarmaya başladılar. Hele ki, geçtiğimiz haftalarda ziyaret ettiğim Bangkok Uluslararası Otomobil Fuarı’nda bunlardan birini çıplak gözle görüp, elimle dokunduktan ve dikkatle inceledikten sonra, Çinlilerin artık yapabildiklerine kesinlikle inanmaya başladım.

Tüm gelişmiş ülkelerde Tesla’nın popülaritesi tartışılmazken, Çin’den dünyaya açılan BYD, NEV yani yeni enerji araçları denilen elektriklenmiş otomobillerin üretiminde 7 milyon adedi bile geçen ilk otomotiv grubu oldu.

BYD’nin büyüme temposu, tüm küresel OEM’ler tarafından hayranlıkla izlenirken, Mayıs 2021'de sadece milyon sınıra ulaşan üretimini 2022 ortasında 3 katına çıkaran ve 2023’te 5 milyonuncu elektriklenmiş otomobilini bantlardan indiren bu dev Çinli, şimdi de 7 milyonuncu NEV’ini ürettiğini açıkladı.

Şubat ayında Çin’de ve geçen hafta da Tayland’da piyasaya sürülen, ‘gerçek üretim’ Yangwang U9 adlı, ilk tam elektrikli hiper otomobiliyle artık dünyanın en egzotik süper markalarına da karşı seçenek çıkaran BYD, dünyanın en çok satan elektrikli araç üreticisi olmanın karşılığında bir ‘halocar’ yapmanın ötesinde, doğrudan satış yapma niyetinde olduğunu da kanıtlıyor.

Kendi etrafında dönebilen, çapraz gidebilen ve hatta yüzebilen lüks SUV U8 ile aynı Yangwang alt markasının en hızlı seçeneği olan U9, tam elektrikli SuperSport sınıfının ötesine HyperCar segmentine geçmiş!..

Ocak 2023'ten beri bahsedilen bu Çin ejderhası, maksimum hız olarak 309,19 km/h, sadece 9,78 saniyede 0-402m 1⁄4 mil drag kalkışı ve 0-100 km/h hızlanmasını 2,36 saniyede gerçekleştirme iddiasında!.. Küsuratın, kesinlikle denenmiş verilerle ilgili olduğu açıklanıyor. Üstelik bu hiper otomobillerin kaba aerodinamik zorunluluğu çizgilerini de güzelleştirmeyi başarmışlar. Evet, Alfa Romeo, Audi ve Lamborghini’nin eski baştasarımcısı ve 2017’den bu yana BYD’leri çizen ünlü Alman otomobil tasarımcısı Wolfgang Egger’in hazırladığı Yangwang U9 için ‘cidden güzel’ bile diyebiliriz. Fakat asıl hayranlık uyandıran detayları kaportasının altında…

YÜKSEK MÜHENDİSLİK

800V platformdaki U9’un BYD’nin kendi yapımı, boşaltma ve soğutma fonksiyonlarını kolaylaştıran 633 kg’lık Blade LFP 36 kW kabiliyetli bataryasının 500 kW'a kadar şarj edilebilir olması, aynı anda çift kabloyla iki taraftan şarj edebilmesi, yalnızca 10 dakikada %30-80 şarjı mümkün kılması, 80 kWh batarya kapasitesi ve 465 km reel menzili gibi… Daha iyi yükselticisiyle U9’un termal yönetim sistemi de yüksek sıcaklıklara karşı ince ayarla geliştirilmiş ve maksimum soğutma kapasitesi yüzde 100 artırılmış. Ayrıca, Yangwang U9, sürtünme katsayısını azaltmanın yanında ısı yayılma verimliliğini artırmak için 12 set aktif ve pasif aerodinamik paketle de donatılmış.

İlk başta 720 kW yani 960 HP olarak planlanan, fakat sonra toplam 960 kW yani 1.305 beygir gücündeki U9'un tasarımı kadar 1.680 Nm maksimum torku aktaran, çekiş kaybı veya hızda lastik patlaması durumunda bile her tekere ayrı bağımsız tork çıkış kontrolü ve yürür organları da çok ince ayarlar gerektirmiş. Böylece Rimac Nevera ve Paninfarina Battista kadar ultra yüksek bir mühendislik eseri olduğunun da altını çizmemiz gerek! Fakat, işin en ilginç yanı ise, onların onda biri fiyatına yani 233.450 USD’lik fiyat etiketine sahip olması!.. Çin’de RNB 1,68 milyon Yuan’lık değerine en çok diğer hiper model kullanıcıları şaşırmış ve hemen siparişleri yağdırmışlar…

BYD'nin 4 suspansiyon köşesinin her biri, bağımsız olarak 75 milimetreye kadar bir hareketle aktif olarak Disus-X gövde kontrol sistemi tarafından kontrol ediliyor. Teorik olarak U9'un 500 mm/s'ye kadar zirve 1 tonluk tek eksenli kaldırma hızıyla 3 tekerlek üzerinde sıçramasını bile sağlarken, sadece bir tıklamayla müziğe göre dans edebilme oyununu bırakırsak, ciddi yarış pisti üzeri sürüşlerde her viraja en uygun şekilde tekerleklerin yerden yüksekliğinin ayrı ayrı yeniden ayarlanmasına olanak tanıyor.

BYD’nin ana gövde, özelleştirilmiş 4nm Qualcomm çipli 5G DiLink150 akıllı platformuna sahip kokpit ve DiPilot gelişmiş sürücü destek sistemlerini en üst seviyede üretime koyan Yangwang mimarisinin diğer bir özelliği de, Off-Road’tan şehir içi yollara, yarış pistlerinden diğer birçok yol senaryosunu sınırsız performans ayarında geliştirilmiş olması. Dayanıklı teknolojileri, pist sürüşlerine hazır, cadde meraklısı ve eğlenceli U9'un karakterine göre şekillendirmiş.

3 kollu çoklu ve fiziksel düğmeli büyük direksiyon simidi, 14 yönlü ayarlanabilir kompetisyon koltuğu, kalın çerçeveli üçlü LCD ekranları, Dynaudio Hi-End düzeyi ses sistemi, tavizsiz güvenlik donanımı, 21 inçlik özel Pirelli P-Zero lastikleri de standart…

Şangay Uluslararası Pisti'ndeki ilk resmi test turundaki 2 dakika 17 saniye ve 65 milisaniyelik süreyi, Nio EP9’un 2’01”11, BMW M5 F90’ın 2’22”828, Porsche Panamera Turbo’nun 2’27”727 zamanlarıyla karşılaştırdığımızda, 2.475 kg boş ağırlığına rağmen bir ilk deneme için bile ne kadar başarılı olduğunu kabul etmek zorundayız!..

Batarya, motor ve elektronik için ömür boyu, geri kalan kısmı altı yıl veya 150.000 km garantisiyle Shenzhen Guangdon üretimi, U8 gibi tank dönüşü yapabilen YangWang U9’un asıl rakipleri ise Lotus’un Emeya ve GAC grubunun yeni yıldızı Aion Hyper SSR olduğunu da hatırlatalım.