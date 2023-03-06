Çocukları başka dünyalara taşımak

Selenay YAĞCI

Hepimizi yasa boğan depremin psikolojik etkisi de yıkıcı oldu. Deprem bölgesi nüfusunun yaklaşık yüzde 30’u yani 18 yaş altı yaklaşık 4,5 milyonu çocuklardan oluşuyor. Başta çocuklar, gençler olmak üzere depremden etkilenenlerin hayata yeniden adapte edilmesi, en kritik konulardan biri haline geldi. Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için harekete geçenlerden biri de Storytel oldu. Masalların, ilham veren hikayelerin mümkün olduğunca çok dinleyiciye ulaşmasını uman ekip, www.masallarinsesi. com internet sitesini hayata geçirdi. Yaratıcı hayal gücünün etkisine inanan Storytel ve iş ortakları zor zamanlarda bir süreliğine de olsa başka dünyaların parçası olabilmeleri için tüm çocuklarla çok özel bir kitap seçkisini ücretsiz paylaşıyor. Bu içeriklere herkes dilediği yerden ve dilediği cihazdan ücretsiz olarak erişebiliyor. Sitede, Benim Zürafam Uçabilir, Uzaya Giden Tren, Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği, Küçük Prens, Atatürk’ü Tanıyalım gibi ilham veren hikayelerin yanında Pinokyo, Sihirli Fasulye, Bremen Mızıkacıları, Çizmeli Kedi gibi klasik eserler, çocukların çok sevdiği çizgi karakter Kral Şakir’in eserleri de var. Sesli kitap seçkilerinin Masalların Sesi sitesiyle binlerce çocuğa binlerce çocuğa ulaştıklarını anlatan Storytel Ülke Müdürü Berk İmamoğlu ile projenin detaylarını konuştuk.

Berk İmamoğlu, projenin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyor: “Tüm Türkiye gibi bizler de depremden çok etkilendik. Ekip olarak yaptığımız yardımlar dışında daha farklı ne yaparsak insanların hayatında küçük de olsa bir fark yaratabiliriz diye düşündük ve çıkan fikirler arasından Masalların Sesi’ni seçtik. 10 gün gibi kısa bir süre içinde de hayata geçirdik. Bu projede yer alan içeriklerin yayınevleri olan Can Yayınları, Doğan Yayınları, Timaş, Tudem, Sıfırdan Yayınları, Taze Kitap, Altın Kitaplar, Lena ve Mama Yayıncılık, Eksik Parça Yayınları, Sesle Kitap ve Studiotales’in de desteği ile Storytel’de yer alan sesli çocuk kitapların dan bir seçki hazırladık ve yayına aldık.” İmamoğlu, Masallarinsesi. com ile amaçlarını şöyle sıraladı: “Çocukların geçirdiği ve hala devam eden bu zor zamanlarda onları bir süreliğine de olsa hikayelerle başka dünyalara taşımak ve hikayelerin iyileştirici etkisi ile destek olmak.”

SEÇKİ, YAYINDA OLAN KİTAPLARDAN OLUŞTURULDU

Masallarinsesi.com üzerinde toplam 46 kitap ve 10 bölümlük bir Storytel Original kitabı yer aldığını ifade eden İmamoğlu, “Kitaplar, Selma Ergeç, Oya Küçümen, Deniz Yüce Başarır, Hakan Bilgin, Bahar Yanılmaz, Yekta Kopan, Mirgün Cabas, Emre Melemez, Müjde Çapraz, Deniz Gökçe Koçman, Sercan Gidişoğlu, Yağmur Sergen, Begüm Günceler, Korel Cezayirli, Başak Meşe, Mustafa Oral ve Luzia Almızrak gibi değerli seslendirme sanatçılarımız tarafından seslendirildi. Ayrıca Seda Öğretir ve Göktuğ Canbaba’nın kendi sesinden kitapları da bu seçki içinde yer alıyor. Bu seslendirmeler projeye özel yapılmadı. Bu seçki Storytel içinde yer alan, yayında olan kitaplar arasından oluşturuldu” diye konuştu.

İnternet sitesini 27 Şubat’ta yayına aldıklarını söyleyen İmamoğlu, “Şimdiye kadar yüzbinlerce kişiye ulaştı. Sitede bulunan kitaplarımız yayınlandığı günden bu yana binlerce kişi tarafından dinleniyor. O günden bugüne kadar gelen trafiğe baktığımızda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Adana, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır Mersin, Kayseri, Konya, Eskişehir, Denizli, Kahramanmaraş ve diğer illerden siteye yoğun girişler oluyor.