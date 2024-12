Çorap her tarza alternatif sağlayan bir aksesuar

Derin Avcı

2025 çorap modasında öne çıkan ana temalar nelerdir? Hangi renkler ve desenler revaçta olacak?

Modada sınırların iyice bulanıklaştığı, neyin iç giyim neyin dış giyim olduğunun tam da adının konamadığı, giysilerden çok aksesuarların başrol oynadığı bir kış geçiriyoruz. 2025 kışında bu sınırsızlık iyice artacak ve "İç giyim yeni dış giyim" cümlesini rahatça kurabileceğiz. Bu sezonun göze çarpan aksesuarlarından olan ince çorap ise bir aksesuardan daha fazla bir arzu nesnesi gibi ön planda olacak.

Koyu tonlarda değerli taş renkleri, siyah veya kahverengi giysilerle çok rahat kombinlenen mürdüm, kızıl kahve, kakao, bordo ve bitter tonları revaçta olan renkler olarak karşımıza çıkıyor. Bu renkler ince düz veya opak olarak tercih edilebildiği gibi desenli çoraplarda da siyahın yanında kendini gösterecek. Küçük geometrik desenler, gösterişli dantellerden ilham alan motifler ve yılan / krokodil gibi temaları oldukça sık göreceğiz.

Özellikle bu sezon ince çorapların daha trendy olduğunu gözlemliyoruz. Moda dünyası çorapları bir aksesuar olarak nasıl yeniden yorumluyor?

Büyük moda evleri defilelerinde ince çorabı çok kısa külot/şortlarla podyumlara çıkarttılar, ünlüler bu look’ları kırmızı halıda sergilediler ve etek elbiseden çok şort/külot ve ince külotlu çorap birlikteliğini konuşur olduk. Bacakları zarifçe sarıp neredeyse kusursuz görüntü sağlayan incecik siyah külotlu çoraplardan sonra minimal detaylara sahip çoraplar, dantelliler ve en son da leopar gibi desenlere sahip file çoraplar hayatımıza girdi. Şeffaf elbise ve etek trendinin olanca hızı ile devam ettiği moda dünyasında uzun süre bu görüntünün tamamlayıcısı olan külotlu çorapları da alternatif halleri ile göreceğiz.

orapların farklı giysilerle eşleştirilmesinde öne çıkan kombin önerileri neler?

Çorap her yaşa hitap edebilen, her tarza alternatif sağlayabilen bir aksesuar; ekose çorapları postallarla kombinleyerek grunge akımına uygun bir görünüm elde edilebilirken siyah ince denye çorap ve stiletto kombiniyle de daha resmi bir look sağlanabilir. Doğal karışım ipliklerden elde edilen çoraplar oversize triko hırkalarla ve botlarla kombinlenebilir veya bir partide kullanılacak elbise taşlı külotlu çoraplar ile bambaşka bir havaya sokulabilir. Çoraplarla yapılabilecek çok fazla kombin var. Kıyafete göre çorap seçmek yerine, çoraba göre kıyafet seçmek bazen daha özgürleştirici olabilir.

Sürdürülebilirlik çorap tasarımlarını nasıl etkiliyor? Sizin şirket olarak bu konuda nasıl eğilimleriniz var?

Moda sektöründe sürdürülebilirliğe dair çabalar genellikle üretim süreçlerinde enerji, su kullanımlarını azaltmak ve bununla bağlantılı olarak karbon emisyonlarını azaltmakla ilgili oluyor. Tüm bu çalışmalar çevresel sürdürülebilirlik açısından elbette çok önemli faktörler. Daha sürdürülebilir hammaddelere olan talep ve markaların bu hammaddeleri satın alımı arttıkça, sektöre sunulacak yeni seçenekler de artacak ve daha erişilebilir olacaktır. Ancak sürdürülebilirliği tüm başlıkları ile ele almadan, gerçek bir sürdürülebilirlik modelinden bahsedemeyiz. 2018'den beri sürdürülebilirlik raporunu paylaşan çorap üretim fabrikamızda yeşil dönüşüm en önemli odak noktalarımızdan biri. Eco-factory standardına sahip fabrikamızda güneş panellerimizle yenilenebilir enerji üretip kullanıyoruz, yağmur suyu hasadı yapıyoruz. Fabrikamız 2023 yılında kullandığı elektriğin %16'sını güneş panelleri sayesinde üretti ve Penti olarak her yıl bu oranı daha da artırma hedefimiz var. Her sene bir önceki seneye göre düşürdüğümüz karbon ayak izi oranımızı hedeflediğimiz seviyelere getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Ek olarak çorap tasarımlarında da hem Private Label hem de kendi markamız ile ürettiğimiz bazı ürünlerin ipliklerinin geri dönüştürülmüş iplik olmasını tercih ediyoruz.

Geri dönüştürülmüş veya organik materyaller popüler mi?

Global araştırmalar tüketicilerin iki materyal arasında fark olduğunu bildiğini ama satın alma kararlarında her zaman güçlü bir rol oynamadığını gösteriyor. Buna da “niyet-davranış arasındaki boşluk" diyoruz. Yani bu yönde bir satın alma niyeti var, daha sürdürülebilir olana yönelmek istiyor ama bir sebepten satın alma kararında her zaman bunu gözetmiyor. Ancak Penti müşterilerinin her yıl daha fazla sürdürülebilir ürün tercih ettiğini verilerden görüyoruz, özellikle doğal elyaf içerikli külotlu çoraplarımız oldukça fazla ilgi çekiyor. Toplam satışlar içerisinde sürdürülebilir ürünlerin payı her geçen yıl artıyor. Tene doğrudan temas eden ürünler sunan bir marka olarak tüketicilerin özellikle iç giyim ürünlerinde kullanılan sürdürülebilir materyaller konusunda daha fazla bilgilendirmeye ve yönlendirmeye açık olduğunu görüyoruz.

Yeni teknolojiler, çorapların konfor ve fonksiyonelliğine nasıl katkı sağlıyor?

Özellikle elyaf materyallerde kullanılan teknolojiler çorapların hem konforunu hem de fonksiyonelliğini artırmak için çok fazla seçenek sunuyor. UV koruma, nemlendirme, cildi pürüzsüzleştirme, sıcak ya da serin tutma gibi birçok özellik bu yeni teknoloji iplikler sayesinde çoraplarda kullanılabiliyor. Ayrıca sadece örme tekniği kullanarak bacağın anatomik yapısına göre yer yer daha sıkı bir form ile yapılan çoraplar kan akışını düzenleyerek ödem oluşmasını engelleyebiliyor. Örgü tekniği ile yapılan çoraplar farklı sıkılıklarda korseler olarak dolaplarımızdaki yerini koruyor. Tüm bunların dışında yara iyileştirmede kullanılabilecek veya çeşitli dolgu malzemeleri ile istenen bacak formunu elde etmede yardımcı olabilecek çoraplar yapmak da yeni teknolojiler ile mümkün olacak.

Son yıllarda, insanlar çorap seçiminde en çok nelere dikkat ediyor? Estetik mi, konfor mu, fonksiyon mu ön planda?

Son yıllarda sosyal medyada ön plana çıkan trendler genellikle estetik algıyı teşvik eder nitelikte. Ancak konfor ihtiyacını karşılayan ürünlerimizin varlığı da sosyal medya trendlerinde kendine yer buluyor, “Yok Gibi” çorap koleksiyonumuz bunun en iyi örneklerinden biri.

Çoraplar sadece iç giyim mi, yoksa artık bir “statement piece” haline mi geliyor?

Geçmiş yıllarda sadece iç giyim ürünü olarak tanımladığımız sütyenler bile artık yalnız iç giyim ürünü değil, dolayısıyla çoraplar da değil, sınırlar çok değişti. Çoraplar artık yalnızca aksesuar ürünü olarak bile görülmüyor. Tarzımızı, o günkü ruh halimizi anlatabildiğimiz bir ifade ediş biçimi olarak kullanılmaya başlandı.

Göz alıcı, çılgın çorap trendlerinin yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çorapların tarzı ifade ediş biçimine dönmesiyle beraber, her kadına, her stile uygun farklı renk ve desenlerin hayatımıza girmesi, trendlerin bu denli değişiklik göstermesi ve kimi zaman bir renk ya da desenin ön plana çıkması çok normal. Kadınları en iyi anlayan marka olarak her ihtiyaca çözüm sunma misyonumuzla müşterilerimize aradığı çorap nasıl olursa olsun Penti’de bulabileceğini söylüyoruz.

Önümüzdeki senede çorapların herhangi bir modadan etkilenerek farklı işlevler üstlenmesi mümkün mü? Örneğin, teknoloji ile entegre çoraplar…

Elbette, teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bundan yıllar önce belki hayal bile edilemeyecek konular şu an hayatımızın bir parçası haline geliyor. Yara iyileştirmede kullanılabilecek veya çeşitli dolgu malzemeleri ile istenen bacak formunu elde etmede yardımcı olabilecek çoraplar için yeni teknolojiler denendiğini biliyoruz. Bunlara ek olarak farklı denemeler de mutlaka sonuç verecektir.