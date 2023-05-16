Cupra Tavascan meydan okuyor

Okan ALTAN

ABT Sportsline, eskiden Audi’lerin en sportif şekillerini ve DTM yarış araçlarını hazırlıyordu. Artık, Formula E’de Cupra markasıyla yarışıyor. Hatta Extreme E yarışçısı bile ABT tekniğiyle dünyanın en zorlu arazilerinde şampiyonluk kovalıyor. Yani, ABT bile artık ‘Cup Racing’ Cupra’nın yanında!

Cupra, Seat’ın içinden doğmuş olsa da, Barcelona sıcaklığını VW Grubu içinde gösteren en heyecanlı marka olarak ilerliyor.

Diğer yanda Cupra’nın elektriklileri de, grubun asıl kozu olarak ‘meydan okuyan’ model ailesi olma yolunda geliştiriliyor.

Haziran 2024’te yollara çıkacak Tavascan’ı 2025’te de UrbanRebel konseptinin seri versiyonu takip edecek. Born, ID.3’ün Cupra şekli iken, kısaltılmış MEB Small platformunda 4,03 metrelik VW ID.2 ve ID.2 X’in kardeşi ve Skoda Elroq’un eşdeğeri bu üçüncü Cupra elektriklisi olacak. Aslında tüm bu küçük VW Grubu tüm elektriklilerin Ar-Ge’lerinin İspanya’da yapıldığını da belirtelim…

Volkswagen’in onlarca yıldır dünyanın en büyük pazarı Çin’e hakim olan operasyonu, son yıllarda içten yanmalı modellere olan ilginin zayıflamasıyla daralma riski yaşıyor… ID serisinin oralarda beklenen adetlere ulaşamaması da konu olunca; VW’nin yeni bir alt markayla artık daha genç Çinli müşterilere hitap etmesi ve elektrik çağına giden yolu açması beklenmeye başlandı… ‘Acaba, bu, 2030’dan itibaren tümüyle elektrikli üretecek Cupra olabilir mi?’, derken, Tavascan’ın 2023 sonunda Anhui’deki yeni montaj hattından çıkacağını öğrendik. Sadece Çin’de üretileceği açıklanan agresif SUV-Coupe formuna sahip Tavascan, ilk etapta yıllık 70 bin adetlik kapasiteyle bir cankurtaran model olma önemine sahip…

Aslında elektrikli SUV modellerinin üretimini Avrupa yerine Uzak Doğu’da yapma fikri, Polestar, BMW, Tesla ve elbette VW tarafından yıllardır başarıyla uygulanıyor. Yeni Volkswagen ID.5 de, yalnızca Çin’de üretilecek… Fakat VW Grubu daha çevik bir atılım yapmak için enerjik ve yeni nesil premium Cupra markasına öncelik veriyor. Elbette, bu tercihin bir sebebi de, Avrupa'daki sınırlı üretim kapasitesi. Çin’deki yüksek teknolojili üçüncü elektrikli araç fabrikasındaki ilk ürün Tavascan’da, grubun yeni elektrikli platformu SSP'nin 2030'a ertelenmesiyle modüler elektrikli yapı mimarisi MEB’i kullanılıyor.

SPORTİF VE SÜRÜCÜ ODAKLI SUV

4 yıl öncesinin abartılı konseptinden çok daha fazla genelin beğenisine uygun olarak gösterilen, markanın yeni tasarım anlayışını belirleyen Jorge Diaz imzalı üretim şeklinde de Tavascan’ın sportif karakteri korunmuş. 340 HP ile de tasarımına paralel bir alt yapıya sahip olduğunu kanıtlıyor.

Elektriklilerin önü genellikle kapalıyken; Tavascan’ın bataryasını soğutmak için geniş hava girişlerine sahip ön yüzü, onun tipik Cupra stilinde olduğunu anında fark ettiriyor. Ön kaput ve arkadaki aydınlatmalı Cupra logoları da göz alıyor…

Üçlü üçgen “göz”lü gündüz ışıkları, matris LED farları, Cupra logosunu zemine yansıtan karşılama ışığı ve LED'lerle aydınlatılan kapı kollarıyla da süslenmiş.

Tamamen dijital kabin içinde insan makine arayüzü HMI ile merkezi bilgi-eğlence ekranı 15 inç olarak, oldukça büyük düşünülmüş. Ön cama yansıtma bilgiler, sürücü gösterge ekranı, Sennheiser ile geliştirilmiş güçlü Hi-Fi ses sistemi, sanal pedal ile açılan ve kapanan 540 lt’lik bagajın elektrikli kapağı, 4,64 metre uzunluğun içindeki ve 2,77 metre dingil mesafesinin üstündeki geniş kabinin ilk göze çarpan özellikleri…

Tavascan’ın 517 km menzilli 250 kW’lık dört çekerli VZ’sinin altında 549 km menzilli tek bir elektrik motora, arkadan itişe ve 210 kW yani 286 HP’lik bir giriş versiyonu da olacak… Progresif direksiyon, Sport DCC seçilebilir şasi sistemi ve 21 inçlik alüminyum jantlardaki yüksek performanslı lastikler, sportif yol tutuşu sağlarken; alüminyum şasiye yerleştirilmiş bataryanın gövdenin bir parçası olarak daha fazla burulma sağlamlığı ve alçak bir ağırlık merkezi sağlamasıyla yol tutuşunun spor otomobil seviyesinde olması da amaçlanmış. Range, Comfort, Performance Cupra ve Individual ile VZ’ye özel Traction sürüş modları ve sportif suspansiyonuyla da, sürücü odaklı SUV olması desteklenmiş.

77 kWh net kapasiteli prizmatik hücre modüllerine sahip bataryası, verimlilik için entegre su kanallı bir taban plakası sayesinde sabit sıcaklıkta kalmasını sağlayan özgün bir termal yönetim sistemine sahip.

545 Nm maksimum torklu tek motorlusunda tüketimi 15,6 kWh/100 km olarak belirtilirken, arkada 545 Nm ve önde 134 Nm’lik çift e-motorlu Tavascan VZ'nin 100 kilometrede 16,6 kWh tükettiği açıklanıyor.

Akıllı şerit değiştirme gibi en yeni yarı otonom ADAS teknolojileri, Car2X sistemi, Connected Travel Assist ve uzaktan kumandalı park etme RPA ile par izini öğrenebilen Trained Parking ile de donanmış olan bu iri Cupra’nın 5,6 saniyede 0-100 km/h hızlanması da, hiç kötü değil...

Sadece Çinli markaları değil, Çin’de üretim yapan Avrupalı markaların ülkemize ithalatına da engel olan ‘Çin’den gelen elektrikli otomobillere uygulanan yüzde 40’lık ek vergi’, Çin’de üretilecek bu ilk Cupra’nın Türkiye satış fiyatını, ÖTV’siz haliyle bile, AB ülkelerindeki 50 bin Euro’nun misli üstüne çıkarabilir…

Fakat Cupra’nın dünyada sadece 7 noktada olan ve İstanbul’da da açacağı büyük deneyim merkezindeki sahnenin ortasında Tavascan’ın yerleştirileceğinden eminiz…