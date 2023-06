Daha sert şeyler de gelecek

Takip Et

ECE ULUSUM

Ogün Sanlısoy, bu sefer albümle değil EP ile karşımızda. Sony Music etiketli 5 parçalık EP’si Gel’deki her şarkıya özel yapay zeka harikasıyla hazırlanmış klipler eşlik ediyor. Ancak hayranları bilir, Sanlısoy tam bir albüm müzisyeni. Bu EP de albümün ikiye bölünmüş hali gibi. Yani yakında yeni bir EP’yle kulaklarımızı şenlendirecek. Ogün Sanlısoy ile Kadıköy’deki Kült’te buluştuk, sohbet ettik.

Bu albümü 2 bölümden oluşturdunuz ilk defa böyle bir formatta yayınladınız.

Günümüzdeki teknoloji insanlara her türlü mecraya ulaşabilme avantajı sağlıyor. Bunun verdiği bir doyumsuzluk var. Çok hızlı tüketmeye alıştık. Her şeyin, şarkıların bile süreleri daha kısalmaya başladı. Albüm yapmayı seven biriyim. Neden böyle oldu dersen plak şirketiyle konuşmalarımızla ortak karar verdik. Ama ben yine bir albüm hazırladım aslında. Sadece farkı bunu 2 EP olarak çıkacaklar.

Sanıyorum bu senenin sonuna öbür EP’yi de yayınlarız. Özel bir koleksiyonla plak ya da kaset planınız var mı?

Albüm longplay plak ve kaseti seviyorum. Keşke kaseti bassak ama dinleyen yok. Ama gene de özel koleksiyoncular ve müziği iyi şartlarda dinlemeyi seven insanların eğilimiyle son dönemde plak ve CD’ye ilgi arttı. Keşke her format basılsa... Bu EP’deki şarkılar nasıl çıktı? ‘İllallah’ parçası epey dikkat çekiyor özellikle. Ben ne yaşıyorsam, ne hissediyorsam o anki konjonktür, ülkenin durumu kendi çevrem, kendi ruh halim neler hissediyorsam onları kaydetmeye çalışıyorum ve mümkün olduğu kadar da oto sansürden kaçmaya da çalışıyorum. Bu da 2022-2023’e dönemine ait ruh halim. Sokakta insanların yüzlerine bakıyorum, ifadelerine bakıyorum. Nasıl hissediyorlar, ne veriyor bana onların ifadeleri diye bakıyorum. Ben bunu müziğe akıtıyorum ve ortaya bu çıkıyor. Bu tabloyu ben yapmadım siz yapıyorsunuz gibi oluyor aslında.

Bu albüm sound’u daha heavy rock. Sound da sertleşti değil mi?

Çok değerli müzisyen dostlarım var. Çok yetenekli arkadaşlarla çalışıyorum. Bu albümü zaten biraz daha sert ve birazcık daha melodik, daha heavy rock sound olacağını zaten tasarlamıştık. Aklımdaki sound’u yakaladık. Bu EP’nin gidişatı ikincisine de yön verir büyük ihtimalle. Oluruna bırakmaya karar verdim diyeyim ama gitgide netleşmeye başlıyor. Daha sert şeyler de gelecek. Ama gene benim vazgeçemediğim daha balat daha slow diyeceğim şeyler de eklemeyi düşünüyorum. Sürpriz! Bekleyip, göreceğiz.

EP’ye ilk ve son giren şarkı hangisi oldu?

Sanıyorum İnan Buna, en son da İllallah’tı. İllahlah son, buraya kadar geldi hesabı.

Yıldı insanlar diyorsunuz.

Görünen o ki pek de yılmamış.

Şarkılar tamamlanınca ilk kime dinlettiniz?

Ben iyi şarkıları hazırlarken, demoları özellikle uzun süre kimseyle paylaşmıyorum. Kafamda duymak istediğim şeye yaklaştığını hissettiğim zaman paylaşmayı sevmiyorum. Ama paylaşım aşamasına gelince en yakın daireden başladım tabii önce menajerim ve müzik yaptığım dostlarım. Ardından plak şirketime dinlettim. Sonra da bütün dünya duysun istiyorum.

Bu albümde de olacak mı ikinci EP’de?

Valla sürprizi bozmuş gibi olacağım ama bir tane fikrim var. Bunlar hiç konuşulmamış, muamma ama niyet var. Duyanı tebessüm ettirecek fikirlerim de var. Ama şimdi telaffuz etsem sonra mahcup olmayı da sevmiyorum. Çok yaşadık çünkü böyle şeyler ama fikir olarak var.

Albüm kapaklarınızda genelde yakın plan sizi görürüz. Bu sefer bir logo var, bir tarz değişim var. Biraz Ogün Sanlısoy’un tasarım dünyasındaki değişimden söz edebilir misiniz?

Vay doğru tespit etmişsin. Hem videolarda hem de albüm görsellerinde bu sefer kendimi göstermekten ziyade başka bir görsele gidelim istedim. Daha steril 2023 model bir şey olsun istedim. Bilmiyorum tercihim niye böyle oldu. Konserlerde görüşelim istiyorum.

Kliplerinizi yapay zeka yöntemi kullanarak yaptınız. Nasıl çıktı bu proje?

Sanatçının görseli ya da yüzünün gözükmesi vazgeçilmez bir kafaydı, onu değiştirdim klip konusunda da başka bir arayışa girdim. Bir de Mimar Sinan'da okumuş biri olarak tasarım ve görsel sanatlara da ayrı bir ilgim ve sevgim var. Sosyal mecrada bu tarz yapılan yapay zekayla ilgili işler karıştırmaya başladım. Onları araştırmaya başladım. Çok da beğendim. Bunlardan biri de aslında farkına varmadan Ahmet Sefa’ya ait çıktı. Sonra kendisine ulaştım, çalışmayı kabul etti.

Sony Music Türkiye ile yaklaşık 20 yıldır çalışıyorsunuz. Nedir bu kadar uzun çalışmanın avantajları ve dezavantajları?

Sony ile ilk çalışmaya başladığımda Melih Bey vardı. Melih Bey'in istifa ettiğini öğrendik. Benim için büyük bir şok oldu. Ardından Şemsettin Bey göreve geçti. Şu anda Özden Hanım görevde. Yani 20 yılın ardından şimdi Sony’deki rütbeli kişi benim! Asla vazgeçmem dediğim bazı noktalar var orada çok özgür bırakıyorlar.

JOHNNY DEPP'TEN ÖNCE SAHNEDE OLACAK

10 Haziran’da Hollywood Vampires’in ön grubu olarak çıkacaksınız. Nasıl bir konser takvimi bizi bekliyor?

Konserleri çok bekliyordum. Albümde tasarladığımız ve sunduğumuz sound ve o enerjiyle birçok sahneye çıkmayı çok arzu ediyorum. Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry’nin olduğu dream team harika bir grup. Bizim de onların sahnesinden önce bir saatlik bir sahne şovumuz olacak. İstanbul lansmanımız da bu konsere denk geldi. O yüzden ayrıca mutluyuz. Hemen ardından11 Haziran’da Antalya’ya gideceğiz. Önümüz yaz eylüle kadar birçok festival ve etkinlik planları var. Seyirciyle buluşmayı gerçekten çok istiyoruz ve çok özledik. Bütün konsantrasyonumuz şu anda sahneye çıkıp bu şarkıları seyirciyle paylaşmak.