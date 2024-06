Dalgaların mavi orkidesi

Takip Et

HAKAN ATİS

Rüzgarın sesiyle beslenen masmavi hayallerin, yürek atışı olup, adım adım gerçeğe dönüştürüldüğü adanmış hayatları anlayabilmek, sanıldığı kadar kolay değildir. Kor gibi çeliğe su verilmişçesine güçlü iradeye sahip böyle kişileri saygı ve takdirle alkışlamak gerekir. Çünkü… Harita bilgilerinizi tazeleyerek anlatmam gerekirse; Türkiye’den birkaç aktarma olmadan gidilmesi mümkün olmayan hayli uzak bir adada, idealinin düşler atlasında kaybolmak, üstelik bunu gönüllü olarak yapmak ve sonraki yıllarda yaşamını o rotada yeniden inşa etmek başlı başına cesaret ve kararlılık ister. Bugün perde arkasını aktaracağım başarı öyküsünün kahramanı ise milli sporcumuz Bilge Öztürk. Yıllar önce Hawaii’de rüzgara sevdalanan ve aradan geçen yıllarda hayalini gerçeğe dönüştürüp ülkemizi başarıyla temsil eden usta bir sporcudan söz ediyorum. Lakin, kiteboard nedir diye merak edenler için kısaca şöyle diyebilirim; sizleri adeta çocukluk yıllarınızda kalan rengarenk uçurtmaların özlenen dünyasına götürüyor. Tarihçesi şu, temel gereçleri bu vs gibi detaylarla vaktinizi almak istemiyorum. Gerekli bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Benim amacım o alanda uzmanlaşan deneyimli bir eğitmenin penceresinden, mavinin rüzgarla buluştuğu dünyanın kapılarını aralamak.

Bilge Öztürk, bir güne 48 saati sığdıranlardan. Madalyalar galerisinde ilk aklan gelenler 2013 Türkiye Şampiyonası’nda Slalom 1.’lik, 2014 Gençler ve Masterler Dünya Şampiyonası’nda 4.’lük, 2017 Avrupa Şampiyonası Master Class 1.’lik, 2019 Brezilya Şampiyonası’nda 2.’lik ve daha pek çok başarı. Günümüzde ise kiteboard dünyasına yeni sporcular kazandırılmasına öncülük ediyor. Bu konuda en büyük destekçisi Almanların dünya devi olan ve milli gururlarını okşayan Mercedes-Benz. Bana göre cennetin ta kendisi olan Akyaka’da on yıldır eğitim veren KiteMercedes by Bilge Öztürk, yörenin uluslararası cazibesini daha da artırıyor.

YOL HARİTASI

Peki, bu düşün gerçeğe dönüşmesi nasıl oldu? Sözü burada sevgili Bilge Öztürk’e bırakıyorum… 2024 sezonunda Alaçatı ve İstanbul’da kiteboardu yaygınlaştırmayı hedefleyen rüzgarın mavi orkidesi şunları söylüyor: “Bu spor dalını sevdirmeye, yeni yarışçılar yetiştirmeye ve hobiden çok bir yaşam biçimi olduğunu anlatmaya devam edeceğim. Okulumuzda 9 yaşında bu sporla tanışan ve şu anda 16 yaşında olimpik kampanya kapsamında yarışmaya devam eden milli sporcumuz Derin Deniz Sorguç ile yakından ilgileniyorum. AKUT Spor Kulübü antrenörlüğü ve bunun yanı sıra Türkiye Yelken Federasyonu’nda eğitmenlik yaparak gençlerimizi yetiştiriyorum. Ayrıca geçen yılın Haziran ayında ‘Bilge Öztürk’ markasıyla yeni ürünler yaratarak kozmetik dünyasına adım attım. Bu fikrin başlangıcı yıllar öncesine dayanıyor. Çünkü bazı yarışlarda denizde güneş altında kavrulduğum zamanlar oldu. Veya güneş kremlerinin akması ile gözümün yaşarması sonucu yarışlarda zorlandığım anlar yaşadım. Uzun süre suya ve tere dayanabilen, akmayan bir ürün benim için tek çözümdü. Bu nedenle ‘Güneş Koruyucu Şeffaf Stick SPF50+’ adlı ürünü geliştirdik. Çocukluğum dahil spor her an yaşantımın bir parçasıydı. Ancak bu spor ile tanışınca hayata bakışım değişti. Kendimi özgür ve bütün hissettim. Hawaii’de başlayan kiteboard tutkum milli sporculuk ile devam etti.”

EĞİTİM PROGRAMI

Dünya çapında şöhret sahibi olan markaların sponsorluklarında ne kadar titiz olduklarını iyi bilirim. Davet edildiğim organizasyonlarda bu görüşümün doğruluğunu saygın şirketlerin tepe yöneticilerinden sıkça dinliyorum. Bu nedenle Bilge Öztürk’ün ifadesiyle dünyanın en iyi ve vizyoner markalarından biri olan Mercedes-Benz ile sürdürdüğü işbirliğinin öneminin farkındayım... Yaratılan güç birliğinin oluşturduğu enerji ve prestij, KiteMercedes by Bilge Öztürk’ü farklı ve başarılı kılıyor. Eğitim programlarını 6 saatte tamamladıklarını belirten milli sporcumuz şunları vurguluyor: “Hiç bilmeyenler bu sürenin sonunda mutlaka board aşamasına geçmiş ve biraz kaymaya başlamış oluyor. 6 saatlik eğitimi 2 veya 3 günde tamamlıyoruz. Adaylar bunun sonrasında belirli bir seviyeye gelmiş ise tek başına, değilse eğitmen eşliğinde devam ediyor. Her yaştan genel sağlık durumu iyi olan, yüzme bilen, 30 kg ve üstü herkes kiteboard yapabilir. Bizim 6 yaşından 75 yaşına, 30 kg’dan 140 kg’ye kadar öğrencimiz var. Bir spor dalının bu kadar geniş yelpazeye hitap etmesi çok önemli. Bağımsız kaymaya başlandığında ekipmanlar araba veya uçakla istenilen her yere kolayca götürülebiliyor. Outdoor spor olduğundan sağlığı son derece olumlu etkiliyor. Spor salonlarında olduğu gibi dakika saymak yerine zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz. Bizim temel ilkemiz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözüdür. Bir yaşam biçimi haline gelen kiteboard’a başlamak isteyenleri aramıza bekliyoruz.”

CENNETE DOĞRU

Akyaka ve çevresinin bir yanı Cevat Şakir ve Sadun Boro diğer yanı Şadan Gökovalı, Abidin Dino, Yılmaz Erdoğan ve edebiyat dünyamızın nice saygın ismidir. Orası benzersiz bir huzur cennetidir. Adım attığınız anda zaman durur, hayatın anlamını ve ne kadar değerli olduğunu kavrarsınız. O halde ne duruyorsunuz? Yaz geldi, mevsimin en güzel gün doğumları sizleri bekliyor. Yolunuz düşerse KiteMercedes by Blge Öztürk’e de uğrayın. Çünkü öğrenmenin yaşı yok. Karşınızda bu branşa yaşamını adamış usta bir eğitmen bulacaksınız. Bildiğim kadarıyla kiteboard son yıllarda amatör denizciler arasında da hızla yaygınlaşıyor. Fethiye’den Ayvalık’a, Bozcaada’dan Gökçeada’ya kadar uygun rüzgarı bulanlar adeta kanatlanıp uçuyor. Elbette sadece buralarda değil… Mersin’den Trabzon’a kadar pek çok kıyı kentimizde objektiflere keyifli kareler yansıyor.

Yazımı burada noktalıyorum değerli okurlar. Gelecek hafta Türkiye’nin yat turizminde daha fazla söz sahibi olmasına yönelik görüşleriyle dikkat çeken, bilim dünyamızın saygın isimlerinden ve kanaat önderlerinden Prof. Dr. Murat Barkan’ın analizlerini aktaracağım. Yetkililerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Maviliklerdeki tüm denizcilerimizin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun. Esen kalın.