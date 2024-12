Demure olmanın gücü adına!

Aslı Barış

Bir kelime insanın hayatını nasıl değiştirir? Sizi şana, şöhrete, servete kavuşturabilir mi? Yıldızları peşinizden koşturup, markaları kapınızda bekletebilir mi? Cevabınız “Hayır” ise bir daha düşünün. Ve hayır, bu sizi olumlamanın ya da yeni popüler tabiriyle ‘manifest’ etmenin gücüne ikna etmeye çalışan bir yazı değil. Tamamen gerçeklere dayanan bir başarı öyküsü. Ve öykümüzün kahramanı ‘Demure.’

Hikayeyi başa, bu çılgınlığın çıktığı güne saralım: Her şey Ağustos başında TikTok kullanıcısı Jools Lebron’un paylaştığı bir video ile başladı. Lebron, 39 yaşında, Amerikalı bir makyaj uzmanı ve TikToker’dı. Hesabında Braz bebeklerini ve makyaj tüyoları paylaşıyordu. 2 Ağustos’ta işe gitmek için hazırlanırken çektiği 17 saniyelik videoda şu sloganı kullandı: “Very cutesy, very mindful, very demure…” yani ‘Çok sevimli, çok farkındalıklı, çok ağırbaşlı…’ Ve bu videoyla, macera başladı.

Her ne kadar takipçilerine ‘ağır olun’ diye salık verse de, ona ve bu slogana olan ilgi oldukça hızlıydı. Videonun viral olmasıyla Ağustos ortasında işe giderken takındığı ‘demure’ tavrıyla ilgili bir çekim daha yaptı. 25 Ağustos’a gelindiğinde takipçi sayısı 2 milyonu bulmuştu. Art arda videolar paylaşan Lebron, neredeyse 22 milyona yakın izlenme aldı. Adeta bir çığ etkisiyle iş dallanıp budaklandı: Sosyal medya kullanıcıları Lebron’un sesi ile videolar paylaşırken bu akıma Jlo, Lizzo ve ismi bu kelimeye hayli benzeyen Demi Moore da katıldı. Yıldızları izleyen takipçiler, yine Lebron’un sesiyle içerikler üretmeye başladı. Gittikçe komikleşen bu içeriklerle “demure” kelime anlamının yarattığı kalıplara tezat ‘bir yaşam biçimine’ dönüştü. Örneklersek: Payetli elbisenizle özel bir jette şampanya yudumlarken de, üçüncü nesil kahvecide etliye sütlüye karışmadan kuyrukta beklerken de ‘mindful/demure’ olabiliyorsunuz. Özetlersek, iş tamamen kendinizi nasıl ‘demure’ hissettiğinizle alakalı…

Kelimenin yarattığı ilgi an be an köpürürken, herkes bu trendden bir pay alma peşindeydi. PopSockets gibi markalar Lebron ile iş birliği yapmak için adeta yarışa girdi. Netflix, NASA gibi dev kurumlar bile tanıtımlarında bu kelimeyi kullandı. Hatta şu an günümüzün en popüler sunucusu Jimmy Kimmel’ın programına bile konuk oldu! Kendi halinde komik makyaj videoları paylaşan bir içerik üreticisiyken, bugün şahsi serveti 1 milyon doların üzerinde, TikTok’ta 2.3 milyon takipçili bir fenomene dönüştü. Gelin de kelimelerin gücüne inanmayın!

Bir akım değil, duruş

Malum, moda dünyası kurallar koymaya bayılır ve kararı hiçbir zaman nihai tüketiciye tamamen teslim etmez. Durum böyleyken ‘demure’un hatları da podyumlarda net bir şekilde çizildi. Kelimenin sözlükteki karşılığı: Ağırbaşlı, ölçülü, çekingen, mahcup, sessiz, mütevazı, alçakgönüllü, gösterişsiz.Her ne kadar Lebron’un kendi stili de ‘demure’ olmaktan fersah fersah uzakta olsa da, bu akımın modadaki karşılığı: Her ortama göre uygun, logoların hakimiyetinden uzak, kaliteli bir giyim tarzı. Bu haliyle ‘sessiz lüks/Quiet luxury’ye göz kırpsa da aslında biraz daha farklı. Çünkü nihayetinde o da bir trend. ‘Demure’ ise bir duruş: Renklerden kesimlere, kendine yakışanı bulup bunu göze batmadan ifade edebilme hali… Bu akım daha ne kadar sürer bilinmez… Kuvvetli ihtimalle TikTok’ta yeni bir kelime kendini gösterene kadar hakimiyeti sürecek. Sonra o da Mob Wife/Clean Girl/Brat gibi arkadaşlarının yanına, popüler kültür tarihinin tozlu sayfalarına taşınacak. O zamana kadar, ‘midful/demure’ olmanın keyfini çıkarın!

