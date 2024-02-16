Deneyimsel lükse kayış pazarın itici gücü

HELİN KAYA – GÜLSEREN ÜST POLAT

Son yıllarda büyüme ivmesine sürdüren küresel lüks yat pazar büyüklüğü geride bıraktığımız 2023'te 7,9 milyar ABD Doları’na ulaştı. İleriye dönük olarak da pazarın 2024-2032 döneminde yüzde 8,6 büyüme oranı ile 2032 yılına kadar 16,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Peki, bu yükselen ivmenin temel faktörleri neler? Dünya çapında yönetim stratejisi ve pazar araştırmaları sunan IMARC Group’un yayınladığı ‘Lüks Yat Pazar Raporu 2024’e göre, pazarının kendi iç dinamikleri, yat imalatında yaşanan teknolojik gelişmeler bu artışta etkili oluyor. Ancak pazarı asıl domine eden şey belli bir grubun gelir düzeyinin ciddi şekilde yükselmesi ve yaşam tarzında lükse doğru eğilimin artası...

Gelin bu başlıkları tek tek inceleyelim.

KÜRESEL YAT PAZARI İÇ DİNAMİKLERİ

Artan çevre bilinci ve denizcilik düzenlemelerinin sıkılaşması çevre dostu ve sürdürülebilir yatlara yönelik eğilimi artırıyor. Dolayısıyla hibrit tahrik sistemleri ve çevre dostu malzemelerin kullanıldığı yatlarda talep yükselmesi görülüyor.

Yat tasarımı ve işlevselliğinde ileri teknoloji ve otomasyonun entegrasyonu da pazarın büyümesini artıran bir diğer etken. Lüks yatlar, son teknoloji ürünü navigasyon sistemleri, daha iyi bağlantı için IoT özellikli cihazlar, gelişmiş güvenlik ve konfor için otomasyonla donatılıyor. Yine yüksek gelire sahip kişilerin, kendi tarzlarını ve ihtiyaçlarını yansıtan benzersiz, kişiye özel yat arayışları, üreticileri özel tasarım seçenekleri sunmaya yöneltiyor.

YÜKSEK GELİRE SAHİP NÜFUSUN ARTMASI

Yüksek gelire sahip bireylerin dünya çapında artan nüfusu, lüks yat pazarının temel itici güçlerinden biri. Özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde servet birikimi arttıkça, yatlar da dahil olmak üzere lüks harcamalarda buna paralel bir artış yaşanıyor. Bu kişiler genellikle lüks yatları bir statü sembolü ve ayrıcalıklı, üst düzey deneyimlerden keyif almanın bir yolu olarak görüyorlar. Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde artan sayıda milyarderler, lüks yatların müşteri tabanını genişletiyor. Sadece satın almaya değil aynı zamanda yatları kendi tercihlerine göre özelleştirmeye de yatırım yapıyorlar, bu da pazarın büyümesini daha da artırıyor.

YAŞAM TARZININ DEĞİŞMESİ

Özellikle varlıklı tüketiciler arasında yaşam tarzı tercihlerinde deneyimsel lükse doğru gözle görülür bir değişim var. Lüks yatlar, bu trende uygun olarak macera, mahremiyet ve ayrıcalığın benzersiz bir karışımını sunuyor. Uzak destinasyonları keşfetmek veya özel yatlarda özel etkinliklere ev sahipliği yapmak gibi kişiselleştirilmiş deneyimlere olan istek arttı. Benzersiz ve kişiye özel deneyimlere yönelik bu talep, lüks yat pazarını yönlendiriyor; müşteriler sadece ulaşım değil, tüm yaşam tarzı paketini sunan yatlar arıyor. Buna ek olarak, tatiller ve kurumsal etkinlikler için yat kiralama trendi yükselişte.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE YENİLİKLER

Lüks yat pazarı aynı zamanda yat üretimindeki önemli teknolojik gelişmeler ve yeniliklerden de etkileniyor. Modern yatlar navigasyon, güvenlik ve eğlence açısından en son teknolojilerle donatılmış. Hibrit tahrik sistemleri, gelişmiş stabilizasyon sistemleri ve çevre dostu özellikler gibi gelişmeler, çevreye duyarlı alıcıların ilgisini çekiyor. Özel iç mekanlar, gelişmiş eğlence sistemleri ve son teknoloji iletişim teknolojileri gibi lüks olanakların entegrasyonu, ayrıcalık ve konfor arayan müşterilerin taleplerini karşılıyor. Ayrıca, yat işletmeciliğinde otomasyonun ve IoT'nin (Nesnelerin İnterneti) ortaya çıkışı, bu gemilerin kullanım ve bakım kolaylığını artırarak onları daha geniş bir kitleye daha çekici hale getiriyor.

Yatırım da hedefler de büyük

Geçen yıl eylül ayında açılan ve Akdeniz çanağında henüz erişilmemiş bir kapasiteye göz diken Tersan Marine Ören Yat İmalat’ın gelecek planlarını ve hedeflerini Tersan Marine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Eren Paksu anlattı…

Ören'de hizmete açılan Tersan Marine ile sektörde nasıl bir fark yaratmayı düşünüyorsunuz?

Tersan Marine Akdeniz çanağında benzeri olmayan donanıma sahip bir tesis. Toplamda yaklaşık 300.000 m2 alan üzeri ne kurulan tesisimizin 220.000 m2’si bizzat Tersan’a ait. 30.000 m2 kapalı imalat holleri, 6.000 m2 sosyal tesisleri, 200.000 m2 güçlendirilip betonlaştırılmış açık alanı ile Akdeniz çanağındaki yatçılık faaliyetlerine yepyeni bir soluk getiriyoruz. Yakın gelecekte hedefimiz tesis yatırımlarımızla da tesisimizin mega yatların tamir, bakım ve marina hizmetleri için uğrak noktası olması… Tersan Marine ayrıca kısa zamanda temiz enerji yatırımlarını da hayata geçirmeyi planlıyor.

Yatlara hali hazırda ne tür hizmetler sunuyorsunuz?

Tersan Marine, her türlü tekne ve yatlara; çekek, bakım-onarım ve tamir hizmetleri sunmaya başladı. Bu hizmetleri biraz daha açmak gerekirse eğer kara parkımız ile kış aylarında 600 800 adet arasında farklı tür ve büyüklükte tekneyi kışlayabilir durumdayız. Ayrıca 14 hol ile 7 adet tam donanımlı hangarımızda tamir ve bakım faaliyetlerimizi yürütebiliyoruz. Bunun yanı sıra 9 ve 15 m genişliğindeki iki havuzumuz ile yat ve teknele rin kara deniz arası transferini gerçekleştirebiliyoruz. Tekne bakım-onarım faaliyetlerimiz arasında mekanik, boya, ahşap tamiratların yanında teknelerin sezona hazırlanmaları için ihtiyaç duyduğu standart bakım-onarım hizmetleri yer alıyor.

Hangi özelliklere sahip yat çeşitleri bu tesisten yararlanabilecek?

Şu anda tesisimiz 75 metreye kadar motoryat, yelkenli, kata maran ve gulet gibi deniz araçlarına hizmet verebiliyor. Yakın gelecek planladığımız yüzer havuz yatırımımız ile 130 metreye kadar yatlara hizmet vermeyi ve Türkiye ve Akdeniz çanağında henüz erişilmemiş bir kapasite ye ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu sezon için beklentileriniz neler?

Öncelikle tesisimiz Eylül 2023 yılında açılmasına rağmen şu ana kadar 100’den fazla yat ve tekneye kışlama ve kara park hizmeti verdi. Bu sayının 2024 2025 kış sezonunda ise 600-800 adet aralığında olmasını bekliyoruz. Bu büyüklükte bir tesis ile yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Yat refit projelerine imza atmak da 2024 yılı he deflerimiz arasında.

“Sektörün ulaşılabilir olmasını istiyoruz”

Denizcilik endüstrisinde öncü sektörler arasında bulunan yatçılığın yeni trendlerini Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu anlattı.

Kurulduğunuz 20 yıl öncesinden bugüne gelirsek marka özelinde neler değişti ve gelişti?

Bundan 20 yıl önce çıktığımız yolda bugün, Sanlorenzo, Blue game, Prestige, Jeanneau, Sacs, Ryck, Hanse, Moody ve Excess gibi dünya çapında saygınlığa sahip İtalyan, Fransız ve Alman markalarını temsil ediyoruz. 7 metreden 177 metreye, süper yattan lüks motor yata, yelkenliden katamarana, günlük gezi teknesinden RIB’lere kadar tek ne arayışında olanların taleplerine cevap verebiliyoruz. Satış sonrasında da çok deneyimli ve geniş bir ekiple hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizim en önemli gücümüz, satış sonrası servise yaptığımız yatırımdan geliyor.

Peki ya bundan sonrası?

Türkiye’de bir denizcilik, yatçılık bilincinin oluşması, deniz ve tekne sevgisinin yaygınlaşması arzusundayız. Bunun için YATED’le iş birliği içerisinde eğitimler, destekler düzenliyoruz. Yatçılığın toplumca daha ulaşılabilir bir uğraş olmasını hedefliyoruz. Diğer yandan yatçılık camiasının gelişmesi, genişlemesi ve güçlenmesi için de çalışmalarımız oluyor. Yatçılık camiasının her unsuru için çalışmalar yapıyor; camiayı büyütmeyi hedefliyoruz.

Türkiye’nin yat alanında marka olması için ne yapması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Halihazırda, özellikle cus tom-made süper yat ve maga yat üretiminde zaten dünya genelinde kendilerini ispatlamış markalarımız bulunuyor. 40 metre üzeri yatlarda ciddi söz sahibiyiz. Çok güzel işler yapıyorlar. Mega yat üretiminde dünyada dördüncüyüz. Tekne turizmi alanında ise yapılacak regülasyonların, vergilendirmelerdeki adaletsizliklerin giderilmesiyle ülkemizin kısa sürede Akdeniz yatçılık pazarının lideri konumuna gelmesini hedefliyoruz. Ülkemizin tekne turizmi potansiyelinin tam olarak değerlendirilebilmesi için marina sorununun da acilen çözülmesi gerekiyor.

Yatçılık alanında yeni trendler neler peki?

Denizseverler özellikle motor yatlarda denizden kopmadan, denize daha yakın yaşamayı ve denizin tadını çıkarmalarını sağlayacak çeşitli “oyuncakları” taşıyabilmeyi istiyorlar. Bu nedenle teknelerde değişen bir anatomi söz konusu. Bunların en iyi örneği Blue game BGX ve Sanlorenzo SX serileri. Bu tekneler, jet-ski, se a-bob vb çokça oyuncak taşımayı da sağlayan ama bu oyuncaklar denize atıldığında dev beach club’lara dönüşen alanları ile öne çıkıyor. Ayrıca, ergonomik ve tam fonksiyonel dış mekânların ön plana çıktığını görüyoruz.

Önümüzdeki sezon için beklentileriniz neler?

Pandemi döneminde tekne alım talebi son 20 senenin en üst seviyesine çıkmıştı. Çok doğal olmayan bu hız, 2023’te biraz yavaşladı ama yükselişini de sürdürdü. Önümüzdeki sene de fazla ritim kaybetmeden istikrarlı bir tempo yakalanıp, büyüme devam edecektir. Bugün Türk yat ve tekne endüstrisinin yan sanayi ile birlikte ekonomik büyüklüğü 5-5,5 milyar doları aşıyor. Pazarın yıllık büyüme oranı ise ortalama yüzde 20’lerde. 2024 yılında da bu büyümenin, biraz hız kaybetse de süreceği anlaşılıyor. Bizim, kendimiz için öngörümüz, bu ortalamanın üzerinde olacağımız yönünde.