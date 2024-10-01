Denizcinin kışı olmaz

Hakan Atis

Ülkemizde amatör denizciliğin ve tekne sahipliğinin yükseliş grafiği çizmesi maviliklere yönelik ilgiyi artırıyor. Bu durum genel olarak sevindirici olmakla birlikte amatör denizciliğin etik kuralları ve kendine özgü disiplin anlayışı penceresinden bakınca farklı bir resim görmek mümkün. Uzun sözün kısası denizci toplum olabilmek için daha bilinçli olmak zorundayız. Tanrı vergisi şahane kıyılarımızın ve denizlerimizin kıymetini bilmeli, birbirimize daha saygılı olmalıyız. Konu hayli uzun, bu nedenle gelecek yazılarımda tekrar değineceğim. Geçmiş yıllarda paylaştığım düşüncelerimi öğrenmek isteyenler de www.hakanatis.com sayfasını ziyaret edebilir. Gelelim haftanın konusuna… Bugün, kış bastırmadan gönlünüzce yelken açabileceğiniz gözde rotaları paylaşacağım.

İlk rota: Gökova

Uzun yıllar Türkiye genelinde siyasi gezilerini izlediğim rahmetli Süleyman Demirel, ‘Bir bilene sorun’ derdi. Bu nedenle okurlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda değerli ustaların önerilerini aktaracağım. Deyim yerine ise ilk sözü Özkan Gülkaynak’a veriyorum. Şu günlerde Seferihisar’da bulunan arazisinde yeni teknesini inşa eden değerli dostum, beklenen sert kışın arkasına saklanan ve şimdiden özlenen güneşli günleri iple çekiyor. Bahar aylarında favorisi Trakya’nın cennet kenti Kırklareli olan Gülkaynak, denizde uyulması gereken en önemli kurala dikkat çekiyor. Seyirde veya alargada hava dönmeye başlarsa ne yapılacağının en ince ayrıntısına kadar önceden belirlenmiş olması gerektiğini vurguluyor. Onun Ege kıyılarındaki favorileri Dikili Bademli, Ayvalık ve elbette Karaburun. Güneydeki gözdesi ise Göcek ve Hisarönü. Karşıyaka’nın saygın denizcisi ‘Özgürlük Hattının Batısına’ isimli kitabının dördüncü baskısı için gün sayıyor. Okurlarımıza şimdiden duyuruyorum.

Sığacık koyları…

Konu mavi sevda olunca ay yıldızlı bayrağımızı Antartika’da dalgalandıran ve Sadun Boro ekolünün temsilcilerinden olan Osman Atasoy’a başvurmamak olmaz. Kitaplarıyla amatör denizcilere hayat dersi veren Osman Ağabey, ilk etapta Seferihisar Sığacık’ta bulunan koyları tavsiye ediyor. Ancak, güneyli havalara açık olduğuna özellikle dikkat çekiyor. Gökliman ‘Kokar’ Koyu yöredeki favorisi. Gökova Koyları’nda ise İngiliz Limanı, Langöz, Büyük Çatı, Küçük Çatı, Bekar Liman’dan oluşan rotanın tercih edilebileceğini ifade ediyor. Atasoy’un Hisarönü’nde ki gözdesi ise Bencik Koyu. O da denizin ve havanın değişkenliğine uygun güvenlik ve seyir önlemlerinin eksiksiz alınmasını tavsiye ediyor. Uzaklar-Atasoylar’ın Dünya Seyahati ve Uzaklar 2 Antartika isimli eserlerini Kırmızı Kedi Yayınevi’nden bulabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Denizciliğin büyülü dünyasında diyar diyar gezeceksiniz.

Alternatif çok

Amatör denizcilik denildiği zaman değerli meslektaşım Ali Boratav’dan da söz etmek gerekir. Mavi Yolculuk Rehberi-Gökova’dan Kekova’ya Türkiye Kıyıları ve 12 Adalar başlıklı kitabında 450 küçük koy ve mola noktası en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor. Mavi rüyaların cenneti olarak tanımladığı Gökova’dan başlayıp bölgenin diğer yerlerine uzanan harika rotalar çiziyor. Dilerseniz Löngöz’den doğuya; Ballısu ve Çiçekli Koyları’na yelken açın, isterseniz Marmaris’ten demir alıp körfezin batısına uzanın. İlk durağınız olarak Bozukkale’yi (Loryma ) haritanızda işaretleyin. Korsan Koyu, Serçe Limanı, Arap Adası ve niceleri mavi görkemleriyle sizlere kucak açacak. Derin bir nefes alın. Hayatın tadını denizin tuzu ve rüzgarın sesiyle doyasıya yaşayın. Gidebileceğiniz rotalar o kadar çok ki. Birini yazsam diğerleri boynunu bükecek. En iyisi ‘Mavi Yolculuk Rehberi’ adlı eseri vakit kaybetmeden edinmeniz. Sonrası sizlere kalmış. Yazımı benden bir notla tamamlıyorum. Eski Foça-Karaburun hattı nerede ise yılın her mevsiminde uygun rüzgar ve deniz durumunda keyifli rota oluşturur. Vaktiniz varsa, hava-deniz koşulları da uygun ise ve bir de kuzeye tırmanmayı göze alıyorsanız önerim Gökçeada ve çevresi olacaktır. Ancak… Sakın unutmayın! Seyir güvenlik önlemlerini A’dan Z’ye eksiksiz alın. Mavilikler değişkendir. İhmali affetmez. Gelecek hafta yeniden buluşmak üzere esen kalın. Pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun.