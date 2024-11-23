Deri sektörü genç tasarımcılar arıyor

Özge Yavuz

Tasarım, rekabetin arttığı dünya ticaretinde, rakipleri birbirinden ayrıştıran en önemli güçlerden biri. İşin içine tasarım girince katma değer artıyor, pazarlama gücü yükseliyor. Türkiye’de, katma değerli ihracatın 4’üncü sırasına yerleşen deri sektörü de tasarım alanında kendini daha fazla geliştirme çabasında. Sektörün çatı kuruluşu İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması da sektör ve tasarım dünyası adına önemli etkinliklerden biri.

Hem yarışma hem de sektörle ilgili bilgi almak adına İDMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve yarışma Jüri Başkanı Emel Güven Bardız ve yarışmanın Kreatif Direktörü Gamze Saraçoğlu ile bir araya geldik. Genç tasarımcıların oldukça yetenekli olduğunu söyleyen Emel Güven Bardız,“Yarışmamızı; Türk deri sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi, tasarımın teşvik edilmesi ve yeni tasarımcıların sektöre hızla kazandırılması amacı ile düzenliyoruz. Deri sektörünün geleceğinin ve ihracatının genç tasarımcılar ile yükseleceğine inanıyoruz” diyor.

YENİLİKÇİ FİKİRLERİ SERGİLEME FIRSATI

Deri ve deri mamulleri sektörünün bugün Türkiye’de en yüksek katma değerli ihracat yapan dördüncü sektör konumunda olduğundan bahsetmiştik. Bardız, “Türkiye’nin kilogram başına ihracat birim fiyatı 1,2 dolar seviyesindeyken, deri ve deri mamulleri sektöründe 10,3 dolar, saraciye sektöründe 15 dolar, deri ve kürk konfeksiyonda ise 130 dolar seviyelerindeyiz. Ancak, biz bu seviyeleri daha da yukarılara taşımayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Düzenlenen yarışmayla hedefin kilogram başı birim fiyatı artırmak olduğunu vurgulayan Bardız, şöyle devam ediyor: “İhracatın merkezine tasarım koymayı hedefliyoruz. Deri sektöründe değişik tasarımlara ihtiyacımız var. Üretimde çok güçlü Türkiye ancak tasarımda daha gidecek yolumuz var. Genç tasarımcılar Türkiye'nin ihracatına ve moda endüstrisinin büyümesine gelecekte çok büyük katkı sağlayacaklar. Yarışmamız, bu genç yeteneklere yenilikçi fikirlerini sergileme fırsatı sağlıyor. Sektör içerisinde yeni marka ve girişimlerin gelişimine katkıda bulunuyoruz.”

BU YARIŞMAYLA PROFİL YÜKSELECEK

Yarışmanın Kreatif Direktörü Gamze Saraçoğlu, bu yıl rekor sayıda başvuru aldıklarını ancak bunun için Türkiye’de 8 üniversiteye gittiklerini açıklıyor. Öğrencilere yarışmayı anlattıklarını söyleyen Saraçoğlu, “Öğrenciler çoğunlukla düşük maliyetli olması nedeniyle tekstil alanına yönelme eğiliminde. Ancak deri, tekstil endüstrisinin ayrılmaz bir parçası. Buna rağmen deri, maliyeti yüksek bir seçenek olarak kalmaya devam ediyor. İşte, bu sebeple deri tasarımına adanmış daha fazla uzmanlaşmış bir programa ihtiyaç duyuluyor. Türkiye’de deri odaklı başarılı marka sayısı henüz az. Bu yarışma ile deri tasarım profilinin yükseleceğini ve daha fazla öğrenciyi bu alanda keşfe teşvik edeceğimizi umuyoruz” diyor.

YURTDIŞINDA EĞİTİM İMKANI

Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nda deri konfeksiyon ve saraciye kategorilerinde toplamda 6 ödül verildi. İki kategoride de dereceye giren ilk 3’e yurt içinde 6 ay yabancı dil eğitimi sağlanacak. Yurt dışı eğitim ödülünü kazanan yarışmacı/yarışmacılar yurt dışında alacağı dil eğitiminden 1 sene süreyle faydalanabilecek. Birinci olan yarışmacılara 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL ve üçüncüye de 60 bin TL para ödülü verildi. 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın Tasarım Organizasyonu Desteğine İlişkin Genelgesi çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışı eğitim hakkı kontenjanından yarışmaya ve yarışmacılara onay verilmesi halinde ilk 3’e giren yarışmacılardan, Bakanlığın uygun göreceği isimlere “Yurt dışında tasarım eğitimi hakkı” sağlanacak.



