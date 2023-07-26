Dijital fitness Türkiye’de tutmadı mı?

Selenay YAĞCI

Mobil uygulamalar, hayatımızın bir parçası haline geldi. Mobil pazarlama analitik şirketi Adjust’ın yaptığı bir açıklamaya göre; uygulama içi reklam harcamalarının 2023 yılında 447,4 milyon dolara, 2027 yılında ise 677,7 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’nin uygulama pazarı hızla büyüyor ve 2022 yılında yaklaşık 1,39 milyar dolar olan gelirlerin 2027 yılında 2,18 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Fitness sektörü de bu mobilleşmeden payını aldı. Avrupa’da spor salonu gelirleri 2019 yılında 29 milyar Euro iken, 2022 yılında yüzde 40 düşerek 17 milyar Euro’ya geriledi. Özellikle pandeminin de etkisiyle hızlı bir dijital dönüşüm sürecine giren sektörde, bu duruma ek olarak spor alışkanlıklarının kişilerin ihtiyaçlarına göre şekillenmesi mobilin yıldızını daha parlattı.

Daha fazla insan sağlıklı bir yaşam tarzının faydalarının farkına vardıkça, sağlık ve fitness uygulamaları da Türkiye’de popülerlik kazandı. Sürekli artan sayıda seçeneğe sahip olan bu uygulamalar, kişiselleştirilmiş özellikler sunarak kullanışlı ve kullanımı kolay hale getiriyor. Ancak Türkiye’de özellikle yabancı ağırlık bir uygulama pazarı var ve yerelleştirme olmaması kullanıcıların uygulamalardan uzaklaşmasına sebep oluyor. Pandemide yüzde 70 artan talep tersine dönmüş gibi görünüyor. Türkiye’de dijital fitness sektöründe 2023 yılında 511,6 milyon dolar gelir öngörülüyor. Ancak Türkiye’de bu uygulamalar için oturum sayısı 2021’de yüzde 28, 2022’de yüzde 25 azaldı. Adjust Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Satış Direktörü Başak Zerman, bu ilgi düşüşüyle mücadele etmenin yollarını şöyle anlattı: “Mobil pazarlamacılar içeriğin yerelleştirildiğinden emin olmalı ve indirmeleri ve kullanıcı etkileşimini artırmak için uygulama mağazası optimizasyonundan yararlanmalıdır.

Oyunlaştırma zorlukları da kullanıcıların ilgisini canlı tutmaya yardımcı olabilir.”

Zerman’ın mobil ekosistemi hakkında verdiği bilgilere göre, 2022 itibariyle, 68,7 milyon mobil internet kullanıcısı ile Türkiye nüfusunun yüzde 75’inden fazlası akıllı telefonlara sahip. Toplam uygulama indirme sayısı istikrarlı bir artış göstererek 2021’de 3,56 milyar iken 2022’de 3,73 milyara ulaştı. Kullanıcılar ayrıca toplam 44,4 milyar saat harcayarak mobil uygulamalarda her zamankinden daha fazla zaman geçiriyor. Kullanıcılar 2019’da günde ortalama 3,2 saatlerini mobil cihazlarda geçirirken, bu süre 2020’de 4,3 saate yükseldi ve o zamandan beri sabit kaldı. Adjust verileri, 2022 yılında uygulama yüklemelerinde hafif bir düşüş olmasına rağmen, Türkiye’deki uygulama oturumlarının bir önceki yıla göre yüzde 13 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Özellikle 2023’ün ilk yarısında uygulama performansının umut verici olduğu ve yüklemelerin 2022 ortalamasına kıyasla %5 arttığı görülüyor. Genel oturumlar bu yıl biraz azalırken, fintech, alışveriş ve sosyal ağ gibi dikeyler önemli ölçüde büyüdü.

OTOMOBİL VE ARAÇ İKİNCİ...

Uygulama kategorileri söz konusu olduğunda Türkiye’de açık ara birinci sırada 2022’de tüm platformlarda 2,1 milyardan fazla indirilen mobil oyunlar yer alıyor. Otomobil ve araç uygulamaları 342 milyon indirme ile ikinci sırada yer alırken, tıbbi uygulamalar üçüncü sırada yer aldı. iOS’ta en iyi performans gösteren dikeyler farklıydı: Alışveriş ikinci sırada yer alırken onu fotoğraf ve video, fintech ve sosyal ağ uygulamaları takip etti.

EN ÇOK PARA KAZANAN AZAR

Türkiye’deki sosyal ağ pazarı, 2022 yılında 228,7 milyon dolara ulaşan ve 2027’ye kadar 354 milyon doları aşması beklenen değeriyle önemli bir büyüme kaydediyor. 2023 itibariyle Türkiye’de 62,5 milyonun üzerinde sosyal medya kullanıcısı bulunuyor ve bu sayı toplam nüfusun yüzde 73,1’ini oluşturuyor. Instagram, Facebook ve Twitter gibi köklü markalar en yüksek penetrasyona sahipken, Türkiye’de en çok hasılat elde eden sosyal ağ uygulamaları Azar (Görüntülü Sohbet, Keşfet), Tango (Video Canlı Yayın İzle) ve BIGO LIVE (Canlı Yayın) gibi yerli uygulamalar. Sosyal ağ uygulamalarının yüklenmesi 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 34 artarken, oturumlar yüzde 64 büyüdü. Bu eğilim 2023’te de devam etti ve bu yılın ilk yarısındaki oturumlar 2022 ortalamasının yüzde 2 üzerinde gerçekleşti.

‘İLK GÜNDE KULLANICI ELDE TUTMA’ ORANLARINA BİR GÖZ ATALIM

2023’ün ilk çeyreğinde, mobil oyun ve fintech uygulamaları, sırasıyla yüzde 25 ve 23’lük ‘ilk gün elde tutma’ oranlarıyla en çok etkileşime geçen kullanıcılara sahip oldu. Hemen arkasından gelen otomobil ve araç uygulamaları yüzde 19’luk ‘ilk gün’ oranıyla üçüncü sırada yer alırken, sağlık ve fitness uygulamaları da yüzde 18’lik oranla çok geride kalmadı. Alışveriş ve sosyal ağ uygulamaları ise yüzde 16 ile daha düşük bir elde tutma oranına sahip