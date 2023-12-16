“Dinleyicilerimi şaşırtmak niyetindeyim”

Ece ULUSUM

Yorumcu, besteci ve söz yazarı Şenay Lambaoğlu, yeni hikayeler ve sound’uyla karşımızda.

Yeni parçası 'Sözleri Şahsi'de bir yandan içsel bir hesaplaşmayı anlatırken bir yandan da hayatı sorguluyor. Lambaoğlu’nun vokal yeteneklerine bir de Genco Arı düzenlemesi eklenince elektronik altyapılar gün yüzüne çıkmış. Öncelikle caz türü ile tanıdığımız ama farklı türlerle yolculuğuna devam eden Şenay Lambaoğlu ile yeni parçasını konuştuk.

Şarkıyı hazırlarken hangi kadın hikayelerinden etkilendiniz?

“Kendi kararlarını kendi veren, neyi isteyip neyi istemediğini bilen; bedeninin, aklının, fikrinin ve sesinin tek sahibi özgür kadınların hikayelerinden yola çıktım. Hayatının muhasebesini yaptığında pişmanlık duymayan, keşke yerine iyi ki diye cümleye başlayan kadınlar için yazıldı bu şarkı.

Şarkıda ‘Ne az yol almışım, ne çok yanılmışım' diyorsunuz. Bu sözün ardında derin bir kişisel farkındalık ve cesur kabulleniş var. Siz ne dersiniz?

Katılıyorum. Hayallerle yola çıktığımız o yollar çıkmaz sokaklara da sapabiliyor ya da zafer olarak gördüğümüz başarılar yeri geliyor anlamsızlaşabiliyor. Yolda olmak güzel olan, o anın peşinde olmak asıl mesele. Ve tabi bunun farkında olmak, gerçekten orda o anda kalabilmek. Ve tabi düştüğümüzde kalkabiliyorsak, tutunup kendimize sil baştan yaşayabiliyorsak yeni bir macera başlıyor demektir.

Elektronik altyapılı bir sound ile karşımızdasınız. Biraz yeni dünyalar mı arıyorsunuz?

Zamanın ruhuna çok inanıyorum ve bu izi takip ediyorum demek daha doğru aslında. Akustik müziğin tadı çok başka ve konserlerde tercih ettiğim bir sound fakat dijital dünyada elektronik altyapılar da şu sıra çok heyecanlandırıyor beni. Müziğin yapım aşamasındaki ortamı bir laboratuvara benzetiyorum bazen. Orda yeni şeyler denemek, bazen çöpe atmak ve kendimce ideal olana ulaşma çabası beni diri tutuyor.

Bundan sonraki tarzınız da elektronik sound'lar da mı olacak?

Hiç bilmiyorum. Sıkılırsam duo bir proje de yapabilirim. “Değişmeyen tek şey değişimdir” sözünden hareketle diskografimde olabildiğince renkli, farklı janralardan projelerle dinleyicilerimi şaşırtmak, kendi yolculuğuma şahitlik etmeleri niyetindeyim.

Müzisyenler arasında etkileşimler, paylaşımlar oldukça ilham aldığımız kaynaklar farklı duraklarda buluşturacaktır bizi.

Genco Arı'nın şarkıya etkisi nasıl oldu, onun dokunuşları şarkıyı neye dönüştürdü?

Genco, her anlamda çok yetkin ve multi enstrumantist bir yetenek. Stüdyosu hiç göremeyeceğim kadar çok tuşlu çalgı ve synhezieser dolu ve bu elektronik altyapı konusu da ordan çıktı aslında. Biz neden bu oyuncakları kullanıp eğlenmiyoruz dedim bir gün. Akustik parçalar da yaptık ve çok keyif aldık. Bu kez de bambaşka bir sound olsun istedik.

Dünyaca ünlü ses mühendislerinin tercih ettiği Toft mixing console ile kaydedilmiş olan ‘Sözleri Şahsi’ şarkımın ses yolculuğuna, Looptrotter monster Compressor ve Looptrotter Saturator eşlik etti.

Kapak görselinin hikayesi nedir?

Kapak görselini sevgili Melek Bocoğlu hazırladı. Fotograf Muhsin Akgün tarafından pandemi sonrası çekilmişti. Kapak görsellerimde tasarıma yer vermeyi seviyorum ve bu görselde gözümdeki makyaj biraz maskeyi andırıyor. Hayatımızda da makyajla gerçek duygularımızı filtreliyoruz ve olduğunuzdan farklı biri olma çabasındayız sanki. Savaşa hazırlanır gibi güne başlıyoruz bazen. Fakat gözler gerçekliğimizi gizleyemez.

Müzisyen sohbetlerinde gündem bu ara yılbaşı konserlerinde her köşenin hep aynı müzisyenler tarafından kapıldığını ve çoğu mekanın çok düşük kaşe verilmesi. Siz ne dersiniz?

Yılbaşında konser vermek çok risk barındırıyor düşüncesindeyim. Çok büyük beklentiler oluşabiliyor gerek dinleyici gerek mekan sahibi açısından. Sanatçılara da çok büyük sorumluluk yükleniyor.

Bu yıl müzik kariyeriniz adına en büyük farkındalığınız ne oldu?

Ön yargılarımı bir kenara bırakıp daha özgür hareket etme kararı aldım bir süredir. Kalıplara sığmadan kimin ne düşündüğünü umursamadan içimdeki sese kulak vermeye çalışıyorum. Benzeşmek için değil ayrışmak için müzik yapıyorum. Bu bakımdan ayrık otu gibi hissettiğimi söyleyebilirim…

2024'ten beklentiniz ve planlarınız nedir?

İlham dolu bir yıl olsun istiyorum. Aşkla, şevkle hayata tutunalım. Mutlulukla yaptığımız şeyler çoğalsın. Buluşmalar, kavuşmalar, anlar biriksin çokça…