“DNA’mızı geleceğe taşıyacağız”

ÖZGE YAVUZ

Sektörde 85 yılı geride bırakan Kiğılı, bugüne kadar erkek giyimin geçirdiği tüm evreleri de en iyi bilen markalardan biri. Yurtiçinde 200 ve yurt dışında toplam 51 ülkede 63 mağaza ve 106 franchise noktasıyla modanın içinde olan marka, sektördeki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem’le hem Kiğılı’yı hem de erkek giyimde son dönem trendlerini konuştuk. Suerdem, “Günün farklı zaman dilimlerinde giymeye uygun ürünlere ilgi arttı, daha renkli giyim tarzı ağır basmaya başladı” diyor.

Kiğılı’nın erkek moda dünyasındaki yerini nasıl tanımlarsınız?

Geçen yıl 85. yılımızı kutladık. Bugün itibarıyla yurt içinde 200 mağaza, yurt dışında 51 ülkede 63 mağaza ve 106 franchise satış noktası ile tüketicileri Kiğılı kalitesi ve konforuyla buluşturuyoruz. 85 yıllık köklü geçmişimiz boyunca çıtayı daima daha yukarıya taşımayı hedefledik. Müşteri memnuniyetini temel ilke edinerek, kendi özünü kaybetmeden ülkemizi geçmişten geleceğe tüm değerlerimizle temsil eden öncü markayız.

Erkek modasının bugünkü kodları neler? Türk erkekleri artık nasıl giyinmekten zevk alıyor?

Türk erkeğinin modada bazı kalıp yargıları kırdığını gözlemliyoruz. Örneğin, günün farklı zaman dilimlerinde giymeye uygun ürünlere ilgi arttı, daha renkli giyim tarzı ağır basmaya başladı. Yaptığımız araştırmalar, artık rahatlığın ön planda olduğunu gösteriyor. Koleksiyonumuzda bol kalıplar ve oversize fitlerle, esnek, doğal kumaşlarla konforu ve şıklığı bir arada sunmaya odaklandık. Bu sayede şehirde veya doğada her ortamda erkeklerin kendini rahat hissedeceği, her tarza uygun giyim seçeneklerini bulabileceği tasarımlar oluşturduk. Birbirleriyle kombinlenebilen ürünlerden oluşan koleksiyonda, farklı renk ve modeldeki sweatshirtler, peluş kumaş detayıyla serin günlere sıcaklık katıyor.

Bu kış sezonunda hangi kumaş türleri ve renkler popüler?

Maviler, lacivertler ve kızıl tonların yanı sıra haki tonlarının yoğun olduğu, kahvelerin ve bejlerin yumuşak renk geçişlerini çokça görüyoruz. Kumaşlarda ise doğal içeriklerin ve dokuların öne çıktığını söyleyebiliriz. Kumaşlarda farklı ve çekici efektler, iplik oyunlarıyla dokunsal hareketlilik kazandıran desenler kış sezonunda dikkat çekiyor. Doğal elyafları daha çok görüyoruz. Kışın sıcak hissiyat oluşturacak fırçalı yüzeylere sahip, pamuk, yün, kaşmir içerikli kumaşlar, yumuşaklık ve sıcaklığı bir araya getirmesiyle popüler seçenekler arasında.

Sizin yurtdışında da satışınız var. Türk erkeklerinden farklı giyim kodları neler yurtdışında?

Moda trendleri tüm dünyada genel olarak paralel seyrediyor, bu nedenle hazırladığımız global koleksiyonumuzla mağazalarımızın olduğu tüm ülkelere hizmet verebiliyoruz. Ancak gerek iklim gerekse fiziksel özelliklerde farklılıklar olabiliyor. Mesela Balkan ülkelerinde sattığımız ve o bölgenin erkeklerinin fiziksel özelliklerine uygun bir kalıbımız var. Ayrıca kuzeydeki soğuk bölgeler için daha dolgulu ve eksi derecelerde giyilebilir dış giyim ürünlerimizde alternatiflerimiz var.

Önümüzdeki sezon ilkbahar çalışmalarınız bitmiştir. Nasıl bir ilkbahar sezonu geliyor?

Koleksiyonumuzda baharın kucaklayıcı ve canlandırıcı atmosferini hissedeceğimiz bir sezon geliyor diyebiliriz. Yumuşak renk geçişleri, mavinin huzur veren tonları, bejler, yeşil tonlarının hakim olduğu doğal kumaşlar, ham dokulu yüzeyler, doğanın özgün tonlarını taşıyan ürünler şık ve oldukça rahat tasarımlarda hayat bulacak. Bu baharda da stil sahibi bir erkek için ideal seçenekler sunacağız.

Tasarım ekibinizle ilgili bilgi verir misiniz? Tasarımlarınızda nerelerden ilham alıyorsunuz?

Tasarım Merkezi Direktörümüz Mine Tavukçuoğlu’nun başında olduğu kalabalık bir tasarım ekibimiz var. Kiğılı Giyim Tasarım Merkezi’nde ürünlerin fonksiyonelliğine katkı sunmak, müşteri beklentilerini karşılamak ve konfor sağlamak amacıyla Ar-Ge çalışmaları ve inovatif projeler gerçekleştiriliyor. Trendler, müşteri profilinin analizi, istek ve tercihlerinin değerlendirilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetleri, tema ve mood boardların belirlenmesi, kumaş ve renk çalışmaları tasarım sürecinde özellikle üzerinde durulan adımlar. Ayrıca Kiğılı ailesi olarak kapsül iş birliklerini değerlendiriyoruz, dinamik ve enerjik birlikteliklerde yer almak istiyoruz.

Sektörde tasarım alanında sizi rakiplerden farklı kılan nedir?

Temmuz 2022’de çok önemli bir çalışma başlattık. 85 yıllık DNA’mızı geleceğe taşıyacak tutarlı bir hikâye oluşturmak üzere, Türkiye’nin en önemli marka iletişim stratejistlerinden birisiyle anlaşarak yola çıktık. 13 aylık çalışma sürecinde iç ses toplantıları, pazar ve tüketici araştırmaları, marka stratejisi, marka atölyeleri, iletişim stratejisi gibi birçok aşamalardan geçtik. Türkiye’nin bağımsız en büyük iki araştırma şirketleriyle çalıştık. Çok aşamalı araştırmalar gerçekleştirdik. Araştırmalar, Türkiye’nin ilk akla gelen ve en çok bilinen erkek giyim markası olduğumuz sonucunu teyit etti. Geldiğimiz noktada 85 yaşında bir markanın tecrübesi, kapsayıcılığını 35 yaş beklentilerini karşılayacak şekilde daha dinamikleştirdik.

Sürdürülebilirlik alanında gibi çalışmalarınız var?

Doğaya saygılı ve sürdürülebilir moda anlayışımızı yansıtan Tomorrow Ecoline koleksiyonumuzda, doğal liflerden üretilen, üretiminde daha fazla su tasarrufu yapılabilen pantolon ve gömlek tasarımlarımız yer alıyor. Ekstrakte edilmiş çevresel zararı bulunmayan doğal boyarmaddelerle renklendirilmiş örme kumaşlarla, çevreci ve yenilikçi yaklaşımlarla rahat giyim ürünleri üretiyoruz. Plastik şişelerden geri dönüşümle kazanılan liflerden elde edilen kumaşlarla üretilen Recycle gömlek ile daha iyi bir geleceğe katkıda bulunuyoruz.