Dördüncü nesil dövüş boğası Lamborghini Lanzador

Okan ALTAN

Lamborghini’nin 60 yıllık zengin tarihine bakarsak, bugünlere DNA’sını hiç bozmadan, V12’liler, 400 GT, Miura S, Countach, Diablo ve Murciélago’larla geldiğini görüyoruz. LP 670-4 SuperVeloce’lerden Urus Performante, Huracán STO ve Tecnica hatta Sterrato serilerini ilk V12 HPEV Revuelto tekip etmeye başlarken ise, Lamborghini’nin elektriklilere girmeden dudak uçuklatmaya devam ettiğine şahit oluyoruz.

Kaliforniya Carmel yanındaki Pebble Beach Golf sahalarının tam ortasında Lounge Monterey’daki The Quail klasik motorsporları buluşmasında geçen hafta gösterdiği tamamen elektrikli Lanzador konsepti ise, Sesto Elemento ve Murciélago’den alınmış ilhamla vahşi boğaların cesur gelecek vizyonuna ışık tutuyor.

Revuelto ve Urus’un ardından Huracan’ın halefi ile bile henüz tanışmamışken, dördüncü Lamborghini modeli hakkında fikir almak, Sant'Agata Bolognese merkezinden bir modern sedanın çıkacağından artık emin olmak anlamına da geliyor. Tam 15 yıl önce, ortalıkta Gallardo’lar bile yokken, önünde 5.2 lt V10 motor taşıyan 4 koltuklu 4 kapılı bir sedan düşüncesiyle Estoque prototipini görmüştük. Şimdi ise 2+2 kişilik bir Lamborghini Gran Turismo sedanının nasıl gerçekleşebileceğiyle gözlerimiz büyüyor…

400 GT 2+2, Islero, Jarama ve Urraco ile Espada ile ilk Gran Turismo tarzı modellerini sıralamış olan Lamborghini’nin Lanzador'u üretmesi, mevcut portföyün mantıklı bir uzantısı olarak uzun yıllardır bekleniyordu. Süper SUV ve süper sporlar arasındaki mükemmel bağlantı sağlanmalıydı.

Lamborghini’nin CTO’su ve aslında VW Grubu’nun en zeki başmühendisi CTO Rouven Mohr, bu hiper sedan için 5 yıllık hazırlık sürecine giriştiklerini söylerken, Lamborghini modellerinin teknik geliştirme uğraşılarında Urus’un daha çok zaman aldığını, Lanzador'un ise daha kısa periyotta tamamlanabileceğinden bahsediyor. Ancak, bunun bir ‘klasik GT’ olmayacağı, bir “Ultra GT” olarak planlandığını da belirtiyor.

Bildiğimiz tüm İtalyan boğalarından daha yüksek ve geniş, tamamen cam 1,5 metreden geriye alçalan tavanın çizgisi ve pencerelerin erken bükülerek güçlü bir C sütunu oluşturmasıyla, Lanzador’u SUV şeklinde değil, bir CrossOver ya da modern yüksek FastBack trendindeki sedanların formatında değerlendirmemiz gerekiyor.

‘Azzurro Abissale’ derin deniz mavisinden ön sert kenarlı hava ağızları ve sıkıştırılmış ana farlarıyla LED gündüz sürüş ışıkları yuvaları, bildiğimiz ön splitter, Lamborghini’nin tüm karakteristiğini sunarken, sanki Lanzador'un ‘günlük kullanıcı odaklı’ olacağını da akla getiriyor.

SUV BİLEŞENLERİ OLAN SÜPER SEDAN

5 metrelik uzunluk, 17 santimetrelik yerden yükseklik, geniş panelli devasa çamurluklar, 23 inçlik aerodinamik optimize jantlar, SUV bileşenlerini yansıtsa da, iki büyük kapı, yan hava girişleri ve çıkışlarının yanı sıra çok sayıda ışığı kıran kenar çizgileri, tipik basık Lamborghini spor otomobil tasarımına yakınlık yaratıyor. Cömertçe boyutlandırılmış ön üçgen ve arka çeyrek pencereleri ise GT oranlarını çağrıştırıyor. Tekerleklerin arkasına çekilmiş arka rüzgarlıkla güçlendirilmiş aslında yeni nesil bir ‘süper sedan’ olacak olan Lanzador, keskin spoilerler ve kontrollü difüzör gibi aktif aerodinamik elemanlarıyla, üç parçalı arka stopları ve logoyu taşıyan bagaj kapağının arka aprona kadar inmesi, yeni spor otomobil tasarım anlayışını da gösteriyor.

Savaş uçağı kokpitlerine benzeyen derin ön sıra oturma pozisyonu, ince gösterge paneli, Y şekilli bir köprü ile bağlanmış orta konsol, merinos yünü, çevre dostu tabaklanmış deri, geri dönüştürülmüş naylon, geri dönüştürülmüş elyaflardan yapılmış plastik ve yenilenmiş karbon kullanılmış arka koltuklar ayarlanabilir ve katlanabilir düşünülmüş. Bir diğeri ön kaputun altında bulunan cam kapaklı arka bagaj bölmesi, dağ bisikleti veya snowboard için bile yeterince geniş ve değişken yapılmış.

Pilot infotainment ünitesiyle hikayelerin kaydedilebilmesi, doğrudan çevrimiçi olarak yayınlanabilmesi ve ayrıca bir sürücü profili oluşturup görüntülenebilen bir ‘oyunlaştırma’ yazılımı olması, indirilebilen ekranları, yine tipik bir matador donanımının uygulanacağının sinyalleri…

Alt yapıda ise; aks başına bir elektrik motoruyla dört teker çekişli ve 1 MW üzeri yani yaklaşık 1.400 HP sistem gücüne sahip olması da Lanzador’un asıl kozu olacak! Dört tekerlekten çekişle dinamik viraj alma davranışı için arka aksta son derece hassas bir şekilde ayarlanmış ve her duruma uyarlanmış aktif e-tork yönlendirmesi sunulacakmış.

Lityum-iyon hücre kimyası yanında eğer araç üretime girinceye kadar gerçekleşebilirse, uzun menzili de garanti eden yeni nesil yüksek performanslı başka bir batarya teknolojisinin seçilebileceği de duyuruluyor.

Super kapasitörlü Sian ile elektriklenen tahriklerde neler yapabileceğini kanıtlayan Lamborghini, tam elektrikli bir büyük ölçekli volüm modelinde kim bilir hangi seviyelere ulaşacak?

Ölçeklenebilir Sistemler Platformu’nu Porsche ve Rimac’tan sonra Lamborghini’de ilk kez en sportif ayarlarda, aracın karakterinin sürücü tarafından belirleneceği yazılım ve aktif kontrol sistemlerinin tuning’i Lamborghini’ye özgü şekilde göreceğiz. Özellikle daha hassas sürüş davranışı sağlamak için gelecekte çok daha fazla sensör ve aktüatörle çalışacak Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) entegre sürüş dinamikleri kontrolünde daha önce seri spor otomobiller için mümkün olmayan bir seviyeye ulaşılabildiği ve içten yanmalı motorlardakileri kopyalamadan, her tekerleğe ilgili sürüş durumunun gerektirdiği kadar güç sağlanabileceği anlatılıyor.

Buna, yüksek hızlarda mümkün olan en düşük hava direnci ve virajlarda maksimum bastırma kuvveti ile aktif aerodinamik ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva) parçaları da ekleniyor. Hatta yarış pistine uygunluk da, Lanzador'un spesifikasyonlarında olacakmış. Sürüş haline bağımsız olarak uyum sağlayan yönlendirilebilir arka aksa ve havalı suspansiyona sahip şasi, ANIMA kontrolleri ve Aero Akıllı Aerodinamik Vizyon ile birlikte önceden de tanımlanabilecekmiş.

Revuelto'nun ultra yüksek performans unsurları ile Urus'un çok yönlülüğünü bir araya getirecek bu Süper Sedan için hiper otomobilden daha düşük bir fiyat vaat eden Lamborghini, tam elektrikli bu dördüncü model serisinin üretimi için Sant'Agata Bolognese'deki 2023’ün ilk yarısında 5.341 adede ulaşan kapasitesini de genişletmek istiyor. Bu yeni karbondan arındırma ve elektrifikasyona yönelik yol haritası yatırımına da 1,9 milyar Euro'luk Direzione Cor Tauri programının ikinci aşaması deniliyor.

Her gün sürülebilen bir otomobilin çok yönlülüğünü birleştirecek Lanzador, Volkswagen ailesinin en yüksek teknolojili öncüsü olma hedefine de sahip.