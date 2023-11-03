Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'ndan edebiyatta fırsat eşitliğine destek

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerine destek olmak ve edebiyat dünyasında fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl ilk kez Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödül Programı'nı başlattı.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Nejat Eczacıbaşı'nın eşi Beyhan Eczacıbaşı'nın, çocuklarına anlattığı masallardan ilham alarak kaleme aldığı 'Kar Masalları' adlı kitabına ithafen düzenlenen ödül programının kazananı, 'Nasıl Dedektif Oldum' adlı kitabıyla yazar Gamze Pat oldu.

2 Kasım Perşembe günü İstanbul Modern'de düzenlenen ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerini desteklemek ve edebiyatta fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından oluşturulan ‘Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü’nün ilkini Cumhuriyet’in 100. yılında vermenin heyecanını yaşıyoruz. Araştırmalar, ülkemizde ilkgençlik edebiyatında özgün eserlerin sınırlı sayıda olduğunu gösteriyor. Son beş yılda yüzde 50’ye yakın artış göstererek en hızlı büyümeyi gösteren bu kategorinin, gelecek beş yıl içinde daha da gelişmesi bekleniyor. Bu alanda kendi kültürümüzden de konular işlenebilir, gençlerimizin kendilerini daha kolay özdeşleştirebileceği karakterler yaratılabilirse, genç okuyucuların okuma alışkanlığının gelişimine destek olunabileceğine inanıyoruz” dedi.

Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödül Programı'nı özellikle kadınlara adadıklarını vurgulayan Bülent Eczacıbaşı, “Edebiyat sözlüklerinde ve antolojilerinde kadın edebiyatçılarımızın oranı yüzde 20’yi bulmuyor. Kadın yazarları teşvik etmeye yönelik özel ödüllerin bu sorununun çözümüne bir ölçüde de olsa katkıda bulunabileceğini umuyorum” şeklinde konuştu.

Ödül sahibini belirleyen Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Jale Parla ise yaptığı konuşmada, “12-18 yaş arası bireylerin dünyasına nüfuz etmeyi ve bu yolla onlara hitap etmeyi amaçlayan ilk gençlik edebiyatı, ülkemizde kayda değer bir yaygınlığa ulaşmış olmakla birlikte yeterince bilinmiyor. Bu ödülün amacı ilk gençlik edebiyatını hem yazarlar hem de okurlar katında teşvik etmektir” ifadelerini kullandı.

İlkgençlik edebiyatı türünde, roman, öykü ya da anlatı dallarında eser veren tüm kadın yazarlara açık olan 'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü'ne birden fazla yapıtla başvurulabiliyor.

Prof. Dr. Jale Parla başkanlığındaki Seçici Kurul'da, Prof. Dr. Nüket Esen, Prof. Dr. Sibel Irzık, Müge İplikçi ve Asuman Kafaoğlu-Büke görev alıyor. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ödülü almaya hak kazanan kadın yazara, 50 bin TL para ödülü veriliyor.

Gamze Pat kimdir?

1987 yılında Bursa’da doğan Gamze Pat, liseyi Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi’nde, lisans eğitimini Ege Üniversitesi’nde Tekstil Mühendisliği bölümünde tamamladı. Mühendisliğe ara veren yazar, çocukluğundan beri peşini bırakmayan yazma tutkusu sayesinde yazarlık çalışmalarına hız verdi.

Yazarın gençler için faydalı bir şeyler yapma arzusu sonucu ortaya çıkan ilk romanı Dedemin Ayçiçeği Tarlası, 2016 yılı Gülten Dayıoğlu Vakfı İlk Gençlik Romanı edebiyat yarışmasında birinci oldu. 2022 yılında Bilgiyolu Kültür Yayınları tarafından düzenlenen ilk gençlik edebiyatı roman yarışmasında ise yazdığı dedektiflik romanı Nasıl Dedektif Oldum ile birinciliğe layık görüldü.

Çeşitli yayınevlerinden basılmış toplamda 19 adet çocuk ve ilk gençlik romanı bulunan Gamze Pat çıktığı bu serüvene üzerinde çalıştığı yeni romanlarıyla devam ediyor. Yazar evli ve bir çocuk sahibidir.