Dünya gezgininden gelen mektup

HAKAN ATİS

Kendi deyişiyle tarihte üç okyanusu kürekleyen ilk kişi. 5 yıl 11 gün süren zorlu süreci başarıyla tamamlaması kararlılığının açık göstergesi. Amatör denizcilik camiası onu ‘Erden Kaptan’ veya ‘Çelik Adam’ olarak tanıyor. Deniz, doğa ve insan sevgisini takdir etmemek elde değil. Öte yandan… Lafı dolandırmadan söyleyeyim. Türkiye’de hak ettiği ölçüde desteklendiğini söylemek olanaksız. İngiltere, Fransa, Avustralya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç gibi denizci ülkelerde böylesine yürekli çabalar her anlamda karşılığını bulur. Lakin… Erden Eruç, kimseye eyvallah demeden adeta iğne ile tünel kazarak yoluna devam ediyor. Gelelim ondan son haberlere. Deneyimli isim yüreğine iki yıl önce düşen 2026 Golden Globe Race için hazırlanıyor. Dünyanın en zorlu deniz yarışlarından biri için harıl, harıl çalışıyor. Elde edeceği derece ne olursa olsun onu destekliyorum. Sizler de sosyal medya hesaplarını takibe alın. Mesajlarınızla moral verin. İş dünyamıza gelince… TÜSİAD, TOBB ve benzeri kuruluşların bu mücadeleye uzun vadeli destek vermesini diliyorum.

Heyecan dorukta

Mavi sevdanın gönüllü yolcusu 2023 yılının Haziran ayında on gün boyunca Fransa’nın batı kıyısında yer alan Les Sables d’Olonne’da kaldı. Orada Golden Globe Race tarihinin simge isimlerinden Don McIntyre ve ekibiyle tanıştı. Kendisine destek olan Çağrı Özpideciler, Sertaç Tulpar ve Golden Globe Race’de iki kez yelken açan Ertan Beşkardeş’i tebrik ediyorum. Erden Kaptan’a esin kaynağı oldular. O da boş durmadı… Bu moral rüzgarın gücüyle denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Simon Curwel ile el sıkışıp teknesi Clara’yı satın aldı. Nefis yelkenlinin kendine has tarihçesi var. Kısaca şöyle diyebilirim, sert havalara ve okyanuslara oldukça aşina. Bu da dostumuza güven veriyor. Şu günlerde Clara’yı en ince ayrıntısına kadar öğreniyor. Gözü, kulağı 24 saat onun üstünde. Çünkü… 1988 yılından önce inşa edilen yelkenlilerin kullanılmasını şart koşan Golden Globe Race yönetimi teknelerde GPS, seyir cihazı ve kullanım amacıyla su yapmak için cihaz bulundurulmasını yasaklamış bulunuyor. Clara’nın su pompası, su ısıtıcısı ve atık su deposu sökülmüş olduğundan yarış kurallarının şart koştuğu HF telsiz ve geriye kalan donanım tamamlandıktan sonra maviliklere koşabilir.

Üzücü kaza

Erden Eruç, yaşadığı süreci enginlerin getirdiği her türlü riskle mücadele ederek geçiriyor. Doğal olarak başına istenmeyen olaylar da geliyor. Örneğin, Temmuz ayında zorlu Biscay Körfezi’nde yemek hazırlarken teknenin silkelenmesi sonucu yüzüne kaynar su döküldü. Sol gözünün retinası etkilendi. Üç gün sonra karaya ayak basıp doktora gidebildi. Neyse ki kalıcı hasar olmadan atlatıldı. Şu dönemde GGR’nin ön koşullarından solo 2000 mili tamamlamak için her fırsatta denize açılıyor. Bu telaş içinde binlerce km öteden amatör denizcilik camiasına şöyle sesleniyor:’’ Aralık ayında Portekiz’in güney sahilindeki Lagos’a dönüp Ocak ayını orada geçireceğim. Rüzgar dümenim 2021 yılından bu yana hayli kullanıldı. Bu nedenle tüm kovan ve yataklarını yeniden sipariş ettim. Ayrıca ek güneş panelleri aldım. Bunların yanı sıra diğer işlerimi hallettikten sonra 2025 yılının Şubat ayında Lagos’a veda edeceğim. Ara hedefim Kanarya Adaları olacak. Oradan ABD’nin doğu yakasına dümen tutacağım. Long Island veya Boston’a kadar çıkıp Atlas Okyanusu rotasını izleyip geri döneceğim. Gelecek Haziran’da teknemi yine karaya alacağım. Direk sökülecek. Çarmıhlar ve ıstralyalara ek olarak zehirli boyayı yenileyeceğim. 2026 bahar aylarına varmadan yarış talimatlarında belirtilen tüm hazırlıkları bitireceğim.’’

Ne olacak?

Golden Globe Race 2026 için bugüne kadar 27 kaptan şartlı kabul listesinde ilan edildi. Bu sayı 30’u bulunca yedeklere geçilecek. 2026 yılının Ağustos ayında tüm yarışmacılar İspanya’nın kuzey sahilinde yer alan Gijon’da buluşup Les Sables d’Olonne’a kadar antrenman için yelken açacak. Daha sonra yarışın başlayacağı 6 Eylül 2026 gününe kadar medya tanıtımları ve röportajlar yapılacak. Tanrı sağlık verirse basın tanıtımlarında bulunup Erden Kaptan başta olmak üzere dünyanın önemli denizcileri ile söyleşiler yapmayı planlıyorum. GGR, dünya basını için son derece önemli bir organizasyon. Araştırmalar gösteriyor ki PR değeri 213 milyon Euro dolayında. Hatta fazlası var, eksiği yok denebilir. Bir başka deyişle uluslararası saygınlık ve görünürlük hedefleyen markalar için mega platform. Yarışla ilgili bir notum daha var. Okuduktan sonra Erden Eruç’u eminim ayakta alkışlayacaksınız. 1968-2018 ve 2022 yıllarında düzenlenen GGR’yi sadece dokuz kaptan tamamlayabildi. Sözün özü… Değil kürsüye çıkmak, bu yarışı tamamlayabilmek bile başlı başına başarı. Buna dikkat çeken değerli dostumuz Pruva’ya özel mektubunu şu satırlarla tamamlıyor: ’’Hepimizin idrak etmesi gereken konu, bugüne kadar ne tek başına ne de ekiple Antartika’yı durmadan dolanıp gelen bir Türk olmadığı. Şimdiye kadar yapmadığımız hata! Eğer dünyaya haykıracak reklam gerekiyorsa, o zaman yabancıların imrenerek izlediği ve hayallerini süsleyen projeleri onlardan önce ve daha iyi yapmamız gerekiyor. Ben bu göreve talibim.’’ Yolun açık, şansın bol olsun Erden Kaptan. Gelecek hafta yeniden buluşmak üzere esen kalın. Maviliklerdeki tüm denizcilerimizin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun.