Dünyanın en büyük Porsche buluşması: Rennsport Reunion

OKAN ALTAN - Viraj



Ünlü tirbuşon geçidiyle tanınan WeatherTech Raceway, dünyanın en beğenilen markalarından biri olan ve Kuzey Amerika’da önce James Dean, ardından Steve McQueen gibi yıldızların direksiyonlarına geçmesiyle popülerliğin zirvesine ulaşan Porsche’nin 75. doğum gününde tarihi bir festivale sahne oldu. Biz de elbette San Francisco’ya gittik ve muhteşem partiye yetiştik…

22 yılda 7’nci kez düzenlenebilen bu kült Porsche yarış araçları buluşması, halen hayatta olan eski pilotlardan günümüzün şampiyonlarına, Wolfgang Porsche yönetim ve icra kurulu üyelerinden baş mühendislerine ve motor sporları tutkunlarının hepsinin Porsche fenomenliğini kanıtlıyordu.

Andy Green gibi karada dünya hız rekortmeninden ünlü Le Mans yarışçılarına herkesin katılmak için can attığı, dünyanın belki de en yavaş pist yarışı olan Porsche markasının ilk günlerinden tarım traktörlerinin kapışması da dört gün süren eğlenceleri kahkahalarla süsledi.

3,6 kilometrelik pistin çevresindeki tüm yollar, park alanları hatta toz ve çamur içindeki tepelerde bile izleyiciler, Porsche müzesinde bile olmayan en özel 356’larını ve 60 yıllık 911’lerini sürekli parlatıyor ve gururla önlerinden geçen diğer Stuttgart üretimlerini izliyorlardı.

Ancak, nabzımızı iki misli yükselten, en nadide tarihi CanAm serisi pist yarışçıları ve 12 silindirli 917’ler veya yarım asırlık 917/30 Spyder’ın 1200 beygirlik 5,4 litrelik çift turbo motoruyla gözümüzün önünde çığlıklar atarak halen 0-200 km/h’ye 5,4 saniyede hızlanmasıydı… Bu efsanelerin 11 saniyede 300 km/h’ye çıktıklarını da aramızda konuşuyor ve hangilerinin 300 sınırını önce aşabildiğini tartışıyorduk.

Fakat bu fazlasıyla heyecan verici kahraman yarışçıların normal yollara çıkabilin türevleri de, Tag Heuer ve diğer restorasyon sergilerinde gözümüze çarpıyor ve hangi birine bakacağız derken başımız dönüyordu.

Diğer yanda, Porsche’nin merkezi Zuffenhausen’in 2015, 2016 ve 2017’de Le Mans 24 Saat yarışını üç kez ardı ardına kazandığı 919 Hybrid ve halefi 963 gibi Alman mühendisliğinin en üst seviyesini temsil eden ultra hızlı ve dayanıklı mekanik harikaları da, Laguna Seca’ya getirilmişti.

Elbette veliaht Ferdi Porsche’nin kullandığı kusursuz ilk 356 da…

Porsche AG’nin Satış ve Pazarlamadan sorumla Başkan Yardımcısı Detlev von Platen de, “Üretimimiz 310 binlere gelirken, ABD’deki satışlarımız 70 bini geçiyor. Rennsport buluşmasındaki aile ruhunu görüyoruz, burada ne kadar sevildiğimizi anlıyoruz” diyordu. Belki de o sebeple Avrupa’da bile olmayan en özel ve özgün modeller Rennsport Reunion’da karşımıza çıkıyordu… Bu dev etkinliği bir pazar yeri gibi de değerlendiren Amerikalılar, pistte halen nasıl saat gibi çalıştığını gösterdikleri ‘yaşlı fakat genç’ Porsche’lerini takas da ediyor veya koleksiyonlarını başka paha biçilmez örneklerle zenginleştirmek istiyorlardı.

Porsche tutkunlarını, Şili’den buraya taşınmış karbon nötr sentetik yakıtla tüm bu yüksek devir çevirmelere rağmen çevrenin kirletilmediğini öğrenmelerinin yanında, asıl şok eden sürpriz de, Porsche motor sporları ekiplerinin son kreasyonu, 911 GT3 R’ın ultra modifiyeli şekli ‘Rennsport’ versiyonunun dünya prömiyerinin yapılması oldu. FIA’nın pist yarışçıları için belirlenmiş düzenlemelerini aşan, sert kısıtlamalarından kurtarılmış, sadece pistlerde kullanılabilecek yeni GT3 R yarış Porsche’si, sadece 77 örnekle sınırlı kalacak yeni bir canavar…

620 BEYGİRLİK SAFKAN

Şasisi şu anki GT3 yarışçılarındaki şasinin üstüne daha yüksek yarış performansı için yeni bir temel kurulum sağlanarak, titanyum destek plakalı yeni balatalara sahip kompetisyon fren sistemi, koltuk soğutma ile pilotun havalandırıldığı klimasız tek kişilik kabin içi… Bunun yanında daha az pit stop için yeni 117 litrelik depo ve 1.240 kg boş ağırlık ile 2,0 kg/HP ağırlık güç oranı yeni canavarın dikkat çeken detayları…

Zincirlerinden kurtulan 911 GT3 R'ın 9.400 devir çevirebilen 24 supaplı, direkt enjeksiyonlu, 4,2 litrelik 6 silindirli yepyeni pistonlar ve eksantrik millerine sahip su soğutmalı ve karbon nötr E25 e-yakıtla çalışacak Boxer motorunun 620 beygir gücü de adrenalini yükseltiyor.

Direksiyondan vites pedallı sıralı 6 pençe dişlili şanzımanıyla arkadan itişli bu ‘Rennsport’ GT3 R, Daytona düzeni vites oranlarıyla diğer GT3 R yarışçılarından 20 km/h daha hızlı… Yarış tipi gürültülü egzost sistemi, GT3 R'dan gelen ön kaput ve tavan hariç tamamen karbondan üretilmiş soğutma hava kanallarının ve aero ataşmanların modifiye edilerek genişletilmiş gövde elemanları, efsanevi 935/77'yi anımsatan çift ek destekli güçlü dev arka kanat… Yine ışıklı Porsche harfleriyle LED ışık şeridi, ızgara kapakları ve panelleri olmayan açık arka difüzör, merkezi çift egzost çıkışı, özel tasarım merkezi kilitlemeli 18 inçlik BBS jantlar, dış aynaların yerinde görüntüleri direksiyonun iki tarafındaki monitörlere gönderen entegre üç kamera… Tüm bunların yanında yeni grafiklere sahip merkezi bilgi ekranı, ana farların temasında ambiyans aydınlatması ve rollcage ile çevrili tek bir yarış koltuğu da ‘Rennsport’a özel hazırlanmış.

Homologe GT3 R yarışçı Porsche’lerin vergiler hariç 950 bin Euro olduğundan yola çıkarsak, trafiğe çıkartamayacağınız ve koleksiyon salonlarınızda sergileyebileceğiniz bu özel buluşmanın ismini taşıyan, fakat yine de muhteşem bir safkan yarışçının fiyatının vergileriyle en az 1.100.000 Euro olacağını hesaplayabiliriz.

Böylece, Jacky Icix ya da Mark Weber dahil gelmiş geçmiş en ünlü yarış pilotlarından Rennsport Reunion’a gelen veya kendini Porsche ailesinden sayan herkesin rüyalarını süsleyecek yepyeni bir hız makinesiyle bu büyük buluşma en görkemli şekilde taçlandırılmış oldu.

Bu arada; klasik Porsche’leriyle gelmiş bir çok kişiye “en favori Porsche, size göre hangisi?” diye sorduğumuzda ise, “Çocuklarınız arasında ayrım yapabilir misiniz?” diye cevap alıyorduk…